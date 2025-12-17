Bị phạt gần 200 triệu đồng, nhà trường "cầu cứu" xã vì không có tiền

Ngày 17/12, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, cho biết đã nhận quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, liên quan đến vụ 40 học sinh nhà trường nhập viện.

Theo quyết định nêu trên, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy bị xử phạt 3 hành vi vi phạm, tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Các vi phạm, gồm: chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên; chủ cơ sở bếp ăn phục vụ học sinh không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; trường sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Văn Mỹ cho biết số tiền trên rất lớn, nhà trường không có khả năng nộp phạt nên sẽ phải nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 26/9, nhiều học sinh của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Trong đó, hơn 40 em phải nhập viện điều trị.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin (trong mẫu cá chim kho), được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng nhà trường nên cho con nghỉ ở nhà.

Chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H., phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp. Thời gian sau đó, cứ mỗi lần bà H. xuất hiện tại trường, phụ huynh lại đến đón con về, gây ra những lùm xùm kéo dài tại ngôi trường này.