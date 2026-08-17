Chàng trai hát tặng mẹ trong ngày tốt nghiệp, kể hành trình vượt bệnh tật

Khúc hát cất lên từ sự biết ơn

Đứng trên bục danh dự, tân cử nhân Nguyễn Minh Nhật (SN 2004) của Trường Đại học Văn Lang đã mượn âm nhạc để trải lòng với bài hát “Nếu một mai tôi bay lên trời” của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Chàng thanh niên từng là giọng ca nhí quen thuộc của sân khấu Giọng hát Việt nhí gần một thập kỷ trước.

Minh Nhật cùng mẹ tại lễ tốt nghiệp ở Trường Đại học Văn Lang (Ảnh: NVCC).

Dù từng dạn dĩ trên nhiều sân khấu ca nhạc, chàng tân khoa thú nhận bản thân vẫn cảm thấy run khi lần đầu đứng phát biểu trước đông đảo thầy cô và phụ huynh. Gác lại sự hồi hộp, Nhật xem đây là cơ hội hiếm hoi để công khai nói lời biết ơn đến gia đình và mọi người đã giúp mình vượt qua khó khăn.

“Ca khúc này tôi từng hát khi chia sẻ về câu chuyện của mình. Nhưng khi vang lên trong ngày tốt nghiệp, nó như một lời động viên để tôi tiếp tục tin vào chặng đường phía trước”, Nhật bộc bạch.

Tân cử nhân cất tiếng hát trong lễ tốt nghiệp

Nam sinh xem ca khúc này như một bức tranh phản chiếu tâm tư, là lời nhắc nhở bản thân về sự hữu hạn của cuộc đời để trân trọng từng phút giây hiện tại.

Giữa hội trường rộng lớn, Minh Nhật hát bằng tâm thế của một người con đang hướng ánh mắt về phía khán đài. Ở đó, người mẹ đang mang trọng bệnh của cậu đã nén lại sự mệt mỏi để chứng kiến khoảnh khắc con trai khoác áo cử nhân. Bản thân Nhật cũng mắc căn bệnh giống mẹ từ khi mới 18 tuổi.

Dù khó khăn nhưng khát khao được nhìn thấy quả ngọt của con đã giúp bà có thêm động lực chiến thắng rào cản bệnh tật.

Khoảnh khắc câu hát “nếu một mai tôi có bay lên trời,...” vang lên trong ngày tốt nghiệp xuất phát từ nghị lực phấn đấu cho một hành trình kiên cường không biết mệt mỏi của Nhật và cả gia đình.

Sống thực tế để nuôi dưỡng đam mê

Sự nổi tiếng bất ngờ kéo theo không ít thông tin chưa chính xác về hoàn cảnh của chàng tân cử nhân. Nhiều lời đồn biến Minh Nhật thành một sinh viên khó khăn phải bôn ba kiếm tiền để gánh vác chi phí chạy thận cho mẹ.

Trái với kịch bản bi thương ấy, chàng trai sinh năm 2004 thẳng thắn đính chính rằng ba mới là trụ cột kinh tế vững chắc. Việc cậu đi hát trước nay chỉ là cách thỏa mãn đam mê, hoàn toàn không phải gánh nặng mưu sinh.

Sự trưởng thành của Nhật càng lộ rõ qua cách cậu đối diện với khúc cua định mệnh của chính mình. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cậu nhận kết quả mắc căn bệnh suy thận giống mẹ.

Cầm tờ bệnh án trên tay ở tuổi 18, thay vì gục ngã, Nhật chọn cách chung sống hòa bình với nó. Căn bệnh chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nam sinh vẫn làm chủ cuộc sống bằng lối sinh hoạt khoa học và tuân thủ phác đồ điều trị để duy trì thể trạng.

Quyết định theo học Thiết kế đồ họa thay vì dấn thân vào các trường nghệ thuật chuyên nghiệp cũng xuất phát từ tư duy rành mạch.

Nhật chia sẻ một quan điểm: “Bản thân cần có một nghề để nuôi sống chính mình và nuôi dưỡng đam mê”. Công việc thiết kế sẽ là bệ phóng tài chính vững chãi, giúp cậu không phải biến âm nhạc thành công cụ kiếm tiền bằng mọi giá.

Minh Nhật cùng gia đình tại lễ tốt nghiệp (Ảnh: NVCC).

Khép lại hành trình của thời sinh viên, Nguyễn Minh Nhật giờ đây bước vào một ngã rẽ mới với tâm thế tự tại. Âm nhạc với cậu luôn là người bạn đồng hành, giúp chữa lành những tổn thương và tiếp thêm sức mạnh.

Chia sẻ với các bạn tân cử nhân, Nhật nhắn nhủ: “Dù hành trình phía trước có khó khăn, nhưng hãy yêu thương bản thân, yêu thương cơ thể và hãy mang lòng biết ơn cùng sự tử tế trên mọi hành trình”.