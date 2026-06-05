Bệnh viện điều xe cứu thương đưa đón thí sinh đi thi lớp 10

Chiều 5/6, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết sáng cùng ngày, đơn vị đã điều động 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng cùng xe cứu thương đưa bệnh nhi P.T.L.N. (trú tại xã Định Hòa, Thanh Hóa) đến điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Quán Nho (xã Thiệu Quang, Thanh Hóa), cách bệnh viện hơn 20km, để tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo đại diện bệnh viện, dù sức khỏe của bệnh nhi N. tiến triển tốt sau ca phẫu thuật điều trị viêm phúc mạc ruột thừa, đến ngày 5/6 - thời điểm diễn ra kỳ thi - em vẫn chưa đủ điều kiện xuất viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đưa thí sinh lên xe cứu thương để đến điểm thi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trong suốt thời gian thi, ê kíp y, bác sĩ sẽ đưa đón bệnh nhi từ bệnh viện đến điểm thi, theo dõi sức khỏe để bảo đảm an toàn. Toàn bộ việc đưa đón được bệnh viện hỗ trợ miễn phí.

Trước đó, bệnh nhi N. nhập viện trong tình trạng viêm phúc mạc ruột thừa và phải phẫu thuật cấp cứu. Sau phẫu thuật, sức khỏe của em dần ổn định nhưng chưa thể xuất viện trước kỳ thi.

Theo nguyện vọng của bệnh nhi và gia đình, các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã đánh giá tình trạng sức khỏe của em, xây dựng phương án hỗ trợ, bố trí nhân lực và phương tiện để bảo đảm bệnh nhi có thể tham gia đầy đủ các buổi thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Thanh Hóa diễn ra từ ngày 4 đến 6/6, với hơn 51.000 thí sinh dự thi tại 2.185 phòng thi.