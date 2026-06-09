Bộ Giáo dục giải thích đề xuất "liên thông từ bậc học cao xuống thấp hơn"

Dự thảo thông tư về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến đến ngày 10/6 đang gây nhiều tranh luận.

Cụ thể, dự thảo này cho phép 2 phương thức liên thông. Thứ nhất, liên thông từ trình độ thấp hơn lên cao hơn, từ trung cấp, cao đẳng lên đại học như hiện nay.

Hai là sinh viên đang học trình độ cao nhưng không thể hoàn thành chương trình, có thể "chuyển ngang" sang trình độ thấp hơn theo nhu cầu học tập, nghề nghiệp và yêu cầu của thị trường lao động.

Trong quá trình chuyển đổi, một số môn ở bậc học này được phép áp dụng ở bậc học kia nếu có cùng nội dung để tránh phải học lại gây mất thời gian và tốn kém.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Ảnh: Bảo Nam).

Trả lời phóng viên Dân trí, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, cho rằng điểm mới của dự thảo là nhấn mạnh cơ chế công nhận kết quả học tập, chuyển đổi tín chỉ, bảo lưu các phần học đã tích lũy nếu sinh viên không hoàn thành được chương trình đại học.

Theo đó, người học không phải học lại những nội dung đã được đánh giá đạt chuẩn nếu có sự tương đương về khối lượng học tập, thời lượng, nội dung chuyên môn và chuẩn đầu ra.

“Đây là cách tiếp cận phù hợp với học tập suốt đời, học tập linh hoạt, nhưng vẫn giữ nguyên yêu cầu về chất lượng và chuẩn năng lực của từng trình độ đào tạo”, theo ông Thảo.

Điểm đáng chú ý là dự thảo thông tư đặt đào tạo liên thông trong một chỉnh thể thống nhất giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, trên cơ sở khung trình độ quốc gia Việt Nam, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và yêu cầu bảo đảm chất lượng.

Dự thảo kế thừa các quy định hiện hành về đào tạo liên thông, đồng thời cập nhật để phù hợp với yêu cầu tổ chức hệ thống giáo dục trong giai đoạn mới.

Về tranh luận trên mạng xã hội khi một số người cho rằng Bộ GD&ĐT “liên thông ngược”, ông Thảo khẳng định, dự thảo không thiết kế một dòng đào tạo từ trình độ cao xuống trình độ thấp, cũng không khuyến khích người học đang theo học bậc cao chuyển sang học bậc thấp hơn như một xu hướng đào tạo.

“Vấn đề cốt lõi ở đây là công nhận kết quả học tập sinh viên đã tích lũy, để người học có thể sử dụng phần kiến thức, kỹ năng đã được đánh giá đạt chuẩn trong một lộ trình học tập phù hợp hơn với điều kiện cá nhân, nhu cầu nghề nghiệp hoặc vị trí việc làm”, theo ông Thảo.

Dự thảo cho phép sinh viên đang học bậc cao nhưng không hoàn thành được chương trình có thể chuyển xuống bậc thấp (Ảnh: VNU).

Do đó, người học ở trình độ thấp hơn có cơ hội theo học trình độ cao hơn nếu đáp ứng yêu cầu đầu vào theo luồng học tập quy định tại khung cơ cấu giáo dục quốc dân.

Một sinh viên trung cấp có thể liên thông lên cao đẳng và ngược lại, một người đang học đại học nhưng nhận thấy không thể hoàn thành được chương trình, có thể “chuyển ngang” sang các bậc học thấp hơn. Khi chuyển đổi, sinh viên có thể được miễn trừ một số học phần tương đương nếu có cùng nội dung.

“Đây là cơ chế công nhận kết quả học tập, giảm việc học lại nội dung tương đương, qua đó tiết kiệm thời gian học tập nhưng vẫn phải hoàn thành chuẩn đầu ra của chương trình. Điều này giúp người học thuận tiện hơn, thay vì buộc phải học lại cùng một nội dung”, ông Thảo khẳng định.

Tuy nhiên theo ông Thảo, công nhận tín chỉ không đồng nghĩa với nới lỏng chuẩn. Ngược lại, quy định này đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải đối sánh kỹ hơn về chuẩn đầu ra, nội dung học tập, khối lượng học tập, điều kiện đánh giá và trách nhiệm giải trình.

“Khi thông tư được ban hành, các cơ sở đào tạo phải ban hành quy định cụ thể về đào tạo liên thông và công nhận kết quả học tập; công khai điều kiện đầu vào, điều kiện công nhận học phần, tỷ lệ tín chỉ tối đa được xem xét công nhận, trách nhiệm của hội đồng chuyên môn và yêu cầu đầu vào của người học.

Việc công nhận không thực hiện đại trà, không tự động và không chỉ căn cứ vào tên học phần”, ông Thảo cho biết.