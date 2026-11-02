Nguyễn Mạnh Cường, học sinh lớp 12C6, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, vừa có một học kỳ đáng nhớ với 3 thành tích: SAT tuyệt đối 1.600/1.600, IELTS 8.0 và giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Nga.

Dù giỏi tiếng Anh, Cường vẫn chọn tiếng Nga làm nguyện vọng đầu tiên khi thi vào THPT.

Nguyễn Mạnh Cường, học sinh lớp 12C6, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, đạt SAT tuyệt đối 1.600/1.600 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Cường cho biết từ nhỏ đã thích tìm hiểu lịch sử, đời sống và văn hóa các quốc gia. Nước Nga để lại ấn tượng đặc biệt, thôi thúc Cường đăng ký lớp chuyên tiếng Nga. “Ngay từ đầu, em muốn học tiếng Nga để có thể trải nghiệm sâu hơn văn hóa của đất nước này”, Cường chia sẻ.

Tuy nhiên, bảng chữ cái, cách phát âm và hệ thống ngữ pháp khác biệt khiến những ngày đầu học tiếng Nga không dễ dàng. Cường phải dành thêm thời gian làm quen, tìm cách ghi nhớ và luyện tập để theo kịp chương trình.

Trong những năm THPT, Cường ưu tiên môn chuyên trên lớp, duy trì việc trau dồi tiếng Anh tại nhà. Bí quyết của Cường là phân chia thời gian hợp lý, tập trung vào từng mục tiêu và dành khoảng nghỉ cần thiết.

“Trên lớp, em tập trung hoàn toàn cho tiếng Nga, ở nhà trau dồi thêm tiếng Anh. Khi phân định rõ thời gian học và nghỉ ngơi, em thấy tiếp thu được kiến thức mà không mệt mỏi”, nam sinh nói.

Tháng 8, Cường đạt IELTS 8.0, gần đây giành giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Nga, đồng thời chinh phục SAT với số điểm tối đa.

SAT là bài thi chuẩn hóa được nhiều trường đại học sử dụng trong xét tuyển, với thang điểm tối đa 1.600.

“Khi nhìn thấy điểm SAT tuyệt đối, em vô cùng bất ngờ và mọi thứ như vỡ òa. Em nghĩ kết quả này là sự kết hợp giữa may mắn, kiên trì và nỗ lực của bản thân suốt 3 năm THPT”, Cường kể.

Theo Cường, nền tảng tiếng Anh tốt là lợi thế. Bài thi còn yêu cầu khả năng phân tích, tư duy logic, đọc hiểu và xử lý thông tin trong nhiều lĩnh vực như văn học, lịch sử, địa lý, khoa học.

Dù đạt IELTS 8.0, Mạnh Cường vẫn lựa chọn học chuyên tiếng Nga vì niềm đam mê văn hóa xứ sở bạch dương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Không phải cứ dịch được nội dung là có thể làm đúng. Đề thi SAT còn đánh giá khả năng tư duy, phân tích và vận dụng kiến thức để xử lý vấn đề”, em giải thích.

Cường hình thành thói quen đọc sách, báo và tài liệu tiếng Anh để mở rộng kiến thức, tích lũy từ vựng theo ngữ cảnh. Em cũng nghe nhạc, xem video bằng tiếng Anh và tiếng Nga, kết hợp học với sở thích để việc tiếp xúc ngoại ngữ trở nên tự nhiên.

Một nguyên tắc được Cường duy trì là không bỏ qua lỗi sai. Sau mỗi lần làm bài, em xem lại câu trả lời chưa đúng, tìm nguyên nhân, bổ sung phần kiến thức còn thiếu thay vì chỉ ghi nhớ đáp án.

Theo nam sinh, hiểu bản chất lỗi sai giúp tránh lặp lại khi gặp câu hỏi tương tự. Cường cũng không cố kéo dài thời gian ngồi học bằng mọi giá mà ưu tiên sự tập trung, kế hoạch rõ ràng và nghỉ ngơi hợp lý.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô Cao Thị Lan Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, nhận xét Cường là học sinh chăm ngoan, học đều các môn, đặc biệt nổi bật ở toán và ngoại ngữ. Em hòa đồng, được bạn bè yêu quý, tích cực tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao của chi đoàn.

Ngoài giờ học, Cường dành thời gian cho hoạt động tập thể, giữ tinh thần thoải mái trước kỳ thi lớn.

Trước mắt, Cường tập trung hoàn thành chương trình THPT. Sau tốt nghiệp, em dự định tìm hiểu cơ hội du học hoặc xét tuyển đại học trong nước, hướng tới ngành học liên quan ngoại ngữ.

Với nam sinh, SAT 1.600/1.600 và IELTS 8.0, không phải đích đến cuối cùng mà là những cột mốc tiếp thêm tự tin để theo đuổi niềm yêu thích ngôn ngữ, mở rộng hiểu biết và khám phá thế giới.