Chủ tịch tỉnh Cà Mau gửi gắm mong muốn đến thiếu nhi, học sinh

Ngày 3/6, tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình lãnh đạo tỉnh gặp gỡ thiếu nhi năm 2026, với chủ đề "Kết nối yêu thương - Đồng hành cùng trẻ em trong kỷ nguyên số".

Tham dự buổi gặp gỡ có Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và học sinh, thầy cô giáo các trường học trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (phía sau thứ nhất từ phải qua) và Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời cùng trao học bổng đến học sinh tại buổi gặp gỡ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Những vấn đề thiếu nhi, học sinh quan tâm

Tại chương trình, các em thiếu nhi, học sinh Cà Mau đã bày tỏ ý kiến, kiến nghị nhiều vấn đề nổi cộm hiện nay. Các em cho biết, tình trạng tai nạn thương tích, đuối nước, không có khu vui chơi giải trí sau giờ học, bạo lực học đường, mạng xã hội tràn lan thông tin xấu độc, mất vệ sinh an toàn thực phẩm,… vẫn còn xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ.

“Có học sinh lập nhóm nói xấu, kiếm chuyện trên mạng hay hành vi bạo lực học đường đã làm nhiều bạn tổn thương, lãnh đạo tỉnh có giải pháp gì để nâng cao kỹ năng sống, ứng xử, môi trường học lành mạnh?”, một thiếu nhi tham dự chương trình đặt vấn đề.

Ông Đặng Trí Thủ, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, cho biết việc thiếu sân chơi, sở sẽ tham mưu tỉnh rà lại những công trình công cộng, cơ sở dôi dư để bố trí cho các em.

Về tình trạng đuối nước, ông Thủ cho biết tỉnh rất quan tâm và sẽ kiến nghị cấp thẩm quyền ban hành nghị quyết ít nhất mỗi xã, phường có hồ bơi. Theo ông, hồ bơi phải duy trì thường xuyên, có lộ trình luyện tập cho các em, bên cạnh đó tuyên truyền phụ huynh cùng nhau bảo vệ các em.

"Các em cũng phải tự bảo vệ mình. Các em không tự một mình hoặc vài em rủ nhau đến những vùng nước nguy hiểm trong khi các em không bơi giỏi. Các em không nên chủ quan việc này, khi đến bơi ở nơi nào phải có sự giám sát của người lớn", theo ông Thủ.

Thiếu nhi, học sinh Cà Mau nêu ý kiến quan tâm nhiều vấn đề nổi cộm trong đời sống, học tập hiện nay (Ảnh: Huỳnh Hải).

Nói về bạo lực học đường, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau Đặng Trí Thủ cho biết, ngành đã quan tâm từ lâu, bởi hành vi này sẽ ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần lâu dài của các em.

"Có những trường hợp các em đùa giỡn thôi nhưng quay lại rồi đưa lên mạng trông giống như bạo lực thật, lan truyền rất nhanh", ông Thủ chia sẻ.

Theo lãnh đạo sở, giải pháp tổng thể phòng, chống bạo lực học đường không chỉ riêng lãnh đạo nhà trường mà cần phát huy tinh thần trách nhiệm của thầy cô giáo, sự phối hợp quan trọng của phụ huynh nhằm giáo dục các em kính thầy, yêu bạn.

Về vấn đề an toàn thực phẩm, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, cho biết ngoài việc cơ quan chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ xung quanh trường thì cần tuyên truyền các em không nên mua hàng rong không rõ nguồn gốc.

Một vấn đề cũng được các học sinh quan tâm hiện nay là tình trạng bị cận thị, theo ông Thanh, do môi trường tiếp xúc công nghệ thông tin quá nhiều.

"Tỉnh đã ban hành đề án cải thiện thị lực cho học sinh ở nhà trường, dự kiến khám mỗi học kỳ một lần để dự phòng cho các em có những giải pháp phòng bệnh hơn chữa bệnh”, ông Thanh cho hay và đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền về việc sử dụng thiết bị, cách ngồi học tập của các em một cách tốt nhất.

Gửi gắm của Chủ tịch tỉnh đến thiếu nhi

Tại buổi gặp gỡ với thiếu nhi, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đánh giá cao và hoan nghênh sự mạnh dạn của các em đã thẳng thắn có ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng rất trách nhiệm về nhiều vấn đề trong đời sống, học tập gửi đến lãnh đạo tỉnh.

"Điều đó cho thấy sự quan tâm, trưởng thành trong suy nghĩ của các em thiếu nhi, học sinh để cùng chung tay trong việc xây dựng, phát triển tỉnh nhà", theo Chủ tịch Cà Mau.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi gặp gỡ thiếu nhi (Ảnh: Huỳnh Hải).

Gửi gắm thông điệp đến các thiếu nhi địa phương, Chủ tịch tỉnh Cà Mau mong muốn các em ngoài việc cố gắng học giỏi, trang bị tốt kiến thức, cần chăm ngoan, biết vâng lời và biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo.

Các em phải biết trân quý những cống hiến mà các thế hệ cha ông đã hy sinh để giành độc lập, tự do cho các em có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hôm nay.

"Các em phải biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; biết tiếp thu và chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại; tăng cường rèn luyện thể chất và tinh thần; xây dựng ước mơ, nung nấu khát vọng cống hiến để thực sự trở thành chủ nhân tương lai của đất nước", ông Ngời gửi gắm.

Nhấn mạnh “5 điều Bác Hồ dạy” ngắn nhưng dễ hiểu và rất sâu sắc, đầy đủ đối với thiếu niên nhi đồng, người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau mong các em thiếu nhi, học sinh luôn luôn ghi nhớ và thực hiện tốt.