Cách tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh

Theo đó, thí sinh có thể tra cứu điểm thi bằng 3 cách:

Cách 1: Truy cập cổng thông tin tra cứu điểm thi tuyển sinh tại địa chỉ: https://diemthi10.bacninh.edu.vn/. Sau đó nhập số báo danh và mã xác nhận để tra cứu.

Cách 2: Truy cập cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Bắc Ninh tại địa chỉ: https://bacninh.edu.vn/diemthi10. Sau đó, nhập số báo danh để xem kết quả.

Cách 3: Cài đặt ứng dụng di động iBacninh trên App Store đối với hệ điều hành iOs hoặc CH Play đối với hệ điều hành Android. Sau khi cài đặt, thí sinh vào mục “Tra cứu điểm thi vào lớp 10” để thực hiện tra cứu.

Theo Sở GD&ĐT Bắc Ninh, bài thi tự luận được chấm hai vòng độc lập; bài thi trắc nghiệm được chấm bằng máy với phần mềm chuyên dụng.

Việc phúc khảo bài thi được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, đồng thời giữ vững tính khách quan, chính xác và nghiêm túc của kỳ thi.

Từ ngày 15 đến 22/6, Sở GD&ĐT Bắc Ninh nhận đơn phúc khảo. Chậm nhất đến ngày 6/7, công bố kết quả phúc khảo.

Thời gian học sinh trúng tuyển nhập học từ 15 đến 20/7.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay diễn ra trong hai ngày 26 và 27/5 với khoảng 50.400 thí sinh đăng ký dự thi vào 114 cơ sở giáo dục có đào tạo trình độ THPT trên địa bàn tỉnh. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia lớn nhất từ trước đến nay tại Bắc Ninh.

Năm học 2026-2027, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh cho 60 trường THPT công lập với 716 lớp 10, tương ứng 31.890 học sinh, chiếm khoảng 60% tổng số học sinh lớp 9 của năm học 2025-2026. Đối với khối ngoài công lập, 30 trường THPT tư thục được giao tuyển 213 lớp với 9.090 học sinh, chiếm khoảng 16%.

Như vậy, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT công lập và tư thục trên địa bàn tỉnh vào khoảng 41.000 học sinh.

Số học sinh còn lại sẽ theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.