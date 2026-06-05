Cảnh báo điểm chuẩn lớp 10 "chưa xác thực" lan truyền trên mạng

Ngày 5/6, Sở GD&ĐT thành phố Đồng Nai cho biết đã ghi nhận nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội về điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của các trường THPT trên địa bàn.

Theo Sở GD&ĐT thành phố Đồng Nai, đến thời điểm hiện tại, cơ quan này chưa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10. Vì vậy, các thông tin về điểm chuẩn đang xuất hiện trên mạng xã hội đều chưa được xác thực.

Sở GD&ĐT Đồng Nai cảnh báo về điểm chuẩn lớp 10 chưa được xác thực đang lan truyền trên mạng (Ảnh: Hoài Nam).

Theo kế hoạch, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ được công bố vào ngày 10/6 trên trang Thông tin giáo dục Đồng Nai và các cơ quan báo chí truyền thông chính thống.

Sở GD&ĐT Đồng Nai khuyến cáo phụ huynh, học sinh và người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, không chia sẻ hoặc phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng nhằm tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh cũng như quyền lợi của học sinh.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin được cho là điểm chuẩn của các trường THPT trên địa bàn như Trường THPT Ngô Quyền 24,25 điểm; Trường THPT Nam Hà 20,25 điểm; Trường THPT Lê Hồng Phong 21 điểm; Trường THPT Long Khánh 20,75 điểm; Trường THPT Đoàn Kết 11 điểm...

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Đồng Nai diễn ra trong hai ngày 28 và 29/5 vừa qua với hơn 30.000 thí sinh tham dự. Năm nay, toàn thành phố có 24 trường THPT công lập tổ chức thi tuyển với tổng chỉ tiêu gần 13.000 học sinh.

Các trường THPT công lập và tư thục còn lại không tổ chức thi tuyển sẽ thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét học bạ.

Đây cũng là kỳ tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của Đồng Nai sau khi thực hiện việc sáp nhập với Bình Phước và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.