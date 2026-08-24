Danh sách chi tiết các trường học sáp nhập, đổi tên ở TPHCM
(Dân trí) - Hàng loạt phường, xã tại TPHCM đã thực hiện sáp nhập, đổi tên trường mầm non, tiểu học, THCS, bổ nhiệm ban giám hiệu mới.
TPHCM đang triển khai phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô dân số và không gian phát triển mới.
Theo phương án được UBND TPHCM phê duyệt, thành phố ưu tiên sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non có quy mô dưới 10 nhóm, lớp và trường phổ thông có dưới 28 lớp. Sau sắp xếp, trường mầm non có tối đa 30 nhóm, lớp; trường phổ thông tối đa 100 lớp và không quá 3 điểm trường.
Việc sắp xếp không thực hiện theo hướng cơ học để giảm đầu mối mà phải bảo đảm quyền học tập của học sinh, không làm phát sinh thêm rào cản về địa lý, chi phí đi lại và không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.
Thành phố cũng không sáp nhập trường chuyên, trường chuyên biệt; không sáp nhập các trường đang thực hiện chương trình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, ngoại trừ một số cơ sở có vị trí liền kề. Các trường mầm non chuẩn bị tham gia thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027 cũng được giữ nguyên.
Theo lộ trình, việc sắp xếp giai đoạn thí điểm phải hoàn thành trước ngày 30/8 để các trường ổn định bộ máy, sẵn sàng vận hành trong năm học 2026-2027. Dự kiến, TPHCM giảm khoảng 630 đầu mối trường công lập sau khi sắp xếp, có hơn 3.100 hiệu trưởng, hiệu phó và nhân viên thuộc diện sắp xếp lại.
Danh sách chi tiết các trường có điều chỉnh như sau (liên tục cập nhật):
|Trường trước sáp nhập
|Sau sáp nhập
|Hiệu trưởng
|1. Phường Cầu Kiệu
|Mầm non Sơn ca 1, Mầm non Sơn ca 2 và Mầm non Sơn ca 15
|Mầm non Cầu Kiệu
|Tiểu học Đông Ba, Tiểu học Trung Nhất và Tiểu học Cầu Kiệu
|Tiểu học Trung Nhất
|THCS Cầu Kiệu và THCS Châu Văn Liêm
|THCS Cầu Kiệu
|2. Phường Sài Gòn
|Mầm non Hoa Lư, Mầm non Lê Thị Riêng
|Mầm non Sài Gòn
|Bà Trần Thị Trang, nguyên Hiệu trưởng Mầm non Hoa Lư
3. Phường Thới An
|Mầm non Sơn Ca 9 và Mầm non Họa Mi 1
|Mầm non Họa Mi 1
|Bà Ngô Thanh Tâm
|Mầm non Hoa Đỗ Quyên và Mầm non Mai Vàng
|Mầm non Hoa Đỗ Quyên
|Bà Phạm Thị Thanh Thúy
|Mầm non Hồng Yến và Mầm non Sơn Ca 2
|Mầm non Hồng Yến
|Bà Nguyễn Thị Hồng Trang
|THCS Tô Ngọc Vân và THCS Lương Thế Vinh
|THCS Lương Thế Vinh
|Bà Võ Ngọc Nương
|4. Phường Tân Định
|Mầm non Hoa Quỳnh và Mầm non Tân Định
|Mầm non Tân Định
|Tiểu học Đuốc Sống, Tiểu học Trần Khánh Dư và THCS Văn Lang
|Tiểu học - THCS Tân Định.
|Ông Trần Ngọc Lâm
|5. Phường Chánh Hưng
|Mầm non Bình Minh, Mầm non Việt Nhi
|Mầm non Việt Nhi
|Bà Hồ Thị Ngọc Tuyền
|Mầm non Vành Khuyên, Mầm non Hoa Mai
|Mầm non Vành Khuyên
|Bà Trần Thị Anh Kiều
|Mầm non Vàng Anh, Mầm non Nắng Mai
|Mầm non Vàng Anh
|Bà Phạm Thúy Phượng
|Tiểu học Rạch Ông, Tiểu học Nguyễn Trực
|Tiểu học Nguyễn Trực
|Bà Nguyễn Thị Phương Chi
|Tiểu học Thái Hưng, Tiểu học Vàm Cỏ Đông
|Tiểu học Thái Hưng
|Bà Nguyễn Thị Mai
|Tiểu học Hưng Phú, Tiểu học Lý Nhân Tông
|Tiểu học Hưng Phú
|Bà Lê Thị Kim Huệ
|Tiểu học Trần Danh Lâm và THCS Trần Danh Ninh
|Tiểu học và THCS Trần Danh Ninh
|Ông Võ Văn Tuấn
|THCS Dương Bá Trạc và THCS Khánh Bình
|THCS Dương Bá Trạc
|Bà Trương Thị Thùy Dương
|6. Phường Thông Tây Hội
|Mầm non Hương Sen, Mầm non Vàng Anh
|Mầm non Vàng Anh
|Bà Phùng Thị Duyên
|7. Phường An Đông Hội
|Mầm non Hoa Sen, Mầm non Sen Hồng
|Mầm non Hoa Sen
|Bà Nguyễn Thị Kim Ngân
|Mầm non Hoàng Yến, Mầm non Ngọc Lan
|Mầm non Hoàng Yến
|Bà Nguyễn Thị Xuân Hằng
|8. Xã Nhà Bè
|Mầm non Sơn Ca, Mầm non thị trấn Nhà Bè và Mầm non Tuổi Ngọc
|Mầm non Nhà Bè
|Bà Nguyễn Kim Dung
|Mầm non Mạ Non, Mầm non Hoa Lan
|Mầm non Phú Xuân
|Bà Nguyễn Nữ Quỳnh Trâm
|Mầm non Hoa Sen, Mầm non Vành Khuyên
|Mầm non Phước Lộc
|Bà Nguyễn Thị Hồng Dung
|Tiểu học Nguyễn Việt Hồng và Tiểu học Lâm Văn Bền
|Tiểu học Lâm Văn Bền
|Bà Trần Thị Lợi
|Tiểu học Lê Quang Định, Tiểu học Bùi Văn Ba
|Tiểu học Lê Quang Định
|Ông Phạm Văn Phước
|Tiểu học Bùi Thanh Khiết, Tiểu học Nguyễn Hồng Thế
|Tiểu học Nguyễn Hồng Thế
|THCS Lê Thành Công, THCS Phước Lộc
|THCS Lê Thành Công
|Ông Cao Huy Bằng
|9. Phường Bình Dương
|Mầm non Hòa Phú và Mầm non Phú Chánh
|Mầm non Bình Dương
|THCS Hòa Phú, THCS Phú Chánh
|THCS Bình Dương
|10. Xã Hồ Tràm
|Mầm non Phước Tân, Mầm non Sao Mai
|Mầm non Phước Tân
|Bà Nguyễn Thị Hải
|Tiểu học Phước Bửu, Tiểu học Hồ Tràm (cơ sở 2)
|Tiểu học Phước Bửu
|Ông Vũ Công Khánh
|Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh và Tiểu học Hồ Tràm (cơ sở 1)
|Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh
|Ông Bùi Thanh Bình
|Tiểu học Trần Quốc Toản và THCS Chu Văn An
|Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An
|Ông Lê Văn Chinh
|Tiểu học Phước Tân và THCS Phước Tân
|Trường Tiểu học và THCS Phước Tân
|Ông Nguyễn Phú Quốc
|THCS Phước Bửu, THCS Phước Thuận
|THCS Phước Bửu
|Ông Nguyễn Ngọc Quang
|Liên tục cập nhật...