Nội dung này được Bộ GD&ĐT nêu ra trong nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng “Phát triển nền tảng giáo dục thông minh quốc gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát và hệ thống thực - ảo” thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược để tuyển chọn thực hiện.

Sản phẩm trọng tâm của nhiệm vụ là hệ thống Gia sư AI tiếng Việt dành cho giáo dục phổ thông, gồm hai công cụ: trợ lý học tập cho học sinh và trợ lý giảng dạy cho giáo viên.

Bộ GD&ĐT phát triển gia sư AI hỗ trợ học sinh học toán, tiếng Anh, khoa học tự nhiên (Ảnh minh hoạ: Mỹ Hà).

Theo yêu cầu, hệ thống AI phải phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và văn hóa Việt Nam. Giai đoạn đầu, công cụ dự kiến hỗ trợ tối thiểu 3 môn học gồm toán, tiếng Anh và khoa học tự nhiên cấp THCS, với ít nhất 3.000 đơn vị học liệu được kiểm định.

Việc phát triển hệ thống AI không chỉ cung cấp câu trả lời mà còn phải có khả năng gợi mở, hướng dẫn người học giải quyết vấn đề theo từng bước.

Cụ thể, tỷ lệ phản hồi theo hướng gợi mở, hướng dẫn từng bước phải đạt tối thiểu 90%; khả năng phát hiện, cảnh báo các lỗi sai phổ biến đạt ít nhất 80%; tỷ lệ đề xuất bài luyện tập, học liệu phù hợp đạt tối thiểu 85%.

Hệ thống cũng phải có khả năng cá nhân hóa hoạt động học tập, đáp ứng nhu cầu tiếp cận của các nhóm học sinh khác nhau, không thiên vị và không làm suy giảm kỹ năng tự học của người học.

Đối với độ chính xác, Bộ GD&ĐT đặt yêu cầu tỷ lệ phản hồi đúng hoặc phù hợp với học liệu, chương trình đã được kiểm định đạt ít nhất 95%, riêng nội dung cốt lõi phải đạt từ 98%. Tỷ lệ phản hồi nhất quán cũng phải đạt tối thiểu 95%.

Đáng chú ý, hệ thống phải hạn chế tình trạng AI tạo ra thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm. Tỷ lệ phản hồi vi phạm yêu cầu an toàn nội dung không được vượt quá 0,1% trên bộ kiểm thử đối kháng gồm ít nhất 2.000 tình huống. Tỷ lệ từ chối đúng các yêu cầu ngoài phạm vi hoặc có dấu hiệu gian lận học tập phải đạt tối thiểu 95%.

Toàn bộ phản hồi của hệ thống phải được ghi nhật ký, có khả năng truy vết nguồn học liệu và phiên bản mô hình. Đây là những yêu cầu nhằm tăng khả năng kiểm soát, kiểm chứng nội dung do AI cung cấp trong môi trường giáo dục.

Bên cạnh hệ thống Gia sư AI, nhiệm vụ còn hướng tới phát triển hệ thống thực - ảo Eduverse và nền tảng giáo dục thông minh quốc gia dùng chung.

Bộ GD&ĐT đặt mục tiêu nghiên cứu, làm chủ 3 nhóm công nghệ lõi gồm AI giáo dục có kiểm soát; công nghệ thực - ảo và mô phỏng số; hạ tầng dữ liệu giáo dục và chuẩn liên thông, theo định hướng “Make in Vietnam”.