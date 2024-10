Cảnh hoang tàn ở karaoke An Phú, nơi từng xảy ra vụ cháy làm 32 người chết

Vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương) từng gây rúng động dư luận với 32 người thiệt mạng, nay sau hơn 2 năm, người dân bất ngờ phát hiện thi thể không nguyên vẹn tại hiện trường quán karaoke này.

Theo thông tin ban đầu, sáng 16/10, Công an phường An Phú nhận được tin báo về việc có một số bộ phận thi thể người trong quán karaoke An Phú - nơi đang bị bỏ hoang sau vụ cháy.

Công an đã có mặt tại hiện trường và phát hiện phần đầu và cánh tay đang phân hủy, phần thân người dưới hầm chứa nước phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 6/9/2022, đám cháy bùng phát tại tầng 2 quán karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) sau một tiếng nổ lớn. Lúc này trong quán có khoảng 70 nhân viên và khách, tất cả đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của 33 người, trong đó có 32 thi thể được đưa ra từ đám cháy và một người trước đó đã nhảy lầu bị thương và tử vong tại bệnh viện.

Hai năm sau vụ cháy kinh hoàng, đến nay, hiện trường vụ hỏa hoạn tại quán karaoke An Phú vẫn là một đống đổ nát, hoang tàn.

Những bức phù điêu vẫn còn in nguyên sau hai năm kể từ ngày xảy ra vụ hỏa hoạn khiến người đi đường qua lại rợn người.

Quán karaoke An Phú có diện tích sàn khoảng 1.500m2 (cao 3 tầng), diện tích cháy khoảng 400m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu vật liệu trang trí nội thất, gỗ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các lối thang bộ lên tầng 2, 3 của quán đều bị bịt kín.

Thang máy tại quán nay cũng chỉ còn là hộp đen tối tăm.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, cảnh sát đã đục tường tìm cách tiếp cận vào bên trong quán karaoke.

Sau vụ phát hiện thi thể không nguyên vẹn, hiện trường quán karaoke An Phú đã được cơ quan chức năng rào chắn.

"Mặc dù khu vực này đã được rào chắn, treo biển cấm, thế nhưng, thỉnh thoảng vẫn có vài người thu nhặt ve chai vào tìm đồ, một số YouTuber hiếu kỳ cũng vào để quay phim, chụp ảnh bên trong quán", một người dân sống cạnh quán karaoke An Phú chia sẻ.

Vụ phát hiện nhiều phần thi thể ở karaoke An Phú, nơi cháy làm 32 người chết, Công an Bình Dương bước đầu nhận định khả năng nạn nhân hiếu kỳ, vào bên trong quán karaoke An Phú và bị trượt chân xuống hầm chứa nước dẫn đến tử vong.

Quán karaoke An Phú nằm ở khu dân cư đông đúc, gần nút giao An Phú - nơi có lượng lớn phương tiện lưu thông qua lại hằng ngày.