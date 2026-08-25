Chi tiết học phí các trường chất lượng cao ở Hà Nội, bất ngờ mức giảm

Nhiều trường chất lượng cao ở Hà Nội giảm học phí năm học 2026-2027. Mức học phí năm học này được quy định tại Nghị quyết số 93 của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội. Tổng thời gian để áp dụng mức thu học phí tối đa không quá 9 tháng/năm.

Chi tiết mức học phí, mức giảm học phí của các trường chất lượng cao ở Hà Nội (Lập bảng: Minh Chiến).

Trong nhóm mầm non, Trường Mầm non Việt Triều Hữu Nghị có mức giảm khá cao, 1,33 triệu đồng/tháng đối với trẻ nhà trẻ, xuống còn 3,77 triệu đồng/tháng. Với chương trình mẫu giáo 3 và 5 hoạt động tiếng Anh/tuần, mức thu lần lượt là 3,32 triệu và 4,2 triệu đồng/tháng.

Trường Mầm non Mai Dịch giảm 948.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/tháng; Mầm non B giảm 930.000 đồng đến 1,08 triệu đồng; Mầm non Việt Bun giảm 435.000 đồng đến 1,045 triệu đồng. Mức thu tại các trường này sau điều chỉnh dao động khoảng 2,2 đến 4,2 triệu đồng/tháng.

Trường Tiểu học Nam Từ Liêm giảm mạnh học phí năm 2026-2027 (Ảnh: Minh Chiến).

Ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng thu 4,09 đến 4,59 triệu đồng/tháng tùy khối, giảm 910.000 đồng. Trường Tiểu học Nam Từ Liêm thu 3,65 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng; Trường Tiểu học Tràng An thu 3,236 triệu đồng, giảm 464.000 đồng.

Tại cấp THCS, THCS Nam Từ Liêm giảm 1 triệu đồng, còn 3,02 triệu đồng/tháng; THCS Chu Văn An và THCS Lê Lợi cùng giảm 900.000 đồng; THCS Thanh Xuân giảm 800 nghìn đồng; THCS Cầu Giấy giảm 300.000 đồng.

Năm 2025, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội quy định mức học phí của 16 trường công lập chất lượng cao tại Nghị quyết số 58, năm nay tổng số trường đã tăng lên là 35.

Ở cấp tiểu học, các trường mới được công nhận là cơ sở giáo dục chất lượng cao gồm: Trường Tiểu học Hoàng Mai, Trường Tiểu học Bắc Từ Liêm, Trường Tiểu học Chu Văn An, Trường Tiểu học An Dương Vương.

Ở cấp THCS, các trường được công nhận như: Trường THCS Hoàng Mai, Trường THCS Giảng Võ 2, Trường THCS Chu Văn An, Trường THCS Ngô Quyền, Trường THCS Bắc Từ Liêm, Trường THCS Nguyễn Văn Huyên...