Bộ GD&ĐT bổ nhiệm 153 lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp

Trong đó, có 51 quyết định bổ nhiệm người đứng đầu và 102 quyết định bổ nhiệm cán bộ là cấp phó.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, việc kiện toàn người đứng đầu cơ sở giáo dục là đổi mới quan trọng (Ảnh: Hà Cường).

Ông Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, cho rằng việc kiện toàn người đứng đầu các cơ sở giáo dục lần này không chỉ là công tác cán bộ mà còn là bước đổi mới quan trọng trong phương thức lãnh đạo, quản trị và phát triển các cơ sở giáo dục trong giai đoạn mới.

Mặc dù vậy, người đứng đầu ngành giáo dục cho rằng, việc kiện toàn tổ chức và cán bộ mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để chuyển hóa sự thay đổi về tổ chức thành sự thay đổi về chất lượng quản trị, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trao quyết định bổ nhiệm cho Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương (Ảnh: Hà Cường).

Việc công bố quyết định bổ nhiệm trên đây được Bộ GD&ĐT tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW trước đó của Bộ Chính trị.

Một trong các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Nghị quyết 71 là yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức đảng, nhất là vai trò người đứng đầu cấp ủy trong các cơ sở giáo dục; thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục; không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập, trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế.

Trước tình hình này, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo quyết liệt, ban hành thông tư, hướng dẫn quy định về tiêu chuẩn người đứng đầu và cấp phó của các cơ sở giáo dục, nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu của nghị quyết.

Đến nay, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đã hoàn thành.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho rằng, các quy trình liên quan nhân sự được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; đồng thời giữ vững sự ổn định, đoàn kết và đồng thuận trong toàn hệ thống.

Việc kiện toàn bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng đối với các cơ sở giáo dục.

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