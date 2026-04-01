Cấp miễn phí SGK toàn quốc từ 2029, học sinh mượn trả sách như thế nào?

Theo lộ trình, học sinh phổ thông sẽ được miễn phí SGK từ năm 2030. Chính sách miễn phí này không phát trực tiếp SGK cho học sinh mà thiết kế theo mô hình thư viện: học sinh mượn, sử dụng trong năm học và hoàn trả cuối năm học.

Trường học là đơn vị trực tiếp quản lý SGK. Chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng năm học mới hoặc đầu học kỳ II, học sinh và giáo viên được mượn SGK tại thư viện nhà trường. Đồng thời, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kết thúc năm học, học sinh phải hoàn trả toàn bộ số sách đã mượn.

Việc mượn - trả SGK phải được ghi chép vào sổ theo dõi hoặc phần mềm quản lý, có xác nhận về số lượng và tình trạng sách, ghi rõ sách mới hay đã sử dụng tại thời điểm bàn giao.

SGK được yêu cầu sử dụng trong nhiều năm, do đó đi kèm các quy định về bảo quản, giữ gìn.

Dự thảo nêu rõ nguyên tắc, học sinh làm hỏng hoặc làm mất SGK do nguyên nhân chủ quan phải bồi hoàn. Hình thức bồi hoàn là trả bằng SGK mới cùng loại, đúng danh mục và quy chuẩn kỹ thuật hoặc trả tiền mặt. Với SGK có thời gian sử dụng dưới 1 năm, mức bồi hoàn là 100% giá bìa. Nếu sách đã dùng từ 1 năm trở lên, mức bồi hoàn là 50% giá bìa.

Khoản tiền thu được từ việc bồi hoàn phải được nhà trường hạch toán riêng và sử dụng duy nhất cho mục đích mua sắm bổ sung, sửa chữa sách giáo khoa, giáo trình của thư viện.

Với SGK hư hỏng do hao mòn tự nhiên sẽ được phân loại để thanh lý và đề xuất mua sắm bổ sung theo quy định.

Một điểm đáng chú ý là chính sách không chỉ áp dụng với trường công lập. Học sinh tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng thuộc diện được cấp SGK miễn phí theo hình thức mượn - trả như trên.

Theo tính toán, tổng kinh phí dự kiến để triển khai chính sách SGK trên phạm vi toàn quốc vào khoảng hơn 4.000 tỷ đồng cho giai đoạn đầu, bao gồm chi phí mua sắm ban đầu cho các cấp học. Trong đó cấp tiểu học cần hơn 1.600 tỷ đồng, cấp THCS là hơn 1.500 tỷ đồng, cấp THPT và GDTX là hơn 800 tỷ đồng.

Chính sách được thiết kế theo lộ trình, cho phép các địa phương có điều kiện triển khai sớm, tiến tới áp dụng đồng bộ trên cả nước trong những năm tới.