Cha đẻ “Tiệm phở anh Hai” ra game mới mang đầy đặc sản Bách khoa

Sau thành công bất ngờ của “Tiệm phở anh Hai”, nam sinh T.T.D., sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội, tiếp tục tung ra dự án game mới mang tên “Bánh mì Bách khoa”.

Chỉ sau 4 ngày đăng tải bản giới thiệu ngắn trên Youtube và mạng xã hội cá nhân, video game này đã thu hút hơn 100.000 lượt xem cùng hàng nghìn lượt thích.

Khác với “Tiệm phở anh Hai” mang màu sắc làng quê Bắc Bộ, “Bánh mì Bách khoa” lại đưa người chơi bước vào thế giới rất quen thuộc với sinh viên kỹ thuật.

Từ cổng parabol biểu tượng, Tượng đài sinh viên lên đường bảo vệ tổ quốc, thư viện Tạ Quang Bửu, quán trà đá ven trường cho đến nỗi “ám ảnh” mang tên giải tích hay điểm rèn luyện… đều xuất hiện trong game.

Tác giả cho biết game mới là sự tiếp theo của game cũ “Tiệm phở anh Hai” nhưng đậm chất Đại học Bách khoa - nơi nam sinh đang theo học.

Cổng parabol - biểu tượng của Đại học Bách khoa Hà Nội được đưa vào game (Ảnh: Từ video).

Ở game mới, “cậu Vàng” - một nhân vật trong game "Tiệm phở anh Hai" - tiếp tục đồng hành cùng nhân vật chính song với vai trò mạnh hơn trước.

Thay vì bán phở như trước, lần này nhân vật chính sẽ khởi nghiệp bằng một xe bánh mì ngay trong khuôn viên trường đại học.

Giới thiệu thêm về “Bánh mì Bách khoa”, tác giả T.D. cho biết cốt truyện mới vẫn có sự liên kết với “Tiệm phở anh Hai”. Sau khi tụ điểm ăn chơi thác loạn tại Đan Phượng mang tên “Thiên đường” bị triệt phá ở game “Tiệm phở anh Hai”, sự việc dường như vẫn chưa dừng lại.

Những người cầm đầu tụ điểm ăn chơi ở game cũ bốc hơi vào không trung và đang nằm trong danh sách truy nã đặc biệt.

Trong khi cơ quan điều tra đang mở chuyên án, ở một diễn biến khác, người chơi thấy mình đang ở trước cổng parabol huyền thoại - biểu tượng của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ở đó, nhân vật chính có “chuyên án” của riêng mình: Sống sót qua thời sinh viên bằng việc khởi nghiệp bán bánh mì.

Người chơi vào vai một sinh viên Bách Khoa, mưu sinh bằng xe bánh mì (Ảnh: Từ video)

Từ đây, người chơi sẽ hóa thân vào một sinh viên Bách khoa thực thụ, tự tay quản lý xe bánh mì cùng người bạn đồng hành là cậu Vàng ngay giữa ngôi trường kỹ thuật danh tiếng.

“Hãy mặc đồng phục vào, chuẩn bị nguyên liệu sẵn sàng cho ngày bán hàng bận rộn. Chúc bạn luôn đắt hàng và có quãng thời gian không thể quên tại Bách khoa”, T.D. nói về "Bánh mì Bách khoa".

Quán trà đá Bách khoa được đưa vào game (Ảnh: Từ video).

Trước đó, "Tiệm phở anh Hai” là trò chơi gây sốt mạng xã hội. Nhờ sức hút bất ngờ, T.D. vừa giành cú đúp giải thưởng “Game Indie Việt xuất sắc” và “Game Việt của năm” tại Vietnam Game Awards diễn ra tối 8/5.

Ít ai ngờ trò chơi gây “bão” mạng xã hội này lại được phát triển bởi một sinh viên năm cuối từ chiếc máy tính cũ. Trong khoảng 8 năm qua, nam sinh đã thực hiện hơn 200 dự án game nhỏ, song phần lớn không được nhiều người biết tới.

“Tiệm phở anh Hai” là sản phẩm đầu tiên giúp T.D. nổi tiếng trên mạng xã hội.