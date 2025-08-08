Cô gái Huế "ngủ ngày cày đêm" để giành suất học bổng danh giá thế giới

Ngủ ngày "cày" đêm "săn" học bổng

Huỳnh Thị Nhật Linh (23 tuổi, trú phường Thuận Hóa, thành phố Huế) là cựu sinh viên chuyên ngành Marketing, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Một năm trước, cô tốt nghiệp cử nhân với tấm bằng loại giỏi, ra trường sớm sau 3,5 năm theo học.

Hai tháng trước, cô gái trẻ này nhận tin vui khi trúng tuyển 2 gói học bổng danh giá tại châu Âu, gồm học bổng Chính phủ Ireland (GOI-IES) 2025 và học bổng Hiệp định Hungary, đi kèm các hỗ trợ từ phía Việt Nam.

Huỳnh Thị Nhật Linh tốt nghiệp cử nhân loại giỏi chuyên ngành Marketing tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Nhật Linh đã lựa chọn học bổng Chính phủ Ireland để theo học thạc sĩ tại Trường South East Technological University - trung tâm giáo dục hàng đầu và được mệnh danh là “Thung lũng Silicon của châu Âu”, nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Nhật Linh cho biết cô lựa chọn học bổng Chính phủ Ireland bởi tiêu chí của chương trình là giúp thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và quốc gia ở phía Tây Bắc châu Âu này.

Cô gái xứ Huế dự định sau khi kết thúc khóa học sẽ ở lại Ireland làm việc một thời gian nhất định để có kinh nghiệm, trước khi trở về phục vụ quê hương.

Theo Nhật Linh, Marketing là một chuyên ngành khá rộng, vì thế cô muốn học chuyên sâu hơn để khám phá thêm và làm dày kiến thức cho bản thân. Sau khi tốt nghiệp đại học, Nhật Linh quyết định “ở nhà nhờ mẹ nuôi”, dành thời gian “săn” học bổng.

“Một năm trôi qua, tôi có phần mập lên so với thời còn sinh viên do ăn, ngủ bù ban ngày nhiều hơn để thức đêm nghiên cứu, viết bài luận”, Nhật Linh chia sẻ.

Cô gái Huế tự nhận bản thân giống “cú đêm”, cùng lúc nghiên cứu và nộp hồ sơ ứng tuyển 5 học bổng quốc tế, trong đó trúng tuyển 2 suất, đồng thời lọt vào danh sách dự bị của 2 loại học bổng khác.

“Ban đầu tôi đã tính loại chương trình học bổng Chính phủ Ireland ra khỏi kế hoạch của bản thân vì nó quá khó, tỷ lệ chọn lọc dưới 1% toàn cầu. Sau đó, được sự khuyến khích của người hướng dẫn, tôi đã làm hồ sơ và hoàn thành trong vòng hơn 1 tuần”, cô gái trẻ kể.

Cô gái trẻ xứ Huế nhận được một suất học bổng danh giá của Cộng hòa Ireland (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Huỳnh Thị Nhật Linh, để giành được học bổng Chính phủ Ireland 2025, cô đã phải vượt qua hàng nghìn ứng viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Cô là người Huế duy nhất đạt được thành tích này trong năm nay.

Học bổng bao gồm toàn bộ học phí và tiền sinh hoạt, trị giá 10.000 Euro cho chương trình thạc sĩ kéo dài 1 năm tại Cộng hòa Ireland.

Chia sẻ về kinh nghiệm “săn” học bổng, Nhật Linh cho rằng điều quan trọng nhất là cần tìm hiểu kỹ các tiêu chí lựa chọn ứng viên của chương trình, xem có phù hợp với bản thân hay không. Ứng viên cần tính tới khả năng viết bài luận sao cho đủ thuyết phục các thành viên hội đồng tuyển chọn.

Mong muốn quảng bá thương hiệu doanh nghiệp Việt ra thế giới

Chia sẻ về hoài bão của mình, Nhật Linh mong muốn góp công sức, trí tuệ để quảng bá thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới. Đây cũng là mục tiêu chính mà cô đề cập trong bài luận và đã thuyết phục được hội đồng tuyển chọn học bổng.

Cô cho biết bài luận đã nhấn mạnh đến chiến lược tiếp thị (marketing) tập trung vào trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), cũng như sự phát triển bền vững theo khuôn khổ cấp cao hơn về môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị (ESG).

Theo Nhật Linh, qua nghiên cứu, cô nhận thấy đây là những xu hướng mà nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu đang theo đuổi và thành công.

Tiết lộ sở thích cá nhân, Huỳnh Thị Nhật Linh cho biết cô rất thích đọc sách và nghe những bài nhạc Âu Mỹ nhẹ nhàng, nghiền ăn các món bánh, chè Huế và hay sử dụng đồ chay cùng mẹ.

Là người có khả năng ăn nói lưu loát, mạch lạc, cô gái Huế còn thích làm người dẫn chương trình và đã tham gia nhiều sự kiện lớn, nhỏ do nhà trường, thành phố Huế tổ chức.

Nhật Linh nổi bật trong vai trò người dẫn chương trình trong các sự kiện lớn do Trường Đại học Kinh tế Huế tổ chức (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thạc sĩ Tống Viết Bảo Hoàng (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế), từng chủ nhiệm lớp của Huỳnh Thị Nhật Linh, cho biết trong quá trình học tập tại trường, Linh là một sinh viên nổi bật cả về học thuật lẫn hoạt động ngoại khóa.

Cô đạt điểm trung bình toàn khóa là 3,5, trên thang điểm 4, thuộc top sinh viên dẫn đầu của nhà trường. Nhật Linh từng nhiều lần đảm nhận vai trò người dẫn chương trình song ngữ tại các sự kiện, như cuộc thi hùng biện Hue Z, giao lưu văn hóa sinh viên Việt Nam - Thái Lan, Festival Huế; đồng thời đạt thành tích cao trong nhiều cuộc thi do nhà trường và thành phố Huế tổ chức.