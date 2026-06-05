Đại học Huế có quyền giám đốc sau hơn 1 năm khuyết người đứng đầu

Ngày 4/6, đại diện Đại học Huế cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định giao quyền Giám đốc Đại học Huế đối với Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường đại học Y dược (Đại học Huế).

Ông Nguyễn Vũ Quốc Huy được giao quyền Giám đốc cho đến khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định mới về nhân sự Giám đốc Đại học Huế. Ông Huy được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ theo quy định hiện hành.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy được giao quyền Giám đốc Đại học Huế (Nguồn: Trường Đại học Y dược Huế).

Theo thông tin của Đại học Huế, Giáo sư Nguyễn Vũ Quốc Huy (SN 1969, quê quán thành phố Huế) là nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa, nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm. Ông cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu của Đại học Huế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Ông Huy có trình độ lý luận chính trị cao cấp và sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, được Đảng và nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Năm 2024, ông được Tổng thống Pháp trao tặng Huân chương Công trạng quốc gia với tước hiệp sĩ nhờ những đóng góp đối với cộng đồng Pháp ngữ y khoa tại Huế nói riêng và mối quan hệ Pháp - Việt nói chung.

Trước đó, ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế, về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Kể từ khi ông Phương bị khởi tố, Đại học Huế khuyết chức danh Giám đốc. Ông Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc phụ trách được giao điều hành Đại học Huế cho đến nay.