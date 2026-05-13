Bộ Giáo dục lên chương trình đào tạo 1.000 doanh nhân công nghệ xuất sắc

Theo kế hoạch mới này, ngành Giáo dục chuyển định hướng từ hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đồng bộ trong toàn ngành. Chương trình đào tạo 1.000 doanh nhân công nghệ được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn với các lĩnh vực kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Song song với chương trình này, Bộ GD&ĐT thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ trọng yếu, trong đó lần đầu tiên triển khai mô hình doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Mô hình này nhằm mục đích thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học. Hỗ trợ mô hình có các hướng dẫn của Bộ liên quan đến sở hữu trí tuệ cho cơ sở đào tạo nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý khi chuyển giao, khai thác kết quả nghiên cứu của giảng viên, học sinh, sinh viên.

Để tạo nền tảng cho mục tiêu đào tạo 1.000 doanh nhân công nghệ, Bộ GD&ĐT sẽ đầu tư phát triển 5 vườn ươm công nghệ số tại một số trường đại học và viện nghiên cứu có tiềm lực mạnh. Các trung tâm này được định hướng trở thành nơi ươm tạo startup công nghệ, kết nối nghiên cứu với thị trường.

Bộ GD&ĐT cũng đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp mẫu tại 15 cơ sở đào tạo nòng cốt song song với triển khai đề án mô hình đại học đổi mới sáng tạo, đại học khởi nghiệp.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc hình thành mạng lưới cố vấn, nhà đầu tư thiên thần, cựu sinh viên và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ thương mại hóa các dự án khởi nghiệp trong nhà trường.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT sẽ hướng dẫn tổ chức hoạt động phát hiện, bồi dưỡng và ươm tạo các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên tài năng.

Các chương trình này ưu tiên những lĩnh vực kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược cũng như các mô hình khởi nghiệp đặc thù như công nghiệp văn hóa, khởi nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn

Ở bậc phổ thông, Bộ sẽ biên soạn tài liệu hướng dẫn phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp để tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và phát triển năng lực khởi nghiệp cho học sinh. Giáo dục khởi nghiệp tiếp tục được triển khai gắn với STEM/STEAM nhưng không làm thay đổi tổng thời lượng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Một điểm mới khác là việc chuẩn hóa đội ngũ hỗ trợ khởi nghiệp trong trường học. Theo kế hoạch, đội ngũ cán bộ tư vấn, cố vấn khởi nghiệp sẽ được bồi dưỡng, công nhận năng lực và bảo đảm định mức tối thiểu 1 cán bộ trên 500 hoặc 800 học sinh, sinh viên tùy cấp học.

Toàn bộ hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sẽ được quản trị trên nền tảng số dùng chung của ngành Giáo dục. Hệ thống này tích hợp cổng thông tin, danh mục dự án, mạng lưới cố vấn và cơ chế theo dõi, báo cáo định kỳ.