Câu chuyện phía sau lá thư tỏ tình với hai bạn nam của nữ sinh lớp 2

Tài khoản ẩn danh urfkstupid mới đây đăng tải hình ảnh bức thư tỏ tình có nội dung đặc biệt. Bức thư được viết tay nắn nót, nét chữ học sinh, màu mực tím, lời văn thật thà, ngây thơ thể hiện tình cảm của một đứa trẻ dành cho bạn khác giới. Đáng chú ý, trong những tâm sự hồn nhiên, nhân vật chính thổ lộ tình cảm với hai chàng trai.

“Nhật Duy tớ sẽ nói cho cậu biết một bí mật mà tớ không muốn nói ra từ lâu. Tớ biết cậu sẽ biết tớ yêu cậu mặc dù tớ rất xấu hổ trước mặt bạn bè… Nếu thật sự cậu yêu tớ thì hãy chứng minh đi… Nhưng cậu đã biết chuyện riêng tư của tớ. Cho nên, tớ yêu Chí Thành hơn cậu…”, lá thư viết.

Lá thư nhanh chóng nhận về hàng ngàn lượt tương tác. Người dùng mạng xã hội thích thú bình luận khi lá thư khiến họ nhớ lại tuổi thơ với những cảm xúc trong trẻo, đáng yêu.

Bức thư tỏ tình được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: NVCC).

Chủ nhân bài viết này là Ngọc Như, 17 tuổi, đang học lớp 12 tại TPHCM.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc Như cho biết khoảnh khắc tìm thấy bức thư diễn ra hoàn toàn tình cờ.

Đó là ngày gia đình Ngọc Như dọn nhà chuyển tới nơi ở mới. Mẹ của em trong lúc dọn dẹp các tập hồ sơ cũ thì vô tình thấy bức thư gấp gọn ở một góc.

“Mẹ cầm bức thư lên rồi hỏi em: Con nhớ Nhất Duy là ai không?”, Ngọc Như kể.

Câu hỏi của mẹ khiến Ngọc Như ngỡ ngàng, ví kí ức của em không có ai tên là Nhất Duy. Khi mẹ đưa bức thư, Ngọc Như thích thú vô cùng. Em đặt máy quay rồi hai mẹ con cùng ngồi đọc lại bức thư của hơn 10 năm trước.

Bức thư viết khi Ngọc Như đang học lớp 2 tại huyện Hóc Môn cũ, trước thời điểm em chuyển nhà và chuyển trường vào năm lớp 3.

Nhắc lại cảm xúc khi đọc lại từng dòng chữ non nớt, Ngọc Như cho biết cảm giác đầu tiên là buồn cười.

“Khoảng thời gian đó là thời gian ngây ngô và chưa phải suy nghĩ nhiều như bây giờ. Em cũng không biết hồi đó tại sao em thích một lúc hai bạn. Lúc đó suy nghĩ hồn nhiên, chưa nhận thức được thích và yêu khác nhau chỗ nào nên nghĩ yêu cũng là thích và thích cũng là yêu, mà chữ yêu ngắn hơn nên em ghi chữ yêu”, Ngọc Như bày tỏ.

Nữ sinh cũng nhớ bối cảnh viết lá thư đó, đang viết dở thì mẹ bước vào phòng nên phải giấu trong đống bài tập rồi quên luôn. Sau này, mẹ Ngọc Như dọn sách báo cũ bán đồng nát thì lục ra lá thư trong vở bài tập cũ. Bà lặng lẽ cất đi vì thấy chữ con gái đẹp. Ngọc Như từng đi thi vở sạch chữ đẹp thời tiểu học.

Lá thư không chỉ nhắc Ngọc Như nhớ về những cảm xúc non nớt, trong trẻo của tuổi thơ mà còn gợi lại những hoài niệm xưa cũ về một thời nghèo khó của gia đình. Đó là giai đoạn vất vả nhưng cả nhà Ngọc Như đã cùng nhau vượt qua.

Nữ sinh cho biết thêm, thời điểm trước khi chuyển nhà, có lần ngồi sau xe mẹ, mẹ đã hỏi em có muốn chuyển trường không. Thay vì lưu luyến, Ngọc Như lại vui mừng với việc sang trường mới, bởi trước đó có một sự cố nhỏ khiến em xấu hổ với bạn bè.

Sự việc xảy ra vào giờ nghỉ bán trú buổi trưa, liên quan tới cả hai chàng trai trong bức thư tình là Chí Thành và Nhật Duy.

Do lớp học chật nên học sinh nam nằm dưới bàn còn học sinh nữ nằm trên bàn. Chí Thành đã trêu chọc các bạn nữ bằng cách cù lét vào chân. Bị Chí Thành cù lét nhưng Ngọc Như hiểu lầm cho Nhất Duy.

“Vì hiểu lầm, em nhảy xuống bàn và đá vào chỗ nhạy cảm của Nhất Duy. Có vẻ không trúng nhưng bạn cũng đau, rồi chạy lên mách cô. Em bị kiểm điểm trước lớp. Tại thời điểm đó, em cảm thấy rất xấu hổ. Em xem đó là một nỗi buồn không thể tả, một vết nhơ không thể xóa trong cuộc đời”, Ngọc Như vui vẻ kể lại.

Từ khi chuyển trường, Ngọc Như không còn giữ liên lạc với các bạn cũ và câu chuyện năm xưa mờ nhạt dần trong trí nhớ. Việc mẹ âm thầm giữ lại một lá thư suốt nhiều năm khiến em rất bất ngờ và xúc động.

Liên quan tới sự lan truyền mạnh mẽ của bức thư trên mạng xã hội, Ngọc Như cho hay em không nghĩ đến việc kết nối lại bạn học cũ. “Có lẽ các bạn cũng không còn nhớ em là ai”, Ngọc Như nói.

(*) tên nhân vật đã thay đổi.