Bộ GD&ĐT làm rõ quy định “trọng số 1/3” môn toán, văn khi xét tuyển đại học

Trong Quy chế tuyển sinh đại học áp dụng từ năm 2026, Bộ GD&ĐT quy định chi tiết về trọng số của môn toán, văn trong tổ hợp xét tuyển theo cả 2 phương thức xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, với phương thức xét học bạ, tổ hợp xét tuyển bắt buộc phải có môn toán hoặc ngữ văn với trọng số tối thiểu 1/3.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng. Tổ hợp xét tuyển phải có ít nhất 3 môn phù hợp với yêu cầu đầu vào của ngành đào tạo, trong đó bắt buộc có toán hoặc ngữ văn với trọng số tối thiểu 1/3.

Quy định mới này nhằm đảm bảo 2 môn học cốt lõi là toán và ngữ văn luôn có vai trò đáng kể, thay vì bị giảm tỷ trọng khi các trường xây dựng phương thức tuyển sinh.

Tuy nhiên, nhiều thí sinh hiện vẫn hiểu chưa đúng về khái niệm “trọng số” trong cách tính điểm xét tuyển, dẫn tới những suy luận sai lệch. Một cách hiểu phổ biến là nếu quy định môn toán hoặc ngữ văn có trọng số 1/3, thì khi điểm chuẩn là 21, thí sinh phải đạt tối thiểu 7 điểm ở môn này.

Tuy nhiên, theo giải thích của Bộ GD&ĐT, cách hiểu trên là không chính xác.

Để làm rõ quy định về “trọng số” trong tổ hợp xét tuyển đại học, Bộ GD&ĐT dẫn phần định nghĩa trong Quy chế tuyển sinh đại học như sau: "Trọng số tính điểm xét của 1 môn trong 1 tổ hợp xét tuyển là phần đóng góp của môn đó trong tổ hợp xét tuyển. Tổ hợp có 3 môn (không nhân hệ số) thì trọng số tính điểm xét của 1 môn bất kỳ trong tổ hợp xét tuyển là 1/3".

Có thể hiểu đơn giản, trọng số giống như quyền đóng góp điểm của mỗi môn trong tổng điểm xét tuyển. Nói cách khác, trọng số không phải là mức điểm thí sinh bắt buộc phải đạt mà chỉ quyết định môn đó có thể chiếm tối đa bao nhiêu trong tổng điểm.

Chẳng hạn, với tổ hợp 3 môn, nếu môn toán có trọng số 1/3 thì môn này có thể đóng góp tối đa 10/30 điểm, tương đương 33,3% tổng điểm.

Việc thí sinh chỉ được 5 hay 6 điểm toán vẫn hoàn toàn hợp lệ, miễn là tổng điểm 3 môn của thí sinh đạt mức điểm chuẩn của trường/ngành đào tạo.

Ngược lại, nếu môn toán có trọng số 1/4, nó chỉ có thể đóng góp tối đa 10/40 điểm, tức 25% tổng điểm. Trường hợp này xảy ra khi tổ hợp xét tuyển có 4 môn, mỗi môn đều tính hệ số 1, hoặc tổ hợp xét tuyển 3 môn nhưng có 1 môn nhân hệ số 2 mà không phải là môn toán. Khi đó, vai trò của môn toán trong tổ hợp sẽ giảm đi rõ rệt.

Vì vậy, quy định toán hoặc ngữ văn phải có trọng số tối thiểu 1/3 nhằm đảm bảo 2 môn này luôn có tỷ lệ đóng góp đủ lớn trong tổng điểm xét tuyển, không bị “lép vế” so với các môn khác, chứ không phải là yêu cầu thí sinh phải đạt 1 mức điểm cụ thể bằng đúng 1/3 tổng điểm xét tuyển.