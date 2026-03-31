"Đại học Cần Thơ luôn đồng hành cùng sự phát triển của TP và toàn vùng"

Ngày 31/3, Đại học Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (31/3/1966-31/3/2026), đánh dấu chặng đường phát triển đầy tự hào của một trong những cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của cả nước.

Tham dự buổi lễ có quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các thế hệ thầy cô và sinh viên.

Đại học Cần Thơ phải phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL

Phát biểu tại buổi lễ, quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà các thế hệ thầy và trò Đại học Cần Thơ đã đạt được trong suốt sáu thập kỷ qua.

Ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại lễ kỉ niệm (Ảnh: CTV).

Ông nhấn mạnh vai trò của giáo dục đại học trong việc trở thành động lực trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, cung ứng nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo ra tri thức và công nghệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và xã hội.

"Mỗi phần trăm tăng trưởng kinh tế đều cần có sự đóng góp thiết thực của các cơ sở giáo dục đại học," ông Hoàng Minh Sơn khẳng định.

Để đạt được mục tiêu này, quyền Bộ trưởng đề nghị Đại học Cần Thơ cần tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của tổ chức đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và trí tuệ tập thể. Đồng thời, nhà trường cần sớm rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển, cụ thể hóa các quan điểm, định hướng tại Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71, cùng các nội dung của Luật Giáo dục Đại học 2025, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để triển khai thực hiện.

Ông Sơn cũng kêu gọi phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên giỏi, triển khai các giải pháp đào tạo, thu hút và giữ chân cán bộ, giảng viên, nhà khoa học tài năng.

Bên cạnh đó, cần hiện đại hóa hạ tầng, cơ sở vật chất, đổi mới mạnh mẽ chương trình và phương thức đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành, gắn với nhu cầu thực tiễn của vùng và đất nước, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo.

Đặc biệt, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, gắn chặt với nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhất là về nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu.

"Đại học Cần Thơ phải phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL, là trung tâm tư vấn chính sách tin cậy của các địa phương trong vùng," quyền Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông Lê Quang Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: CTV).

60 năm là chặng đường đủ dài để khẳng định tầm vóc

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, 60 năm là chặng đường đủ dài để khẳng định tầm vóc và những đóng góp to lớn của Đại học Cần Thơ đối với sự phát triển của vùng ĐBSCL.

Nhà trường đã trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu, luôn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Cần Thơ và toàn vùng.

Ông Tùng đề xuất Đại học Cần Thơ tăng cường phối hợp với thành phố trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, quản lý đô thị, môi trường và phát triển bền vững.

Ông cũng kêu gọi đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ phục vụ trực tiếp cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời phối hợp thực hiện thành công Đề án "Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng khoa học của thành phố Cần Thơ và vùng ĐBSCL" theo Nghị quyết số 98/NQ-CP.

Đại học Cần Thơ, tiền thân là Viện đại học Cần Thơ, là cơ sở đào tạo đại học đầu tiên của vùng ĐBSCL. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Viện đại học Cần Thơ đổi tên thành Trường Đại học Cần Thơ.

Ngày 15/7/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định chuyển Trường Đại học Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ, đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự phát triển của nhà trường.

Lãnh đạo các tỉnh, thành trao hoa và bằng khen chúc mừng Đại học Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Đại học Cần Thơ đã vươn lên trở thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực với 128 chương trình đào tạo bậc đại học, 62 chương trình bậc thạc sĩ và 25 chương trình tiến sĩ. Quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, chất lượng không ngừng được nâng cao.

Hiện nay, Đại học Cần Thơ có hơn 1.800 viên chức, người lao động, với hơn 1.100 giảng viên, trong đó có 58,4% là tiến sĩ và hơn 200 giáo sư, phó giáo sư. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của nhà trường đạt nhiều kết quả thiết thực, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vùng ĐBSCL.