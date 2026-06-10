Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn thị sát điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

"Xử lý sự cố phải đặt quyền lợi của thí sinh lên trên hết"

Chiều nay (10/6), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đến kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai (Hà Nội).

Tại đây, Bộ trưởng đã kiểm tra khu vực lưu giữ bài thi, phòng y tế và trực tiếp gặp gỡ, động viên thí sinh tại một số phòng thi trước ngày thi chính thức.

Trao đổi với cán bộ làm công tác coi thi, Bộ trưởng cho biết kỳ thi năm nay có sự tham gia của nhiều cán bộ, giáo viên đã có kinh nghiệm nhiều năm, song cũng có không ít người lần đầu thực hiện nhiệm vụ.

Ông lưu ý tất cả cán bộ coi thi phải nắm vững quy chế, bình tĩnh xử lý tình huống phát sinh và tuyệt đối không tự ý giải quyết những sự việc vượt thẩm quyền.

"Khi có sự cố xảy ra, phải bình tĩnh nhưng không tự ý xử lý. Việc xử lý phải trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của thí sinh là trên hết", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền trao đổi, động viên thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Ảnh: Mỹ Hà).

Đề cập đến nguy cơ gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng giám thị không nên quá lo lắng hay e ngại.

"Thầy cô cần thực sự bình tĩnh và không sợ sệt. Từ những quan sát ngay từ đầu, giám thị có thể ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, lộ lọt đề thi. Đặc biệt cần lưu ý cả những chi tiết nhỏ nhất để công tác thi diễn ra an toàn, nghiêm túc", Bộ trưởng lưu ý.

Năm nay, Hà Nội có gần 130.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn 5.000 em so với năm 2025. Thành phố bố trí 222 điểm thi với 5.899 phòng thi, cùng 276 phòng chờ và 222 phòng thi dự phòng.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, hôm nay cả nước có 1.208.968/1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi (đạt tỷ lệ 98,79%) tại 2.478 điểm thi với tổng số 54.409 phòng thi. Buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế, thời tiết, giao thông thuận lợi cho thí sinh làm thủ tục dự thi.

Giám thị làm thủ tục tại phòng thi (Ảnh: Thành Đông).

Để phục vụ kỳ thi, Hà Nội huy động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; hơn 800 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi và trên 600 người tham gia công tác kiểm tra, giám sát.

Theo Ban Chỉ đạo thi thành phố, công tác chuẩn bị kỳ thi đã nhận được sự chỉ đạo từ sớm của Bộ GD&ĐT, Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội. Các lực lượng giáo dục, công an, y tế, giao thông, điện lực và chính quyền địa phương đã được huy động đồng bộ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Gần 143.000 thí sinh TPHCM làm thủ tục dự thi

Cùng thời điểm tại TPHCM, gần 143.000 thí sinh có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế, lịch thi.

Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên của TPHCM sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. TPHCM là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất cả nước.

Tại điểm thi Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú), có 542 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí tại 25 phòng thi.

Theo ông Đỗ Vũ Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức, trưởng điểm thi cho biết điểm thi đã chuẩn bị 3 phòng thi dự phòng ở các tầng khác nhau. Khu vực gửi vật dụng cá nhân của thí sinh được bố trí tại tầng 1 nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh cất giữ những đồ dùng không cần thiết trước khi vào phòng thi.

Giám thị phổ biến quy chế thi tới học sinh (Ảnh: Hoàng Quân).

Điểm mới đáng chú ý của kỳ thi năm nay là đề thi được bàn giao đến điểm thi trước ngày thi 1 ngày và bài thi được lưu giữ tại điểm thi cho đến khi kết thúc buổi thi cuối cùng.

Vì vậy, công tác bảo quản đề thi và bài thi được siết chặt hơn so với các năm trước.

"Lực lượng công an túc trực tại phòng bảo quản đề thi, bài thi 24/24 giờ. Đồng thời, phó trưởng điểm thi cũng sẽ ở lại qua đêm tại điểm thi để bảo vệ đề thi, bài thi", ông Trung cho biết.

Trong buổi làm thủ tục, giám thị đã phổ biến kỹ quy chế thi, các vật dụng được phép mang vào phòng thi, đồng thời rà soát thông tin cá nhân của từng thí sinh.

Thí sinh cũng được nhắc nhở về quy định thời gian dự thi. Theo đó, những trường hợp đến muộn quá 15 phút kể từ thời điểm phát đề sẽ không được dự thi môn thi đó.

Đặc biệt, cán bộ coi thi nhấn mạnh quy định cấm tuyệt đối mang điện thoại vào phòng thi, kể cả trong trường hợp thiết bị đã tắt nguồn.

"Việc mang điện thoại vào phòng thi là hành vi vi phạm quy chế và sẽ bị đình chỉ thi", ông Trung lưu ý.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh các điểm thi được rà soát theo yêu cầu mới của Quy chế thi năm 2026. Trong đó phòng thi bố trí tối đa 24 thí sinh; bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa 2 thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2m theo hàng ngang; bố trí phòng chờ vào, phòng chờ ra; khu vực để vật dụng cá nhân của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m.

Phòng bảo quản đề thi, bài thi có tủ riêng biệt, khóa, niêm phong, camera giám sát 24/24 giờ, lực lượng công an và bảo vệ trực liên tục.

Mỗi điểm thi bố trí 1 điện thoại cố định có loa ngoài tại phòng trực; trường hợp bất khả kháng không bố trí được điện thoại cố định thì Chủ tịch Hội đồng thi quyết định bố trí điện thoại di động không có chức năng ghi hình, không có thẻ nhớ, không kết nối internet và được niêm phong khi không sử dụng.

Công tác kiểm tra được thực hiện ở tất cả các công đoạn, gồm: chuẩn bị thi, in sao và bảo mật đề thi, coi thi tại điểm thi, chấm thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT và kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Đồng thời Sở GD&ĐT TPHCM đã thành lập 5 tổ kiểm tra lưu động, các đoàn kiểm tra chuyên trách tại điểm thi. Nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp việc thực hiện quy chế thi, giám sát đột xuất các tình huống bất thường, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, đông nhất lịch sử (Ảnh: Bảo Quyên).

Tại điểm thi Trường THPT Tạ Quang Bửu (phường Bình Đông), trong buổi làm thủ tục dự thi chiều 10/6, ghi nhận một số thí sinh đến muộn hơn thời gian quy định. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh đến làm thủ tục tại điểm thi trong trang phục chưa phù hợp như mặc quần ngắn, áo thun…

Trước vấn đề này, cán bộ coi thi đã nhắc nhở các em về việc tuân thủ giờ giấc, chủ động có mặt sớm trong các buổi thi chính thức, đồng thời lưu ý quy định về trang phục nhằm đảm bảo sự nghiêm túc, phù hợp với môi trường thi cử. Các thí sinh cũng được phổ biến lại quy chế thi, danh mục vật dụng được mang vào phòng thi và những lưu ý quan trọng để tránh vi phạm trong những ngày thi tới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, diễn ra trong 3 buổi thi với 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế - pháp luật và ngoại ngữ.

Sáng 11/6, thí sinh dự thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Đề thi được phát lúc 7h30 và thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35.

Chiều cùng ngày, thí sinh thi môn toán trong 90 phút. Đề thi được phát lúc 14h20, thời gian bắt đầu làm bài là 14h30.

Sáng 12/6, thí sinh hoàn thành hai môn thi tự chọn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Môn thi thứ nhất bắt đầu lúc 7h35, môn thi thứ hai bắt đầu lúc 8h40, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Mỗi môn thi sẽ không còn 2 loại đề dành cho 2 chương trình khác nhau như năm ngoái.

Như vậy, những thí sinh tự do từng học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 nếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ phải dự thi theo chương trình mới.