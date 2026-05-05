Chứng minh tài chính du học Hàn Quốc 2026: Nhiều hồ sơ trượt visa vì sai từ bước đầu

Theo báo cáo thống kê chính thức của Cục Xuất nhập cảnh Hàn Quốc (Korea Immigration Service) thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc, tính đến tháng 3, Hàn Quốc có hơn 310.000 du học sinh nước ngoài, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Trong đó, Việt Nam tiếp tục đứng đầu với hơn 107.000 du học sinh, số lượng du học sinh quốc tế tiếp tục tăng, nhưng tỷ lệ hồ sơ bị từ chối visa cũng cao hơn. Đặc biệt với những hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu về chứng minh tài chính và kế hoạch học tập.

Ngày 20/3, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục thông báo tăng cường xét duyệt phần chứng minh tài chính đối với hồ sơ xin visa du học.

Nhiều hồ sơ trượt visa vì những lỗi tưởng nhỏ

Các đơn vị tư vấn du học cho biết, không ít trường hợp bị đánh giá rủi ro dù gia đình có điều kiện kinh tế khá tốt. Nguyên nhân nằm ở việc chuẩn bị hồ sơ sai cách hoặc thiếu tính logic.

Những lỗi phổ biến gồm mở sổ tiết kiệm quá muộn, số tiền trong tài khoản không tương xứng với thu nhập thực tế, không giải trình được nguồn tiền, hồ sơ học tập có khoảng trống kéo dài hoặc điểm trung bình thấp nhưng thiếu giải thích hợp lý.

Ngoài ra, một số học sinh khi phỏng vấn không nắm rõ thông tin về trường, ngành học hay lộ trình học tập, khiến mục đích du học thiếu sức thuyết phục.

Bà Hà Thị Phương, đại diện Công ty Cổ phần CMTC Việt Nam - Đơn vị chuyên tư vấn và hỗ trợ chứng minh tài chính du học, cho biết hơn 50% khách hàng tìm đến đơn vị từng gặp tình trạng mở sổ tiết kiệm sai từ đầu, khiến thông tin không khớp với hồ sơ nộp sang trường hoặc đại sứ quán. Nhiều người phải đi lại nhiều lần giữa ngân hàng, công chứng và trung tâm du học nhưng vẫn chưa hoàn thiện được hồ sơ đúng chuẩn.

Chứng minh tài chính không chỉ là có tiền trong ngân hàng

Theo chuyên gia, nhiều phụ huynh vẫn nghĩ chỉ cần gửi đủ tiền vào sổ tiết kiệm là có thể đáp ứng điều kiện visa. Tuy nhiên, cơ quan xét duyệt hiện quan tâm nhiều hơn đến quá trình hình thành khoản tiền đó, thời gian duy trì tiền gửi và mức độ phù hợp với điều kiện kinh tế thực tế của gia đình.

Điều này đồng nghĩa, một sổ tiết kiệm có giá trị lớn nhưng xuất hiện đột ngột, thiếu chứng từ nguồn tiền hoặc không tương xứng với thu nhập vẫn có thể bị đánh giá thiếu minh bạch. Ngược lại, hồ sơ tài chính hợp lý, được chuẩn bị từ sớm và có giấy tờ đồng nhất thường tạo độ tin cậy cao hơn.

Mở sổ sai ngân hàng, sai người đứng tên cũng có thể ảnh hưởng visa

Thực tế, không phải ngân hàng nào cũng có mẫu hồ sơ thuận tiện cho việc đối chiếu quốc tế. Cách thể hiện thông tin trên sổ tiết kiệm, giấy xác nhận số dư hoặc chứng từ tiếng Anh giữa các ngân hàng có thể khác nhau.

Bên cạnh đó, việc để học sinh hay phụ huynh đứng tên sổ tiết kiệm cũng cần cân nhắc kỹ. Với học sinh chưa đủ 18 tuổi, phụ huynh đứng tên thường thuận lợi hơn về mặt pháp lý. Trong khi đó, với học sinh đã trưởng thành, nhiều gia đình muốn để con đứng tên để thuận lợi hồ sơ nhưng vẫn lo ngại việc quản lý tài sản.

Giấy xác nhận số dư cần lấy đúng thời điểm

Một lỗi khá phổ biến là xin giấy xác nhận số dư quá sớm. Nhiều trường học hoặc cơ quan lãnh sự chỉ chấp nhận giấy tờ được cấp trong thời gian ngắn trước ngày nộp hồ sơ. Nếu lấy quá sớm, giấy xác nhận có thể hết hiệu lực và phải làm lại. Ngoài ra, các chi tiết như họ tên, địa chỉ, nơi cấp giấy tờ hay cách thể hiện số tiền cũng cần chính xác. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến hồ sơ bị trả lại hoặc kéo dài thời gian xét duyệt.

Chuẩn bị từ sớm là lợi thế

Theo CMTC Việt Nam, sai lầm phổ biến của nhiều gia đình là chỉ bắt đầu lo tài chính khi đã nhận thư mời nhập học hoặc gần đến ngày nộp visa. Trong khi đó, việc chuẩn bị trước từ 6 tháng đến một năm giúp gia đình chủ động tích lũy nguồn tiền, sắp xếp hồ sơ thu nhập và xây dựng lộ trình tài chính ổn định hơn. Với các hồ sơ du học Hàn Quốc kỳ cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, đây được xem là thời điểm phù hợp để bắt đầu chuẩn bị.

Đơn vị chuyên sâu giúp giảm áp lực cho phụ huynh

Trong bối cảnh visa du học Hàn Quốc bị rà soát kỹ hơn, nhiều gia đình lựa chọn đồng hành cùng đơn vị tư vấn chứng minh tài chính có kinh nghiệm như CMTC Việt Nam để tránh sai sót không đáng có. Theo đại diện doanh nghiệp, phần lớn khách hàng tìm đến sau khi đã tự làm hồ sơ nhưng gặp lỗi ở khâu mở sổ, xác nhận số dư hoặc chứng minh nguồn thu nhập.

Năm 2025, doanh nghiệp được vinh danh "Top 10 Thương hiệu Uy tín Quốc gia". Theo CMTC Việt Nam, trong giai đoạn tới visa Hàn Quốc ngày càng siết chặt, chuẩn bị tài chính đúng cách ngay từ đầu sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao cơ hội du học thành công

