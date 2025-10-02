Cơ hội du học trung học tại Ngày hội Giáo dục New Zealand 2025

Là quốc gia nói tiếng Anh thuộc top yên bình và an toàn nhất thế giới, New Zealand nổi bật với chính sách rộng mở chào đón du học sinh quốc tế, ưu ái với học sinh Việt Nam. Tổng chi phí một năm học trung học (bao gồm cả học phí và sinh hoạt phí) tại đây hiện dao động trong khoảng 525-600 triệu đồng.

So với học phí các trường quốc tế tại Việt Nam đang ở mức 500-900 triệu đồng/năm (chưa tính sinh hoạt phí), New Zealand là lựa chọn hấp dẫn khi cung cấp các trải nghiệm quốc tế và là một nền giáo dục được đánh giá cao về chất lượng giảng dạy và chăm sóc toàn diện cho học sinh.

Tổng chi phí học trung học tại New Zealand hợp lý, tạo điều kiện cho ngày càng nhiều học sinh Việt nam du học tại đây (Ảnh: BTC).

Ngày càng nhiều phụ huynh Việt Nam cho con du học tại New Zealand ngay từ bậc trung học để tối ưu lợi thế về học thuật, chuẩn bị nền tảng vào đại học ở New Zealand và các quốc gia khác. Số lượng học sinh Việt Nam học trung học tại New Zealand tăng trưởng 20% trong năm 2024.

Học sinh tại New Zealand được hướng nghiệp bài bản và rất sớm. Mỗi trường trung học New Zealand có khả năng tổ chức 20-80 môn học tự chọn đa dạng ở các lĩnh vực khác nhau với cơ sở vật chất đồng bộ từ phòng thí nghiệm, xưởng chế tác, studio nghệ thuật, sân vận động… tạo điều kiện tối ưu để học sinh tìm hiểu và xác định được hướng đi cho nghề nghiệp tương lai.

Riêng với học sinh quốc tế, các em được giáo viên chuyên trách theo sát và tư vấn 1:1 ngay từ đầu về cách chọn môn học phù hợp với sở thích, khả năng, định hướng nghề nghiệp, từ đó lên chiến lược hiệu quả cho việc ứng tuyển vào đại học.

Các thầy cô không chỉ nắm rõ yêu cầu đầu vào của đại học ở New Zealand và quốc tế, mà còn giúp học sinh điều chỉnh kế hoạch học tập theo thế mạnh cá nhân để thành công ứng tuyển vào các trường mình yêu thích.

Theo đó, nhiều học sinh vào năm cuối trung học đã nhận kết quả trúng tuyển đại học sớm, và nhận được các học bổng giá trị lớn từ các trường đại học.

Lộ trình học tập linh hoạt, định hướng sớm giúp học sinh Việt xây nền tảng vững chắc cho bậc đại học (Ảnh: BTC).

Hiện nay, các đại học New Zealand đều có quỹ học bổng riêng dành cho học sinh quốc tế tốt nghiệp trung học tại New Zealand. Đa phần các suất học bổng này có giá trị cao hơn các học bổng dành cho học sinh quốc tế ứng tuyển bên ngoài New Zealand.

So với các học sinh nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng đại học từ nước ngoài, tỷ lệ cạnh tranh của nhóm học sinh tại New Zealand thường thấp hơn.

Bên cạnh đó, Việt Nam được cấp học bổng chính phủ New Zealand bậc trung học NZSS. Đến nay, đã có hơn 90 học sinh Việt từ 11 tỉnh thành khác nhau được cấp học bổng này, và đạt được những thành tích vượt trội khi theo học tại New Zealand.

Sắp tới, New Zealand sẽ tổ chức Ngày hội Giáo dục New Zealand 2025 nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh Việt Nam tiếp cận thông tin chính thống về du học và học bổng ở các bậc học tại New Zealand.

Tại sự kiện này, các phụ huynh quan tâm du học trung học New Zealand có thể trao đổi trực tiếp với các phụ huynh đã hoặc đang có con du học tại nước này.

Đây là một trong những sự kiện hiếm hoi có phụ huynh tư vấn 1:1 cho phụ huynh về trải nghiệm thực tế về cuộc sống và môi trường học tại New Zealand, kinh nghiệm chuẩn bị và đồng hành cùng con du học tại quốc gia xinh đẹp này.

Ngày hội Giáo dục 2025 của New Zealand mang đến thông tin chính thống, đáng tin cậy về du học trung học và học bổng (Ảnh: BTC).

Là sự kiện giáo dục lớn nhất trong năm của New Zealand tại Việt Nam, ngày hội quy tụ gần 50 trường hàng đầu New Zealand, tạo điều kiện để phụ huynh có thể trao đổi với hiệu trưởng, đại diện tuyển sinh của các trường New Zealand để nắm rõ lộ trình học, chương trình học, chi phí và các vấn đề khác liên quan đến việc học của con tại New Zealand.

Đây cũng là cơ hội để phụ huynh tìm hiểu về học bổng và các hỗ trợ của trường.

Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể tham dự các phiên hội thảo về học bổng Chính phủ, thị thực du học do các cán bộ Chính phủ New Zealand phụ trách.

Ngày hội còn có các hoạt động mini-game thú vị để khám phá đất nước và văn hóa New Zealand, thưởng thức sản phẩm New Zealand và cơ hội khảo sát năng lực tiếng Anh với các bài thi thông dụng nhất hiện nay.

Sự kiện mở cửa tự do, miễn phí, là bước khởi đầu không nên bỏ lỡ để phụ huynh xây dựng tương lai học tập rộng mở tại New Zealand cho con em mình. Đăng ký tham dự tại https://bit.ly/NZEduDay2025-39

Tại TPHCM:

Thời gian: 8h - 13h, thứ bảy, ngày 11/10

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon, 88 Đồng Khởi, phường Sài Gòn

Tại Hà Nội:

Thời gian: 8h - 13h, chủ nhật, ngày 12/10

Địa điểm: Khách sạn Melia Hanoi, 44B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam