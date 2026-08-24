Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát bàn ghế cho học sinh cao trên 1,75m

Theo Bộ GD&ĐT, báo cáo của 35/63 Sở GD&ĐT cùng khảo sát thực tế tại một số địa phương năm 2024 cho thấy, gần 125.000 học sinh có chiều cao trên 175cm.

Hầu hết các cơ sở giáo dục được khảo sát chỉ sử dụng một cỡ bàn ghế cho tất cả các lớp, trong khi học sinh thuộc các nhóm chiều cao khác nhau.

Nhiều loại bàn ghế ở trường học có kích thước không đúng với bất kỳ cỡ, mã số nào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh đó, nhiều bàn ghế đã được trang bị từ trên 20 năm trước nhưng chưa được sửa chữa, thay thế; vẫn còn bàn ghế 3-4 chỗ ngồi hoặc bàn - ghế liền nhau.

Hầu hết các trường chỉ sử dụng một kích cỡ bàn ghế cho cả lớp (Ảnh minh họa: Hải Long).

Một số phòng học có diện tích nhỏ, không bảo đảm 1,5m2/học sinh, gây khó khăn trong việc bố trí bàn ghế theo quy định.

Qua rà soát, nhiều đề xuất và kiến nghị tập trung vào việc nghiên cứu điều chỉnh kích thước, tiêu chuẩn bàn ghế phù hợp với thể trạng học sinh hiện nay; đồng thời bổ sung kích thước, tiêu chuẩn bàn ghế đối với học sinh có chiều cao trên 175cm.

Trước tình hình đó, Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế nghiên cứu, xây dựng thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 26.

Trong khi chờ kết quả nghiên cứu chỉ số nhân trắc học sinh và soát xét các tiêu chuẩn liên quan đến thông tư này, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT rà soát, đánh giá chiều cao học sinh để lựa chọn, mua sắm, sửa chữa và bố trí bàn ghế phù hợp đối với học sinh từ 1m đến 1,75m.

Bộ GD&ĐT cũng hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện quy trình rà soát, sắp xếp bàn ghế học sinh theo 6 bước.

Bước 1, rà soát, phân loại bàn ghế hiện có của trường và đánh cỡ số, mã số theo quy định tại Thông tư 26 từ cỡ số I đến cỡ số VI; tổ chức ghi mã số trên mỗi bàn, ghế theo mã số quy định tại Thông tư 26.

Bước 2, vào đầu mỗi năm học, nhà trường tổ chức đo chiều cao của học sinh để sắp xếp, bố trí mã số bàn, ghế tương ứng.

Bộ GD&ĐT yêu cầu đánh giá chiều cao để sắp xếp bàn ghế cho học sinh (Ảnh: Mỹ Hà).

Bước 3, căn cứ kết quả thực hiện tại bước 1 và bước 2 và hiện trạng các phòng học hiện có của nhà trường về diện tích, sơ đồ, thiết kế..., nhà trường tổ chức sắp xếp, bố trí sĩ số học sinh và bàn, ghế phù hợp giữa chiều cao học sinh và mã số bàn, ghế tương ứng trong từng lớp học cụ thể.

Bước 4, căn cứ kết quả thực hiện tại bước 1, bước 2 và bước 3, nhà trường tính toán số lượng bàn, ghế cần sửa chữa và số lượng bàn ghế cần mua mới theo từng mã số bàn ghế.

Bước 5, tổ chức sửa chữa số lượng bàn, ghế cần sửa chữa theo từng mã số đã tính toán ở bước 4.

Bước 6, tổ chức mua sắm số lượng bàn ghế cần mua mới theo từng mã số bàn ghế đã tính toán ở bước 4.

Đối với học sinh có chiều cao trên 1,75m, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế và các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông xác định kích thước bàn ghế phù hợp.