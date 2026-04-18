Các trường "lỡ" thu phí dịch vụ chuyển đổi số phải trả lại trước 20/4

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An đã có công văn gửi UBND các phường, xã và thủ trưởng đơn vị trực thuộc, hướng dẫn kinh phí triển khai công tác chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, thực hiện từ tháng 1 năm nay.

Kinh phí triển khai công tác chuyển đổi số là nguồn kinh phí cấp bù tiền miễn học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ được UBND tỉnh giao bổ sung hằng năm.

Trước khi có hướng dẫn mới nhất của Sở GD&ĐT, phụ huynh tại Nghệ An phải đóng 100.000 đồng/năm cho ứng dụng sổ liên lạc điện tử, thẻ điểm danh thông minh có tích hợp sổ điểm điện tử và học bạ điện tử (Ảnh: Hoàng Lam).

Các cơ sở giáo dục được giao căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển đổi số, đảm bảo kết nối, đồng bộ dữ liệu với hệ thống ngành giáo dục.

Kinh phí chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục được chi thực hiện các ứng dụng quản lý dữ liệu học sinh, giáo viên; giáo án điện tử; hồ sơ số; sổ điểm điện tử; học bạ điện tử, học bạ số; chữ ký số; thời khóa biểu; dạy học và kiểm tra trực tuyến…

Tại văn bản này, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các cơ sở giáo dục không được thu phí dịch vụ ứng dụng chuyển đổi số từ phụ huynh học sinh để triển khai các ứng dụng nói trên. Nếu từ tháng 1 năm nay các trường đã thu phí dịch vụ này của phụ huynh học sinh phải hoàn trả lại đầy đủ trước ngày 20/4.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND, ngày 13/12/2020, quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, mức thu sổ liên lạc điện tử, thẻ điểm danh thông minh (có tích hợp sổ điểm điện tử và học bạ điện tử) là 100.000 đồng/học sinh/năm. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng khoản thu 100.000 đồng/em/năm là không phù hợp và gia tăng áp lực cho phụ huynh đối với các khoản đóng góp đầu năm học mới.