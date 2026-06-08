Đà Nẵng công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026

Theo Sở GD&ĐT Đà Nẵng, thí sinh tra cứu điểm thi tại địa chỉ: https://tracuudiem.danang.gov.vn/#/

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập tại Đà Nẵng năm học 2026-2027:

Năm học 2026-2027, Đà Nẵng có gần 46.000 học sinh lớp 9. Thành phố giao 38.690 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại 76 trường THPT công lập, trường THPT chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú, tương đương tỷ lệ trúng tuyển công lập khoảng 84,1%.

Ngoài ra, khối giáo dục thường xuyên được giao tuyển mới 1.215 học viên lớp 10. Tính cả hệ THPT công lập và giáo dục thường xuyên, tổng chỉ tiêu đạt 39.905 học sinh, tương đương khoảng 88% học sinh lớp 9 có cơ hội tiếp tục học tập trong hệ thống giáo dục công lập.

Thí sinh thi lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của Đà Nẵng diễn ra sớm nhất cả nước vào ngày 23-25/5. Thí sinh dự thi các môn ngữ văn, toán và tiếng Anh.

Năm nay, Đà Nẵng tiếp tục duy trì tỷ lệ tuyển sinh công lập ở mức cao. Theo tính toán, chỉ khoảng 3.700 học sinh lớp 9 sẽ lựa chọn học tại các trường tư thục, trung cấp nghề hoặc các hướng đi khác sau THCS.

Sau khi biết điểm thi và điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần theo dõi thông báo của nhà trường để thực hiện thủ tục xác nhận nhập học theo đúng thời gian quy định.