Danh sách chi tiết các trường học sáp nhập, đổi tên ở TPHCM

Giáo viên và học sinh tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

TPHCM đang triển khai phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô dân số và không gian phát triển mới.

Theo phương án được UBND TPHCM phê duyệt, thành phố ưu tiên sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non có quy mô dưới 10 nhóm, lớp và trường phổ thông có dưới 28 lớp. Sau sắp xếp, trường mầm non có tối đa 30 nhóm, lớp; trường phổ thông tối đa 100 lớp và không quá 3 điểm trường.

Việc sắp xếp không thực hiện theo hướng cơ học để giảm đầu mối mà phải bảo đảm quyền học tập của học sinh, không làm phát sinh thêm rào cản về địa lý, chi phí đi lại và không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.

Thành phố cũng không sáp nhập trường chuyên, trường chuyên biệt; không sáp nhập các trường đang thực hiện chương trình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, ngoại trừ một số cơ sở có vị trí liền kề. Các trường mầm non chuẩn bị tham gia thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027 cũng được giữ nguyên.

Theo lộ trình, việc sắp xếp giai đoạn thí điểm phải hoàn thành trước ngày 30/8 để các trường ổn định bộ máy, sẵn sàng vận hành trong năm học 2026-2027. Dự kiến, TPHCM giảm khoảng 630 đầu mối trường công lập sau khi sắp xếp, có hơn 3.100 hiệu trưởng, hiệu phó và nhân viên thuộc diện sắp xếp lại.

Danh sách chi tiết các trường có điều chỉnh như sau (liên tục cập nhật):