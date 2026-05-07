Các xu hướng giáo dục mới tại Education Vietnam 2026

Sự kiện năm nay được tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Viện Thông tin Chuyển đổi Số Việt Nam (VIOTI), Hiệp hội Truyền thông Số Việt Nam (VDCA), Hội Tin học TPHCM (HCA) cùng các tổ chức uy tín khác.

Sự kiện là cầu nối giữa doanh nghiệp, trường học và nhà đầu tư, mang đến một không gian trưng bày - trải nghiệm - kết nối toàn diện, nơi các xu hướng giáo dục tương lai hội tụ: từ công nghệ AI, AR/VR, STEAM đến các mô hình trường học thông minh, giáo dục sớm và đào tạo nghề.

Education Việt Nam quy tụ nhiều thương hiệu lớn trong nước và quốc tế như Samsung, Canva, Yamaha, Huawei, BenQ, Oracle Academy, ViewSonic, Thiên Long, cùng các tổ chức quốc tế uy tín như British Council, Cambridge, VFIS, Sedbergh, Victoria School, Futureworld (Apple Authorised)…

Education Vietnam 2026 mở ra nhiều không gian thảo luận và trải nghiệm học tập từ các giải pháp hiện đại như AI, Robotics đến các phương pháp giáo dục đề cao cảm hứng và sự chủ động của người học.

Giữa những giải pháp số hóa và làn sóng công nghệ tương lai, Thiên Long chọn cách hòa nhịp bằng sự thấu hiểu sâu sắc những thay đổi trong trải nghiệm của người dạy và người học trước các phương pháp giáo dục mới. Hiện diện như một người bạn đồng hành tinh tế, Thiên Long mang theo triết lý nhân văn để cùng thế hệ Gen Z và Gen Alpha viết tiếp hành trình tri thức đầy hứng khởi: Học vui - Học hạnh phúc.

Tại sự kiện Thiên Long tham gia ba không gian trải nghiệm:

Creative Zone - Không gian sáng tạo mở, nơi trí tưởng tượng được thắp sáng và người tham gia có thể tự do thể hiện ý tưởng cùng các hoạt động tương tác sinh động với sản phẩm Colokit.

Innovation Lounge - Khu trải nghiệm dòng sản phẩm cao cấp Hoshi mang tinh hoa công nghệ Nhật Bản, giúp người dùng cảm nhận sự kết nối giữa tư duy và từng nét viết, hướng đến nâng tầm trải nghiệm học tập chuyên sâu.

Robotic Competition - M.E.R.C - Không gian kết nối với các hoạt động Robothon quốc tế và STEAM. Tại không gian này, Thiên Long giới thiệu dòng máy tính khoa học Flexio - dòng sản phẩm đại diện cho hàm lượng công nghệ cao của tập đoàn.

Đại diện Thiên Long chia sẻ tập đoàn đồng hành cùng ngành giáo dục trong bối cảnh đổi mới mạnh mẽ. Bên cạnh công nghệ, trải nghiệm học tập tích cực và cảm hứng sáng tạo chính là yếu tố quan trọng giúp người học phát triển toàn diện. Thông qua các không gian trải nghiệm tại sự kiện, Thiên Long mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần "Happy Learning Life" đến thế hệ trẻ.

Tại sự kiện, khách tham quan tham gia các hoạt động trải nghiệm sẽ có cơ hội nhận hàng nghìn voucher và phần quà hấp dẫn từ Thiên Long và các thương hiệu lớn tại triển lãm.

