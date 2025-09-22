Dàn vũ khí tối tân của tàu Hải quân Hoàng gia Anh vừa cập bến Nhà Rồng

Ngày 22/9, tàu tuần tra xa bờ của Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond đã cập cảng Nhà Rồng (phường Xóm Chiếu) để bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại TPHCM.

Tàu HMS Richmond thuộc lớp Type 23 được Hải quân Anh chế tạo, đưa vào biên chế từ năm 1993 và được đưa vào hoạt động năm 1995. Tàu có chiều dài 133m; ngang 16,1m; mớn nước 7,3m; trọng tải tối đa 4.900 tấn. Vận tốc tàu có thể đạt 52km/h với tầm hoạt động lên tới 14.000km.

Tàu HMS Richmond tích hợp nhiều hệ thống vũ khí hiện đại, có khả năng tác chiến đa nhiệm, từ chống tàu mặt nước, chống ngầm, tấn công mặt đất hay thực hiện các nhiệm vụ chống tội phạm ma túy, cướp biển.

Tàu HMS Richmond được trang bị hệ thống vũ khí đa dạng gồm 8 tên lửa chống hạm Harpoon; 2 ngư lôi Sting Ray; một pháo tự động MK8 sử dụng cỡ đạn 113mm; 2 pháo DS30M Mk2.

Hệ thống phóng thẳng đứng GWS-35 chứa 32 tên lửa tầm ngắn Sea Ceptor được trang bị trên tàu HMS Richmond.

Tàu HSM Richmond được sử dụng trong các nhiệm vụ săn tàu ngầm; chống cướp biển, tội phạm xuyên biên giới và hỗ trợ nhân đạo.

Tàu HMS Richmond được trang bị hệ thống Sea Gnat để phòng thủ trước sự tấn công từ ngư lôi của đối phương và thiết bị sonar Type 2150 để phát hiện các mục tiêu dưới mặt nước.

Trực thăng chiến đấu đa nhiệm Westland Wildcat HMA2 được trang bị trên tàu.

Bên trong buồng lái tàu HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh.

Sĩ quan chỉ huy tàu HMS Richmond, Trung tá Richard Kemp cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được đến thăm TPHCM. Chuyến thăm này không chỉ là cơ hội để chúng tôi tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam mà còn nhấn mạnh cam kết không ngừng của Vương quốc Anh trong việc thúc đẩy ổn định và an ninh toàn cầu ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Đây là lần thứ 2 tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond thăm Việt Nam (lần đầu vào năm 2021 tại cảng Cam Ranh).

Trong thời gian ở thăm TPHCM, thủy thủ đoàn tàu HSM Richmond gồm 185 sỹ quan, thủy thủ sẽ đến chào xã giao lãnh đạo TPHCM; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với cán bộ, chiến sỹ hải quân Việt Nam và tham quan một số di tích văn hóa, lịch sử, danh lam, thắng cảnh tại thành phố.

Diễn ra vào thời điểm Vương quốc Anh và Việt Nam kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, chuyến thăm của tàu HMS Richmond thể hiện cam kết thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó hợp tác về an ninh, quốc phòng đang ngày càng được củng cố và phát triển.