Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thông tư 91/2026/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đã mở rộng cơ hội cho sinh viên.

Theo quy định mới, người tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên THCS, THPT có thể là người có bằng cử nhân trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành đào tạo phù hợp với môn học và cấp học.

Đối tượng khác là người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên ngành đào tạo phù hợp với các môn mĩ thuật, âm nhạc, nghệ thuật (âm nhạc, mĩ thuật), môn ngoại ngữ cấp tiểu học, môn tin học và công nghệ, môn tiếng dân tộc thiểu số, có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Người có bằng cử nhân trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành đào tạo phù hợp với môn giáo dục thể chất cũng có thể tham gia học nếu có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có tổng khối lượng 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm. Thời gian thực hiện chương trình tối thiểu 6 tháng, tối đa 18 tháng.

Cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng thực hiện cấp chứng chỉ cho người học hoàn thành khóa học theo quy định. Việc cấp, quản lý chứng chỉ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thông tư 91 thay thế các quy định trước đây về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.