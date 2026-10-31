Cà Mau lần đầu tổ chức thi tiếng hát nhà giáo, dự kiến trao hơn 100 giải

Ngày 31/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lần đầu tiên tổ chức hội thi tiếng hát dành cho nhà giáo, với chủ đề "Thanh âm nghề giáo".

Đối tượng tham gia là cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Cà Mau, phân hiệu Trường Đại học Bình Dương Cà Mau.

Ban tổ chức cũng quy định, giáo viên giảng dạy môn âm nhạc chỉ được tham gia với vai trò tốp ca, phụ họa, hỗ trợ chương trình, không tham gia dự thi với tư cách đơn ca, song ca; giáo viên hợp đồng thỉnh giảng không thuộc đối tượng tham gia dự thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức hội thi tiếng hát dành cho nhà giáo lần thứ 1 năm 2026 (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải)

Theo thông tin từ ban tổ chức, hội thi diễn ra từ ngày 2/11 đến 6/11, với sự tham dự của 86 đoàn và khoảng 1.590 người tham gia.

Hội thi hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết, các chương trình dự thi kết hợp tân nhạc, cổ nhạc hoặc nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và ca múa; nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, tình yêu nghề, tình thầy trò và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Điểm nhấn của hội thi là sự kết hợp giữa nghệ thuật hiện đại với các loại hình nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là đờn ca tài tử Nam bộ, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Thông qua những lời ca, điệu múa, đội ngũ nhà giáo không chỉ thể hiện tài năng, tình yêu nghề mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy tình yêu nghệ thuật, quê hương, đất nước trong học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau xác định rõ, hội thi "Thanh âm nghề giáo" không chỉ là sân chơi nghệ thuật của đội ngũ nhà giáo mà còn là dịp lan tỏa thông điệp: "Văn hóa phải được nuôi dưỡng từ nhà trường; mỗi thầy giáo, cô giáo không chỉ truyền thụ tri thức mà còn góp phần bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, năng lực thẩm mỹ và tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ".