Chủ tịch Trần Hùng Huy: Sáng lập bởi những giảng viên đại học, giáo dục trở thành DNA của ACB

Theo Chủ tịch Trần Hùng Huy, định hướng này bắt nguồn từ chính nền tảng hình thành của ngân hàng, khi những người sáng lập đều là các giảng viên đại học, từ đó hình thành một cách tiếp cận xuyên suốt, đặt trọng tâm vào tri thức, tinh thần học hỏi và nghị lực phát triển.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy trao học bổng cho sinh viên tại Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: ACB).

Trao 100 suất học bổng, tiếp sức học sinh, sinh viên vượt khó

Cụ thể, ACB trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, với tổng kinh phí 500 triệu đồng, dành cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường thành viên và Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

Sự kiện cũng tiếp nối chuỗi hoạt động hợp tác giữa ACB và Đại học Quốc gia TPHCM trong thời gian qua, trong đó có các sáng kiến đồng hành cùng sinh viên nuôi dưỡng tư duy tài chính bền vững. Cụ thể, năm học 2025-2026, ACB thí điểm chương trình vay thanh toán học phí ưu đãi cho sinh viên với tổng hạn mức lên đến 50 tỷ đồng, có nhiều ưu điểm nổi bật như vay tín chấp, lãi suất ưu đãi và thời gian vay dài.

Chia sẻ tại sự kiện trao học bổng, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết: “Đứng trước 100 bạn sinh viên tiêu biểu ở đây, tôi cảm thấy tự hào. Tôi thấu hiểu nghị lực lớn lao của các bạn để vượt qua nghịch cảnh và đạt được thành quả ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển bản thân. Tôi tin rằng trong 10, 20 hay 30 năm tới, các bạn sẽ là những lãnh đạo các doanh nghiệp đầu đàn, dẫn dắt xã hội và đưa vị thế của Việt Nam vươn cao hơn nữa trên trường quốc tế”.

Ban lãnh đạo ACB nhận món quà “Cây nguyện ước” - là những điều ước từ 100 học sinh, sinh viên nhận học bổng (Ảnh: ACB).

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG-HCM gửi lời cảm ơn ACB đã luôn đồng hành cùng ĐHQG-HCM thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.

“Những suất học bổng được trao hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận đối với tinh thần hiếu học, nghị lực vượt khó và ý chí vươn lên của các em. Chúng tôi tin rằng đầu tư cho người học chính là đầu tư cho tương lai của đất nước”, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết.

Đặt giáo dục trong chiến lược phát triển dài hạn

Trong suốt hành trình 33 năm phát triển của ACB, đào tạo luôn là định hướng xuyên suốt, thể hiện qua việc duy trì trung tâm đào tạo, hiện nay là Learning Hub - đơn vị đào tạo nội bộ được đầu tư bài bản trong ngành.

Với ACB, tri thức, tinh thần học hỏi và nghị lực vượt khó không chỉ là nền tảng phát triển của mỗi cá nhân, mà còn là những giá trị góp phần xây dựng doanh nghiệp nói riêng, và cho xã hội, đất nước nói chung trong dài hạn.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết việc tập trung vào đào tạo và phát triển con người không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cái duyên gắn liền với lịch sử hình thành (Ảnh: ACB).

Chia sẻ về tinh thần này, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết: “Trong suốt hành trình phát triển, ACB luôn khắc ghi những giá trị nền tảng về tri thức và phát triển con người. Đến nay, mỗi cá nhân tại ACB đều ý thức rõ việc tự phát triển bản thân; ngay cả tôi cũng dành khoảng 20 ngày mỗi năm để cập nhật những kiến thức mới. Có thể nói, đào tạo luôn là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động của ACB”.

Song song với hoạt động nội bộ, ACB cụ thể hóa cam kết với giáo dục thông qua nhiều chương trình đồng hành cùng học sinh, sinh viên trên cả nước, từ học bổng ACB - Saigon Times Foundation, chương trình cho vay học phí “Tiếp sức đến trường” đến các hoạt động hỗ trợ quỹ học bổng của hiệp hội, cơ quan và trường học.

Trước đó, trong giai đoạn 2022-2024, ACB đã dành 6,79 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ giáo dục, trao gần 3.000 suất học bổng cùng hàng chục nghìn vật phẩm học tập thiết yếu cho học sinh tại nhiều địa phương. Song song đó, các sáng kiến như chương trình phân loại rác tại hơn 120 điểm trường tại TPHCM cũng góp phần đưa nội dung giáo dục môi trường và lối sống bền vững vào trường học từ sớm.

Đánh dấu sinh nhật lần thứ 33, ACB triển khai đồng thời nhiều sáng kiến hướng đến sức khỏe, giáo dục và môi trường, bao gồm “Hành trình Hy Vọng” hỗ trợ 1 tỷ đồng cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các chương trình học bổng tiếp sức sinh viên vượt khó, cùng nền tảng “Đóng góp xanh” trên ACB ONE - kết nối cộng đồng với những dự án bảo tồn thiết thực, bài bản và có tác động lâu dài.

Đây không chỉ là dấu mốc nhìn lại hành trình phát triển, mà còn là dịp để ACB khẳng định định hướng phát triển bền vững trong tương lai, thông qua những sáng kiến cụ thể, gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh doanh và trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường.

Để tìm hiểu thêm thông tin về các chương trình và hoạt động của ACB, khách hàng tham khảo tại https://acb.com.vn/ hoặc đến các chi nhánh, phòng giao dịch ACB gần nhất hoặc gọi hotline 24/7: 028 38 247 247.