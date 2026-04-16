Chỉ sáp nhập trường mầm non, phổ thông trong phạm vi cấp xã

Nghị quyết 105/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Theo đó, trong định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Chính phủ yêu cầu chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường bậc mầm non, phổ thông trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi về giao thông và dân cư đông.

Việc sáp nhập này phải đảm bảo mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở, ưu tiên các mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học ở khu vực dân cư thưa và đi lại khó khăn.

Học sinh TPHCM trong ngày tựu trường (Ảnh: Bảo Quyên).

Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Chính phủ yêu cầu sắp xếp, sáp nhập thành trung tâm liên phường, xã, đồng thời hợp nhất các trung tâm này để thành lập trường trung học nghề, tương đương cấp trung học phổ thông.

Cũng theo định hướng sắp xếp, mỗi tỉnh thành có tối đa không quá 3 trường dạy nghề, trong đó chỉ duy trì trường trung cấp nghề tự chủ thu chi, còn lại sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất với trường cao đẳng. Tương tự, số trường cao đẳng đào tạo liên thông, thực hành không được quá 3 trường (không tính trường tự chủ). Các trường còn lại phải sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập với trường đại học.

Ở bậc đại học, các trường không đạt chuẩn, không hoạt động hiệu quả phải sáp nhập, giải thể.