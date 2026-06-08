Đại học tổ chức đám cưới cho 187 cặp nghiên cứu sinh, tặng nhẫn kim cương

Mới đây, Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (HIT) đã tổ chức lễ cưới tập thể lần thứ 11 dành cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ. Sự kiện năm nay có sự tham gia của 187 cặp đôi, con số cao nhất kể từ khi chương trình được tổ chức lần đầu vào năm 2013.

Cặp đôi dự đám cưới tại Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (HIT), Trung Quốc (Ảnh: HIT).

Điểm nhấn đặc biệt của lễ cưới năm nay là mỗi cặp đôi được trao một chiếc nhẫn gắn viên kim cương nhân tạo 1 carat mang tên "Chân Tâm", do nhóm nghiên cứu của Giáo sư Chu Gia Kỳ tự phát triển. Món quà được xem là biểu tượng cho nét lãng mạn đậm chất kỹ thuật đặc trưng của ngôi trường kỹ thuật hàng đầu Trung Quốc.

Viên kim cương được chế tạo bởi nhóm nghiên cứu màng mỏng hồng ngoại và vật liệu tinh thể thuộc Học viện Hàng không Vũ trụ của trường cùng doanh nghiệp khởi nghiệp "Carbon True Core Materials" do nhóm ươm tạo.

Đám cưới tập thể của nghiên cứu sinh tiến sĩ (Ảnh: HIT).

Sản phẩm có độ cứng và độ ổn định hóa học rất cao. Công nghệ này từng giành nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như Giải Nhì Phát minh Kỹ thuật Quốc gia, Giải Nhất Phát minh Kỹ thuật tỉnh Hắc Long Giang, Giải Vàng Bằng sáng chế Trung Quốc, Giải Vàng Bằng sáng chế tỉnh Hắc Long Giang và Huy chương Vàng tại Triển lãm Sáng chế Quốc tế Geneva.

Ngoài nhẫn cưới, nhà trường còn chuẩn bị dàn nhạc giao hưởng, hoa cưới, kẹo mừng và nhiều món quà lưu niệm khác, đồng thời bố trí nhiều điểm chụp ảnh trong và ngoài khuôn viên trường.

Được tổ chức từ năm 2013, lễ cưới tập thể dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ của Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của nhà trường. Đến nay, đã có 803 cặp đôi nên duyên dưới sự chứng kiến của thầy cô, người thân và bạn bè.