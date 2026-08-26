Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý lạm thu, trường không được ép buộc đóng góp

Những yêu cầu trên được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đặt ra trong Chỉ thị số 21/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 vừa được ban hành.

Theo Chỉ thị, năm học mới Hà Nội xác định chủ đề “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”, trong đó yêu cầu các cấp, ngành và cơ sở giáo dục tăng cường kỷ cương, nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn cho người học.

Giáo viên và học sinh ở Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu bảo đảm đủ giáo viên, trường lớp, sách giáo khoa, thiết bị và các điều kiện thiết yếu, tổ chức năm học đúng kế hoạch; không để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Một yêu cầu khác là cần điều tiết cơ sở vật chất, đội ngũ giữa các địa bàn, ưu tiên sửa chữa công trình xuống cấp, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng số; hỗ trợ sách, thiết bị học tập cho học sinh yếu thế, đồng thời nghiên cứu lộ trình miễn phí sách giáo khoa.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo công khai, minh bạch các khoản thu, chi, điều kiện và cam kết chất lượng; không ép buộc đóng góp; công khai đầu mối tiếp nhận, xử lý phản ánh về lạm thu, dạy thêm, học thêm.

Một yêu cầu khác được đưa ra là các cơ sở giáo dục phải kiểm soát điều kiện tổ chức bán trú, bếp ăn, căng tin, nguồn gốc thực phẩm và nhà cung cấp.

Đối với các trường cùng cấp có nhiều điểm trường và trường liên cấp tiểu học - THCS, Hà Nội yêu cầu hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công rõ lãnh đạo, tổ chuyên môn và đầu mối phụ trách; thống nhất quản trị, hạ tầng công nghệ thông tin và quản lý tài sản công.

Trong năm học 2026-2027, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu hoàn thành rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập theo quy định.

Mục tiêu là ổn định tổ chức, đội ngũ và điều kiện hoạt động, bảo đảm việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục học sinh được duy trì liên tục.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc hỗ trợ học sinh đầu cấp, học sinh chuyển trường và những trường hợp chưa đạt yêu cầu; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo lộ trình và điều kiện bảo đảm.

Chỉ thị yêu cầu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, nhân văn; tăng cường đạo đức nhà giáo, văn hóa ứng xử, tư vấn tâm lý, công tác xã hội và sức khỏe học đường. Các trường phải tăng cường phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, thuốc lá điện tử, ma túy, tệ nạn xã hội và nguy cơ trên môi trường số.

Đây là năm học đầu tiên sau khi Hà Nội tiến hành sắp xếp trường học theo chủ trương chung. Trước sắp xếp, Hà Nội có 2.163 trường mầm non, phổ thông thuộc UBND cấp xã quản lý, trong đó 42 trường chất lượng cao không thuộc diện sắp xếp.

Sau sắp xếp, số trường giảm còn 938, gồm 42 trường chất lượng cao và 895 trường đa cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học, với 1.225 phân hiệu. Như vậy, Hà Nội giảm 1.225 trường, tương đương 56,6%.