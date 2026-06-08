Cuộc thi Start-Up Showdown: Học sinh THPT tìm lời giải cho vấn đề trong đời sống

Dùng AI để giải quyết áp lực của cuộc sống hiện đại

Trong số các ý tưởng gây chú ý có những giải pháp ứng dụng AI như StartFlow để hỗ trợ quản lý công việc, lại có nhóm tạo ra ứng dụng giảm xao nhãng bởi thiết bị công nghệ hay dùng AI giúp kiểm soát hành vi chi tiêu bốc đồng trong game và mua sắm trực tuyến.

Các em không dùng AI như xu hướng công nghệ, mà là công cụ để giải quyết áp lực của cuộc sống hiện đại.

Học bổng Hiệu trưởng trị giá 5.000 AUD (khoảng 93,8 triệu đồng) từ Đại học Macquarie cho Ý tưởng tác động cộng đồng nổi bật nhất thuộc về dự án Bean Me Up (Ảnh: BTC).

Giới trẻ ngày càng quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần

Bên cạnh công nghệ, sức khỏe thể chất và tinh thần cũng là chủ đề được quan tâm.

Từ một thực tế rất đời thường rằng ai cũng hiểu ăn uống lành mạnh rất quan trọng, nhưng duy trì lâu dài lại không hề dễ dàng, các dự án như Mealsync hay Nutrilised xây dựng thực đơn cá nhân hóa và kết nối trực tiếp với cửa hàng thực phẩm.

Dự án hướng tới việc giúp người dùng duy trì thói quen ăn uống lành mạnh dễ dàng hơn hay các nhóm khác phát triển chuỗi nhà hàng, cà phê cung cấp thực đơn độc đáo nâng cao trải nghiệm người dùng hoặc bố trí không gian phù hợp với mục đích của khách hàng.

Không chỉ dừng ở sức khỏe thể chất, nhiều nhóm khác lại hướng tới chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần: Dự án SerenceSleep sử dụng chất liệu thiên nhiên hỗ trợ giấc ngủ, trong khi CloudNest kết hợp gối thông minh với ứng dụng theo dõi nhằm đưa ra gợi ý cải thiện cho người dùng.

Học sinh trường Phổ thông liên cấp H.A.S thuyết trình giải pháp hiện đại hóa giao thông công cộng tại Hà Nội (Ảnh: BTC).

Từ những bất tiện nhỏ đến giải pháp cho cộng đồng

Ứng dụng CHECK&GO hỗ trợ chuẩn bị hành lý và quản lý lịch trình du lịch hiệu quả hơn hay phát triển ứng dụng cho xe buýt tại Hà Nội với tính năng theo dõi thời gian thực và thanh toán tiện lợi nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

SilentOmi Link đã đưa vấn đề an toàn cá nhân vào dự án khởi nghiệp thông qua thiết bị bảo vệ thông minh nhỏ gọn có khả năng gửi tín hiệu cứu hộ nhanh chóng trong tình huống nguy hiểm.

Khi giáo dục không dừng ở “học để thi”

Điểm chung của các dự án là tư duy “giải quyết vấn đề thực tế” thay vì xây dựng những ý tưởng xa rời đời sống. Đây cũng chính là xu hướng giáo dục mà nhiều quốc gia tiên tiến đang theo đuổi: không chỉ học thuộc kiến thức, mà học cách quan sát, phân tích nhu cầu và tạo ra giá trị.

Tại Hanoi Adelaide School, tinh thần này được phát triển thông qua các môn học của hệ song bằng Việt Nam - Australia (SACE), nơi học sinh được tiếp cận với tư duy thiết kế (Design Thinking), tư duy phản biện và giải quyết vấn đề trong bối cảnh thực tế.

Dự án CloudNest - Gối ngủ thông minh giành Giải Nhì và học bổng tham gia trại hè từ Đại học BUV (Ảnh: BTC).

Khi các trường đại học tìm kiếm năng lực mới của thế hệ trẻ

Một trong những điểm đáng chú ý của Start-Up Showdown là sự đồng hành của nhiều trường đại học trong và ngoài nước như Western Sydney University, Flinders University, Deakin University, Macquarie University, RMIT Vietnam, British University Vietnam (BUV) và VinUniversity.

Không chỉ tham gia với vai trò khách mời, các trường đại học còn trực tiếp tài trợ học bổng, giải thưởng tiền mặt và các giải đặc biệt dành cho những dự án tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng, môi trường, sự công bằng và tính hòa nhập xã hội.

Ông James McGaughran, Giảng viên Khoa Kinh doanh tại Đại học British University Vietnam (BUV), chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng trước khả năng ứng dụng logic kinh doanh để giải quyết các nhu cầu thực tế của xã hội. Từ việc xác định phân khúc khách hàng đến tính toán điểm hòa vốn, các em đang thể hiện tư duy khởi nghiệp thực thụ. Đây là tố chất mà các tập đoàn lớn và thị trường lao động tương lai đang khát khao: những con người có thể làm mới công việc và tạo ra giá trị khác biệt trong kỷ nguyên AI”.

Điều đó cho thấy giáo dục và thị trường lao động hiện đại đang ngày càng đánh giá cao những người trẻ có khả năng sáng tạo, thích nghi, giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị khác biệt trong kỷ nguyên AI.

Điều đáng nhớ nhất tại Start-Up Showdown không nằm ở việc học sinh tạo ra những công nghệ vĩ đại, mà ở cách các em học cách nhìn thế giới bằng sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần kiến tạo tương lai.