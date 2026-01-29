Chi tiết điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ năm 2026

Tuổi nghỉ hưu chung của giáo viên

Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tức là quy định về chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo tại Điều 26 Luật Nhà giáo cũng bắt đầu được áp dụng.

Theo Khoản 1 Điều 26 Luật Nhà giáo, tuổi nghỉ hưu của nhà giáo thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan như người lao động các ngành nghề khác.

Tuổi nghỉ hưu của hầu hết giáo viên giống như các ngành nghề khác (Ảnh minh họa: Nguyễn Hà Nam).

Hiện tuổi nghỉ hưu của người lao động được quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình.

Trước năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi, lao động nữ là 55 tuổi. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau năm 2021, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Lộ trình tăng tuổi hưu kéo dài cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Căn cứ quy định trên, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên nói chung từ năm 2026 như sau:

Tuổi nghỉ hưu trong một số trường hợp riêng

Ngoài tuổi nghỉ hưu chung trên, Luật Nhà giáo còn quy định tuổi nghỉ hưu đối với một số trường hợp đặc thù.

Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 26 Luật Nhà giáo, nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường nhưng không quá 5 tuổi. Trường hợp có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Căn cứ vào quy định trên, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non từ năm 2026 như sau:

Ngoài nhóm giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm 5 năm, Điều 27 Luật Nhà giáo còn quy định các nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ và nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu quy định 5-10 năm.

Cụ thể như sau:

Chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được thực hiện khi cơ sở giáo dục có nhu cầu; nhà giáo có đủ sức khỏe, tự nguyện và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của cơ sở giáo dục.