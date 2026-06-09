Đã có 13 tỉnh công bố điểm thi, 6 tỉnh công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2026

Ngày 9/6, tỉnh Lào Cai công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Lào Cai năm 2026 sớm nhất và chính xác qua đường link: https://laocai.tsdc.vnedu.vn/

Các tỉnh đã công bố điểm thi: Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Hưng Yên, Ninh Bình, Điện Biên, Quảng Trị, Đồng Tháp, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Đồng Nai, Lào Cai. Các tỉnh đã công bố điểm chuẩn: Lai Châu, Hưng Yên, Ninh Bình, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Ngày 8/6, 3 tỉnh là Khánh Hòa, Đồng Nai, Đắk Lắk công bố điểm thi lớp 10 năm 2026.

Từ 8h, các thí sinh Khánh Hoà có thể tra cứu điểm thi trên website của sở tại địa chỉ http://diemthi.ts10.khanhhoa.edu.vn/

Sau khi công bố điểm thi, sở sẽ nhận đơn phúc khảo từ ngày 14 đến 19/6. Sau đó, Hội đồng chấm phúc khảo sẽ triển khai chấm bài thi. Dự kiến, sở sẽ công bố điểm chuẩn trước ngày 30/6 theo đúng kế hoạch đề ra.

Trong khi đó, Đồng Nai đã công bố điểm chuẩn vào các trường THPT. Chi tiết xem TẠI ĐÂY.

Năm học 2026-2027, tỉnh Đắk Lắk tổ chức hình thức thi tuyển vào lớp 10 các trường chuyên biệt trong các ngày 1-2/6.

Điểm thi vào lớp 10 Đắk Lắk 2026 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 8/6.

Ngày 6/6, Sở GD&ĐT Quảng Trị và Đồng Tháp công bố điểm thi lớp 10 năm 2026.

Thí sinh Đồng Tháp tra cứu điểm thi tại: http://tc.dongthap.edu.vn

Tại Quảng Trị, để tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh trong việc nắm bắt kết quả thi, Sở GD&ĐT khuyến khích sử dụng ứng dụng công dân số tỉnh Quảng Trị (QUANGTRI-S) để tra cứu điểm thi nhanh chóng, thuận tiện và chính xác.

Bên cạnh đó, thí sinh cũng có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinh.quangtri.edu.vn để xem kết quả.

Trước đó, các tỉnh trên cả nước bắt đầu công bố điểm thi lớp 10 năm 2026. Đó là các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Hưng Yên, Ninh Bình, Điện Biên, Quảng Trị.

Cùng với công bố điểm thi, Hưng Yên, Ninh Bình công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu tuyển bổ sung.

Theo đó, tại Hưng Yên, điểm chuẩn cao nhất vào Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, lấy 24,5 điểm; thấp nhất là Trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám lấy 13,6 điểm. Ngoài ra, mỗi trường tuyển bổ sung 31-67 chỉ tiêu.

Bạn đọc theo dõi cách tra cứu điểm thi lớp 10 của 34 tỉnh thành TẠI ĐÂY.

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