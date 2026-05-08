Đằng sau một lớp học đầy hứng khởi là những bài học nằm ngoài giáo trình

Từng có một công việc đáng mơ ước trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh tại Hà Lan, Arnold Peele lại chọn rẽ hướng sang giáo dục để theo đuổi điều mình thực sự thấy có ý nghĩa.

Qua nhiều năm gắn bó với Hội đồng Anh và giảng dạy tại Việt Nam, ông dần định hình một triết lý đứng lớp riêng: dạy tiếng Anh không chỉ để học sinh tiến bộ về ngôn ngữ, mà còn để ươm mầm sự tự tin, hứng thú học tập và đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành.

Ứng biến linh hoạt: Bí quyết giữ nhịp hứng khởi của lớp học

Khi được hỏi về phong cách giảng dạy của mình, Arnold chọn từ khóa #PROFESSIONAL. Đó là sự chỉn chu, đúng giờ, song vẫn giữ cho không khí lớp học đủ thoải mái để học sinh cảm thấy an toàn và cởi mở khi học.

Trong lớp của Arnold, yếu tố hài hước cũng hiện diện như một phần tự nhiên của việc kết nối (Ảnh: Hội đồng Anh).

Đơn cử, vào một buổi dạy thay lớp học mà mình chưa quen từ trước, đang trong giờ học, khoảng sáu học sinh bỗng cất tiếng hát. Thay vì lập tức nhắc nhở hay yêu cầu các em dừng lại, Arnold nhìn thấy ở đó một cơ hội để kết nối với các em. Trong giờ giải lao, ông nhanh chóng tìm tài liệu liên quan đến bài Do-Re-Mi trong bộ phim The Sound of Music, rồi cùng cả lớp hát trong giờ học để biến sự ngẫu hứng của học sinh thành một phần của bài học.

Từ những tình huống như thế, Arnold dần tin rằng giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn phải biết giữ nhịp hứng khởi cho lớp học. Theo ông, chất lượng giảng dạy đôi khi không nằm ở việc bám sát từng dòng giáo án, mà ở khả năng nắm bắt phản hồi thực tế từ người học để điều chỉnh cho phù hợp.

Cách đứng lớp ấy cũng phản chiếu niềm tin mà Arnold luôn mang theo: mỗi người đều có thể chọn cho mình một lối đi riêng. Người thầy vẫn nhớ hình ảnh huấn luyện viên bóng đá thời cấp 3 của mình bước vào câu lạc bộ giải trí và tự tin chọn một chai sữa sô-cô-la thay vì bia như mọi người.

Sự khác biệt ấy để lại trong Arnold ấn tượng sâu sắc rằng việc đi con đường riêng của mình thực sự rất “ngầu”. Cũng vì lẽ đó mà trong lớp học của ông, sự linh hoạt không chỉ là một kỹ năng giảng dạy, mà còn là cách ông khuyến khích học sinh tự tin tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Tinh thần đó cũng là điều Arnold trân trọng ở Hội đồng Anh - nơi các giáo viên luôn gắn kết và sẵn sàng ứng biến để giúp học sinh có những trải nghiệm tích cực và được truyền cảm hứng

Tại Hội đồng Anh, học sinh có những trải nghiệm tích cực và được truyền cảm hứng (Ảnh: Hội đồng Anh).

Để niềm vui học tập trở thành một phần của hành trình trưởng thành

Với Arnold, dạy tiếng Anh chưa bao giờ chỉ là dạy ngôn ngữ, mà còn là cách giúp học sinh trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Trong bối cảnh nhiều em chịu áp lực từ thành tích và kỳ vọng, ông thường chọn những cuộc trò chuyện 1-1 để giúp các em tự tìm ra động lực học tập, bởi sự bền bỉ chỉ đến khi các em hiểu giá trị của việc học tập trọn đời (lifelong learning).

Ông thừa nhận kết quả là điều quan trọng, nhưng nếu chỉ bị cuốn vào điểm số, việc học rất dễ trở thành gánh nặng. Theo thầy, thành tựu lớn nhất không chỉ là giúp học sinh đạt kết quả tốt, mà là khiến học trò thật lòng yêu thích việc học tiếng Anh và thấy đó là một trải nghiệm đáng mong đợi.

Quan điểm này cũng gần với điều phụ huynh tìm kiếm ở một môi trường giáo dục chất lượng: không chỉ là tiến bộ nhìn thấy được, mà còn là hành trình học tập lành mạnh, nơi con trẻ được yêu thương và được khích lệ để phát triển lâu dài.

Trong thế giới hiện đại, Arnold cũng không né tránh những vấn đề mới mà người học đang đối mặt, điển hình là AI (Ảnh: Hội đồng Anh).

Sau tất cả, điều khiến việc giảng dạy trở nên ý nghĩa là khi người thầy có thể trở thành một hình mẫu để học sinh noi theo: một người lớn đủ chân thành để cho học sinh thấy rằng sai lầm là điều có thể xảy ra, quan trọng là cách sửa sai, cư xử tử tế với người khác và dũng cảm đưa ra những quyết định đúng đắn cho mình.

Đó cũng là điểm chạm khiến Arnold chọn đồng hành gần 20 năm với “gia đình lớn” Hội đồng Anh - nơi hội tụ những giáo viên chuyên nghiệp, không ngại thay đổi mình và cùng chung khát vọng gieo mầm ngoại ngữ cho thế hệ tương lai.

Nhìn về chặng đường phía trước, Arnold chọn từ khóa là #CHANGE. Với ông, mỗi ngày đến lớp là một ngày người thầy tiếp tục thay đổi để tốt hơn, đồng thời giúp học trò của mình cũng làm được điều đó (Ảnh: Hội đồng Anh).

Tất cả những chia sẻ này nằm trong tập 2 của chuỗi podcast Humans of British Council: Inside Out - series chia sẻ câu chuyện phía sau hành trình giảng dạy của đội ngũ giáo viên Hội đồng Anh. Phụ huynh và học sinh có thể tìm hiểu thêm về phương pháp giảng dạy truyền cảm hứng tại Hội đồng Anh qua chuỗi podcast này.