Công nghệ làm trợ lực, trái tim người thầy giữ gốc

Đều đặn mỗi tuần vào chiều thứ ba và thứ năm, khi tiếng chuông tan học vang lên, khoảng sảnh trước và phòng máy tính của Trường Tiểu học Đông Hòa B (phường Đông Hòa, TPHCM) lại sáng đèn. Một nhóm học sinh cùng cô giáo tin học Nguyễn Thị Thanh An miệt mài với những dòng lệnh lập trình, những mô hình robot và các bài tập thực hành.

Lớp học ấy không nằm trong thời khóa biểu chính khóa, cũng không thu học phí. Nhưng suốt nhiều năm, đây lại là nơi những học sinh có niềm yêu thích công nghệ được tiếp cận sâu hơn với lập trình, thử sức với robot và từng bước khám phá khả năng của chính mình.

Nằm ở khu vực nhiều khu công nghiệp, phần lớn học sinh Trường Tiểu học Đông Hòa B là con em công nhân, điều kiện tiếp xúc với công nghệ cao còn nhiều hạn chế.

Về công tác tại trường từ những ngày đầu mới tách lập, suốt 12 năm qua, cô Nguyễn Thị Thanh An là giáo viên tin học duy nhất của nhà trường. Bên cạnh các tiết dạy chính khóa, cô tự nguyện duy trì câu lạc bộ (CLB) Tin học trẻ suốt 10 năm và đẩy mạnh hoạt động Robotics trong 5 năm gần đây.

Từ những giờ học bình thường, cô quan sát khả năng tư duy, thao tác máy tính và niềm say mê của học sinh ngay từ lớp 2. Khi phát hiện những em có tố chất, cô phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để liên hệ phụ huynh, xin phép đưa các em vào CLB chuyên sâu.

Nhà trường tạo điều kiện về phòng máy, thiết bị, linh kiện và kinh phí đưa học sinh đi thi; phụ huynh hỗ trợ thời gian đưa đón, đồng hành cùng các em trong những chuyến thi xa. Chính sự chung sức ấy giúp CLB duy trì hoạt động qua nhiều năm.

Nhớ lại những ngày đầu vận động học sinh gia nhập CLB, cô An gặp không ít lo ngại từ phía gia đình. Không ít phụ huynh lo lắng con trẻ tiếp xúc với máy tính quá sớm sẽ ảnh hưởng đến mắt hoặc sa đà vào trò chơi điện tử. Tuy nhiên, khi chứng kiến con tự tay lập trình sản phẩm, xây dựng trò chơi để dự thi và dần hình thành niềm say mê sáng tạo, ít chơi game hơn, nhiều gia đình thay đổi cách nhìn.

Trong CLB có những em khi mới vào lớp gặp có biểu hiện giảm chú ý hoặc rụt rè, khép kín. Trước đây, mỗi khi bực tức hay không vừa ý, trẻ thường gào khóc, đập bàn đập ghế và không biết cách giao tiếp với xung quanh. Nhưng khi đưa các em vào môi trường làm việc nhóm của CLB, việc cùng bạn tìm hiểu từng dòng code lỗi, tỉ mỉ sửa từng khớp nối cơ khí và tự tin đứng lên thuyết trình sản phẩm đã giúp các em điềm tĩnh hơn, biết lắng nghe, biết sẻ chia và trưởng thành qua từng ngày.

Phụ huynh từ chỗ còn nghi ngại dần trở thành người đồng hành với cô trò: sắp xếp thời gian đưa đón con, hỗ trợ linh kiện và cùng tham gia những chuyến đưa đội tuyển đi thi ở các tỉnh xa.

Trải qua 5 năm đẩy mạnh mảng Robotics và 10 năm duy trì CLB Tin học trẻ, bảng thành tích của ngôi trường vùng ven cứ thế dày lên: liên tục đạt giải nhất, nhì cấp tỉnh, rồi xuất sắc đăng quang Vô địch Quốc gia. Đặc biệt, em Trần Ngọc Thiên Bảo, đại diện học sinh trường dự Cuộc thi Robotics Quốc tế được tổ chức tại Trung Quốc (tháng 1/2026) quy tụ hơn 2.800 đội thi cũng đã giành Huy chương vàng. Nhưng điều khiến cô An tự hào nhất chính là xây dựng tình yêu với khoa học, công nghệ cho học trò.

Theo chia sẻ nữ giáo viên, nhiều học sinh những khóa đầu tiên trong CLB của cô đều tiếp tục theo đuổi các ngành công nghệ cao như Tự động hóa, An ninh mạng, Khoa học máy tính. Trong đó có học sinh trúng tuyển Trường Đại học Bách khoa, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia TPHCM; một số em trúng tuyển vào các trường THPT chuyên, tiếp tục tham gia những sân chơi học thuật.

Cô Thanh An cho rằng để các ứng dụng công nghệ trong giáo dục phát triển bền vững, cần có sự quan tâm của cấp quản lý, tâm huyết của giáo viên, sự đồng hành của phụ huynh và sự chủ động của học sinh. Thiết bị hiện đại có thể tạo điều kiện tốt, nhưng không thể tự mình nuôi dưỡng đam mê hay thay thế quá trình hướng dẫn, khích lệ của người thầy.

Nếu ở lớp học của cô giáo Thanh An, học sinh tiểu học từng bước tiếp cận lập trình và Robotics, thì tại Trường Mầm non Sơn Ca, xã Dầu Tiếng, công nghệ lại được đưa vào bài học theo cách gần gũi hơn với trẻ nhỏ: giúp các em quan sát, trải nghiệm và kể câu chuyện về thành phố mình đang sống.

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng ứng dụng các công cụ công nghệ vào bài giảng với mong muốn khơi gợi ở trẻ tình yêu quê hương, đất nước cùng niềm hứng thú khám phá khoa học.

Ở ngôi trường vùng ven này, những giờ học sinh động không nhất thiết bắt đầu từ một phòng công nghệ hiện đại. Với màn hình tivi tương tác và sự chủ động tìm tòi, tự học của giáo viên, những nội dung vốn xa lạ với trẻ nhỏ được chuyển thành hình ảnh trực quan và hoạt động trải nghiệm.

Trong lớp học của cô Hằng, chỉ bằng một chạm nhẹ lên màn hình, bản đồ số 3D của TPHCM hiện ra rực rỡ. Các bé thích thú khi thấy Tòa nhà Landmark 81, tuyến Metro hay hầm Thủ Thiêm.

Hoạt động khám phá còn được mở rộng ở góc giáo dục STEM, nơi trẻ làm quen với các khối lego và mô hình robot mini. Thay vì chỉ nhìn hình ảnh trên màn hình, các em được thử điều khiển robot di chuyển trên sa bàn, quan sát kết quả và chia sẻ điều mình vừa khám phá.

Nhìn học sinh khéo léo bấm nút lập trình cho chú robot nhỏ di chuyển mượt mà trên sa bàn bản đồ thành phố đi qua Bến Nhà Rồng, rồi tự hào reo lên: “Cô ơi, con vừa điều khiển robot đi qua Bến Nhà Rồng này! Mai mốt lớn lên, con sẽ chế tạo robot xây thêm nhiều nhà cao tầng cho thành phố mình!”, cô Hằng rơm rớm nước mắt.

Công nghệ, qua bàn tay cô giáo mầm non, đã trở thành chiếc cầu nối đưa quá khứ đến gần hơn với tương lai, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc cho trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.

"Nhiều người e ngại công nghệ khiến trẻ nhỏ xa rời thực tế hay dán mắt vào màn hình vô bổ. Nhưng nếu người thầy đặt vào đó tâm huyết và sự định hướng đúng đắn, công nghệ sẽ trở thành chiếc cầu nối đưa quá khứ đến gần hơn với tương lai, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và gieo mầm ước mơ cho trẻ”, cô Nguyễn Thị Hằng, giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca chia sẻ.

Đằng sau những giờ học có robot, học liệu số hay các hoạt động STEM - AI là quá trình giáo viên tự học, thử nghiệm và điều chỉnh cách dạy. Công nghệ có thể cung cấp công cụ mới, nhưng để biến công cụ ấy thành một trải nghiệm học tập phù hợp, người đứng lớp vẫn phải đầu tư thời gian và thay đổi chính mình.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Bến Thành), khi mô hình STEM - AI tích hợp song ngữ được triển khai, cô Tạ Lê Nhật Vy, khối trưởng khối 4, phụ trách hoạt động giáo dục STEM, phải làm quen với robot, công cụ AI, cách thiết kế học liệu số và phương pháp tổ chức hoạt động thực hành.

Thách thức không chỉ nằm ở việc học một công cụ mới. Giáo viên còn phải bảo đảm tiến độ chương trình, chất lượng bài dạy và các công việc khác, trong khi thời gian chuẩn bị bài học có thể tăng lên đáng kể. Với hoạt động tích hợp song ngữ, thầy cô còn phải lựa chọn từ vựng tiếng Anh, chuẩn bị câu lệnh ngắn gọn và tìm cách hướng dẫn phù hợp với trình độ học sinh.

Cô Vy chọn cách tự học từng bước, tranh thủ giờ nghỉ trưa, ngày nghỉ cuối tuần tự tham gia các khóa học công nghệ bên ngoài, sau đó, thực hành trước khi lên lớp, trao đổi với đồng nghiệp và tận dụng AI để gợi ý ý tưởng, xây dựng học liệu, thiết kế tình huống học tập.

Với cô, biết sử dụng một phần mềm hay điều khiển được robot mới chỉ là bước đầu. Điều khó hơn là thiết kế hoạt động sao cho học sinh hiểu mục tiêu, biết thử nghiệm, nhận ra lỗi và tự tìm cách điều chỉnh. Nếu giáo viên làm thay mọi thao tác hoặc cung cấp sẵn đáp án, công nghệ khó phát huy được khả năng khơi gợi tư duy độc lập của người học.

Từ chỗ mất vài tháng mới hoàn thành một dự án đơn giản, theo chia sẻ của cô, hiện nay cô có thể điều chỉnh một số mô hình chỉ trong vài buổi. Theo cô Nhật Vy, giáo viên không nhất thiết phải biết tất cả mọi thứ ngay từ đầu, nhưng phải luôn sẵn sàng học hỏi, đổi mới và cùng học sinh khám phá những điều mới mẻ.

Với cuộc cách mạng số, thử thách lớn nhất tại các nhà trường chưa bao giờ nằm ở máy móc hay thiết bị, mà là hành trình đầy quyết tâm của giáo viên, nhất là những giáo viên lâu năm - những người đã quen thuộc trọn đời với phấn trắng, bảng đen và phương pháp truyền thống.

Không chùn bước trước khoảng cách công nghệ, chính sự nỗ lực tự làm mới mình, tinh thần không ngại khó và khát vọng đồng hành cùng học trò đã thôi thúc các thầy cô kiên trì vượt qua vùng an toàn để bước vào không gian số.

Thầy Nguyễn Thanh Phong, giáo viên môn hóa học, Bí thư chi đoàn giáo viên Trường THPT Marie Curie, thẳng thắn chia sẻ: Với những thầy cô đã có nhiều năm đứng lớp, áp lực lớn nhất chính là thời gian đầu tư để thiết kế lại bài giảng và thay đổi thói quen sư phạm. Công nghệ hay AI có thể gợi ý câu hỏi, tạo hình ảnh thí nghiệm, nhưng thầy cô vẫn phải kiểm chứng độ chính xác và điều chỉnh cho phù hợp với học sinh.

Khi đã vượt qua giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu, công nghệ lại trở thành "trợ thủ" đắc lực. Kho học liệu số với hơn 2.000 tài liệu do nhà trường và đối tác xây dựng giúp thầy Phong và đồng nghiệp dễ dàng tái sử dụng, cập nhật kịch bản dạy học cho các năm sau, từ đó tiết kiệm thời gian chuẩn bị để dành nhiều sự quan tâm, tương tác trực tiếp hơn cho học sinh trong giờ học.

"Công nghệ không nhất thiết làm cho việc dạy học trở nên phức tạp. Nếu sử dụng đúng cách, nó giúp giáo viên tiết kiệm thời gian khâu chuẩn bị để dành nhiều sự quan tâm hơn cho từng học sinh. Giá trị lớn nhất không nằm ở thiết bị hiện đại, mà ở chỗ công nghệ có giúp học sinh hiểu sâu và biết tự học hay không", thầy Nguyễn Thanh Phong chia sẻ.

Điều đó cũng đặt ra một yêu cầu: ứng dụng AI không thể chỉ nhằm tạo ra bài giảng nhanh hơn hay nhiều học liệu hơn. Giáo viên vẫn phải là người lựa chọn, kiểm chứng và quyết định cách sử dụng tài nguyên phù hợp với mục tiêu môn học, đồng thời giúp học sinh hiểu bản chất vấn đề thay vì chỉ tiếp nhận câu trả lời có sẵn.

Để quá trình chuyển đổi số không bỏ lại ai phía sau, Trường Tiểu học Đông Hòa B đã triển khai mô hình "1 kèm 1". Hiệu trưởng Phạm Thị Chinh cho biết, đối với các giáo viên lớn tuổi thao tác máy tính còn chậm, nhà trường không áp đặt chỉ tiêu hay tạo áp lực mà phân công những giáo viên trẻ thạo công nghệ trực tiếp đồng hành, "cầm tay chỉ việc".

Sự sẻ chia, kiên nhẫn giữa các thế hệ giáo viên đã giúp các thầy cô lớn tuổi cởi bỏ rào cản tâm lý, tự tin chuyển đổi sang hồ sơ điện tử và bài giảng tương tác. Cô Chinh khẳng định: "Dù công nghệ có hiện đại đến đâu, nếu con người không đồng lòng thì rất khó thành công. Sự thấu hiểu và chia sẻ của người quản lý cùng sự đồng hành của đồng nghiệp chính là chìa khóa quyết định".

Quan trọng hơn hết, theo nữ hiệu trưởng ứng dụng công nghệ trong giáo dục tuyệt đối không phải là một “cuộc đua” về thiết bị máy móc vô cảm hay thay thế con người bằng những thuật toán lạnh ngắt. Máy móc dù thông minh đến đâu cũng chỉ là công cụ, còn điều thắp sáng tri thức, chữa lành những tổn thương và nâng đỡ ước mơ cho từng học trò vẫn phải xuất phát từ nhịp đập của một trái tim tận tụy.

Sau tất cả, các nền tảng số hay hạ tầng công nghệ hiện đại xuất hiện không phải để thay thế, mà là đòn bẩy đắc lực giúp người giáo viên giải phóng sức lao động, hiểu học trò sâu sắc hơn và kiến tạo những tiết học đong đầy hạnh phúc.

Chính bản lĩnh, sự dấn thân và trách nhiệm giáo dục của người thầy, người cô mới là yếu tố quyết định, làm nên sự thành công cho quá trình chuyển đổi.

Đánh giá về bước chuyển mình của giáo dục thành phố, tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 của ngành GD&ĐT TPHCM, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh: Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, TPHCM tiếp tục là điểm sáng, đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dạy tiếng Anh và nhiều lĩnh vực khác. Nhiều mô hình xuất phát từ TPHCM đã được Bộ GD&ĐT nghiên cứu nhân rộng ra toàn quốc.

Cùng chung định hướng đó, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tác động mạnh mẽ, làm thay đổi chất lượng giảng dạy và học tập. Việc Sở GD&ĐT TPHCM vươn lên dẫn đầu khối các sở, ban, ngành về Chỉ số cải cách hành chính là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Kỳ 1: Từ bục giảng STEM đến dấu ấn sáng tạo của học sinh

Kỳ 2: Dữ liệu số mở đường, bứt phát từ những giải pháp quản trị

Nội dung: Huyên Nguyễn, Loan Nguyễn, Nguyễn Vy

Thiết kế: Tuấn Nghĩa

31/10/2026 - 19:32