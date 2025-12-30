BMS International Day: Ngày hội học tập hướng tới các vấn đề toàn cầu

Sự kiện giáo dục thường niên dành cho học sinh hệ song bằng Cambridge

BMS International Day là hoạt động giáo dục được triển khai thường niên trong chiến lược phát triển môi trường giáo dục có tính quốc tế tại BMS. Thông qua sự kiện, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức học thuật để tư duy về giải pháp cho các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng bền vững và sự đa dạng văn hóa.

Các hoạt động trong chương trình được thiết kế theo hướng trải nghiệm và tương tác, giúp học sinh rèn luyện tư duy phản biện, khả năng trình bày quan điểm cá nhân và năng lực hội nhập quốc tế - những năng lực thiết yếu của công dân toàn cầu trong thế kỷ 21.

Học sinh BMS tìm hiểu văn hóa qua trang phục của các quốc gia trên thế giới (Ảnh: BMS).

Em Nguyễn Hà My - học sinh Lớp 7i chia sẻ: “Khi tham gia International Day, em hiểu rõ hơn rằng các vấn đề toàn cầu gắn rất gần với cuộc sống hằng ngày. Mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực nếu mỗi người có ý thức và trách nhiệm.”

“Hệ sinh thái giáo dục thu nhỏ” - mô phỏng chân dung công dân toàn cầu

Với thông điệp “Kiến tạo tương lai từ dấu ấn và tiếng nói của thế hệ trẻ”, BMS International Day được thiết kế như một “hệ sinh thái giáo dục thu nhỏ”, nơi học sinh được khuyến khích quan tâm tới các vấn đề toàn cầu, phát triển tư duy tìm kiếm giải pháp và rèn luyện bản lĩnh thể hiện quan điểm cá nhân.

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, chương trình làm rõ ba giá trị giáo dục cốt lõi gồm dấu ấn cá nhân, trải nghiệm công nghệ và bản lĩnh toàn cầu. Học sinh tham gia với vai trò chủ động, từ đó từng bước hình thành năng lực học tập suốt đời và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Bà Phạm Thùy Trang - tổ Quốc tế chương trình Cambridge tại BMS - cho biết: “Các hoạt động trải nghiệm thực tế tại BMS International Day tạo điều kiện để học sinh kết nối kiến thức học thuật với các vấn đề thực tiễn của thế giới. Các em học cách lắng nghe, phản biện và thể hiện chính kiến một cách có trách nhiệm”.

Trải nghiệm thực tiễn giúp kết nối kiến thức với các vấn đề toàn cầu

Tại trạm Reflective Arts, học sinh cùng nhau sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật tập thể, thể hiện cam kết cá nhân trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, mỗi học sinh được bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc và trách nhiệm của mình đối với hành tinh chung.

Tại Innovation Lab, học sinh tiếp cận kiến thức khoa học về môi trường, năng lượng và bảo tồn sinh học thông qua các hoạt động học tập gắn với công nghệ. Trải nghiệm thực tế ảo AR/VR giúp học sinh khám phá khí hậu, văn hóa và các hệ sinh thái trên thế giới một cách trực quan, sinh động.

Học sinh khám phá khí hậu, văn hóa và các hệ sinh thái trên thế giới thông qua công nghệ (Ảnh: BMS).

Chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh học sinh chương trình Cambridge tại BMS, cho biết: “Điều tôi ấn tượng ở BMS International Day là cách nhà trường tạo cơ hội để học sinh suy nghĩ và bày tỏ quan điểm về các vấn đề của thế giới một cách chín chắn.

Qua chương trình, tôi thấy con chủ động hơn trong giao tiếp, biết lắng nghe và thể hiện trách nhiệm với những vấn đề chung của cộng đồng. Đây là những năng lực quan trọng để các con tự tin hội nhập trong tương lai”.

Một điểm nhấn khác của chương trình là Confident Stage - không gian mô phỏng sân khấu TED-Ed Students Talk, nơi học sinh rèn luyện kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh.

Tại đây, các em trình bày quan điểm cá nhân về các vấn đề toàn cầu như môi trường, văn hóa và phát triển bền vững, qua đó nâng cao năng lực ngôn ngữ, tư duy phản biện và phong thái tự tin trước công chúng.

Học sinh cùng vẽ bức tranh lan tỏa thông điệp về thế giới hòa bình (Ảnh: BMS).

Lan tỏa giá trị giáo dục tích cực trong cộng đồng

BMS International Day được đánh giá là hoạt động giáo dục có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục và phát triển thế hệ trẻ trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Chương trình góp phần hình thành cho học sinh nhận thức rõ ràng về vai trò của cá nhân trong cộng đồng, từ đó nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và khát vọng đóng góp tích cực cho xã hội.

Thông qua BMS International Day, Hệ thống Trường liên cấp BMS tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng môi trường giáo dục quốc tế, nơi học sinh được trang bị tri thức, phát triển kỹ năng và bồi dưỡng giá trị sống. Đây là nền tảng để học sinh BMS tự tin hội nhập, sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu có bản lĩnh, trách nhiệm và dấu ấn riêng trong tương lai.