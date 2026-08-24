Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
Sự kiện
Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026

Danh sách chi tiết các trường học sáp nhập, đổi tên ở TPHCM

(Dân trí) - Hàng loạt phường, xã tại TPHCM đã thực hiện sáp nhập, đổi tên trường mầm non, tiểu học, THCS, bổ nhiệm ban giám hiệu mới.

Danh sách chi tiết các trường học sáp nhập, đổi tên ở TPHCM - 1

Giáo viên và học sinh tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

TPHCM đang triển khai phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô dân số và không gian phát triển mới. 

Theo phương án được UBND TPHCM phê duyệt, thành phố ưu tiên sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non có quy mô dưới 10 nhóm, lớp và trường phổ thông có dưới 28 lớp. Sau sắp xếp, trường mầm non có tối đa 30 nhóm, lớp; trường phổ thông tối đa 100 lớp và không quá 3 điểm trường.

Việc sắp xếp không thực hiện theo hướng cơ học để giảm đầu mối mà phải bảo đảm quyền học tập của học sinh, không làm phát sinh thêm rào cản về địa lý, chi phí đi lại và không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.

Thành phố cũng không sáp nhập trường chuyên, trường chuyên biệt; không sáp nhập các trường đang thực hiện chương trình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, ngoại trừ một số cơ sở có vị trí liền kề. Các trường mầm non chuẩn bị tham gia thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027 cũng được giữ nguyên.

Theo lộ trình, việc sắp xếp giai đoạn thí điểm phải hoàn thành trước ngày 30/8 để các trường ổn định bộ máy, sẵn sàng vận hành trong năm học 2026-2027. Dự kiến, TPHCM giảm khoảng 630 đầu mối trường công lập sau khi sắp xếp, có hơn 3.100 hiệu trưởng, hiệu phó và nhân viên thuộc diện sắp xếp lại.

Danh sách chi tiết các trường có điều chỉnh như sau (liên tục cập nhật):

Trường trước sáp nhập Sau sáp nhậpHiệu trưởng
1. Phường Cầu Kiệu   
Mầm non Sơn ca 1, Mầm non Sơn ca 2 và Mầm non Sơn ca 15 Mầm non Cầu Kiệu 
Tiểu học Đông Ba, Tiểu học Trung Nhất và Tiểu học Cầu KiệuTiểu học Trung Nhất 
THCS Cầu Kiệu và THCS Châu Văn LiêmTHCS Cầu Kiệu  
2. Phường Sài Gòn  
Mầm non Hoa Lư, Mầm non Lê Thị Riêng Mầm non Sài Gòn Bà Trần Thị Trang, nguyên Hiệu trưởng Mầm non Hoa Lư 

3. Phường Thới An

  
Mầm non Sơn Ca 9 và Mầm non Họa Mi 1Mầm non Họa Mi 1Bà Ngô Thanh Tâm
Mầm non Hoa Đỗ Quyên và Mầm non Mai VàngMầm non Hoa Đỗ QuyênBà Phạm Thị Thanh Thúy
Mầm non Hồng Yến và Mầm non Sơn Ca 2Mầm non Hồng YếnBà Nguyễn Thị Hồng Trang
THCS Tô Ngọc Vân và THCS Lương Thế VinhTHCS Lương Thế VinhBà Võ Ngọc Nương
4. Phường Tân Định   
Mầm non Hoa Quỳnh và Mầm non Tân ĐịnhMầm non Tân Định  
Tiểu học Đuốc Sống, Tiểu học Trần Khánh Dư và THCS Văn LangTiểu học - THCS Tân Định.Ông Trần Ngọc Lâm
5. Phường Chánh Hưng  
Mầm non Bình Minh, Mầm non Việt NhiMầm non Việt NhiBà Hồ Thị Ngọc Tuyền
Mầm non Vành Khuyên, Mầm non Hoa MaiMầm non Vành KhuyênBà Trần Thị Anh Kiều
Mầm non Vàng Anh, Mầm non Nắng MaiMầm non Vàng AnhBà Phạm Thúy Phượng
Tiểu học Rạch Ông, Tiểu học Nguyễn TrựcTiểu học Nguyễn TrựcBà Nguyễn Thị Phương Chi
Tiểu học Thái Hưng, Tiểu học Vàm Cỏ ĐôngTiểu học Thái Hưng Bà Nguyễn Thị Mai
Tiểu học Hưng Phú, Tiểu học Lý Nhân TôngTiểu học Hưng PhúBà Lê Thị Kim Huệ
Tiểu học Trần Danh Lâm và THCS Trần Danh NinhTiểu học và THCS Trần Danh NinhÔng Võ Văn Tuấn
THCS Dương Bá Trạc và THCS Khánh BìnhTHCS Dương Bá TrạcBà Trương Thị Thùy Dương
6. Phường Thông Tây Hội  
Mầm non Hương Sen, Mầm non Vàng AnhMầm non Vàng AnhBà Phùng Thị Duyên
7. Phường An Đông Hội   
Mầm non Hoa Sen, Mầm non Sen HồngMầm non Hoa SenBà Nguyễn Thị Kim Ngân
Mầm non Hoàng Yến, Mầm non Ngọc LanMầm non Hoàng YếnBà Nguyễn Thị Xuân Hằng
8. Xã Nhà Bè  
Mầm non Sơn Ca, Mầm non thị trấn Nhà Bè và Mầm non Tuổi NgọcMầm non Nhà BèBà Nguyễn Kim Dung
Mầm non Mạ Non, Mầm non Hoa LanMầm non Phú XuânBà Nguyễn Nữ Quỳnh Trâm
Mầm non Hoa Sen, Mầm non Vành KhuyênMầm non Phước LộcBà Nguyễn Thị Hồng Dung 
Tiểu học Nguyễn Việt Hồng và Tiểu học Lâm Văn Bền Tiểu học Lâm Văn BềnBà Trần Thị Lợi
Tiểu học Lê Quang Định, Tiểu học Bùi Văn BaTiểu học Lê Quang ĐịnhÔng Phạm Văn Phước
Tiểu học Bùi Thanh Khiết, Tiểu học Nguyễn Hồng Thế Tiểu học Nguyễn Hồng Thế 
THCS Lê Thành Công, THCS Phước LộcTHCS Lê Thành CôngÔng Cao Huy Bằng 
9. Phường Bình Dương   
Mầm non Hòa Phú và Mầm non Phú ChánhMầm non Bình Dương 
THCS Hòa Phú, THCS Phú ChánhTHCS Bình Dương  
10. Xã Hồ Tràm   
Mầm non Phước Tân, Mầm non Sao MaiMầm non Phước Tân Bà Nguyễn Thị Hải
Tiểu học Phước Bửu, Tiểu học Hồ Tràm (cơ sở 2)Tiểu học Phước BửuÔng Vũ Công Khánh
Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh và Tiểu học Hồ Tràm (cơ sở 1)Tiểu học Huỳnh Minh ThạnhÔng Bùi Thanh Bình
Tiểu học Trần Quốc Toản và THCS Chu Văn AnTrường Tiểu học và THCS Chu Văn AnÔng Lê Văn Chinh
Tiểu học Phước Tân và THCS Phước TânTrường Tiểu học và THCS Phước TânÔng Nguyễn Phú Quốc
THCS Phước Bửu, THCS Phước ThuậnTHCS Phước BửuÔng Nguyễn Ngọc Quang
Liên tục cập nhật...  