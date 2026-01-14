Bên trong ngôi trường 114 tỷ bỏ hoang 8 năm ở TPHCM

Dự án Trường THCS Hiệp Bình Phước, khởi công từ năm 2018 với tổng diện tích 14.000m² tại khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, đang trong tình trạng bỏ hoang sau khi hoàn thành 47% khối lượng. Tình trạng này gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu học tập của học sinh địa phương.

Dự án Trường THCS Hiệp Bình Phước, được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016 và khởi công vào tháng 3/2018, có quy mô khoảng 14.000m² nằm trong khu đô thị Vạn Phúc.

Tuy nhiên, sau khi đạt khoảng 47% khối lượng công việc, dự án đã phải dừng thi công và bị bỏ hoang cho đến nay.

Ghi nhận tại hiện trường, ngôi trường gồm 3 tầng, 3 dãy nhà được thiết kế hình chữ U đã hoàn thiện phần thô nhưng đang trong tình trạng hoang phế, cỏ mọc um tùm. Vật liệu xây dựng, gạch, xi măng chất đống khắp lối đi vào trường.

Do không có bảo vệ và công nhân thi công, nhiều phòng học bị vẽ bậy với các hình thù dị dạng.

Bên trong một số phòng, thiết bị đồ dùng và cửa kính được tập kết nhưng chưa được lắp đặt hoàn thiện.

Tình trạng bỏ hoang này diễn ra trong bối cảnh Trường THCS Hiệp Bình hiện tại đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường có hơn 2.500 học sinh với 53 lớp, trong khi tổng diện tích cơ sở chỉ hơn 3.000m², chỉ đáp ứng được khoảng 500 học sinh. Điều này buộc trường phải chia ca học dày đặc và mượn tạm cơ sở vật chất xuống cấp của đơn vị khác để giảng dạy, với sĩ số mỗi lớp gần 50 học sinh và chỉ có một lối ra vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Người dân địa phương bày tỏ sự lo ngại về tình trạng này. Chị Mỹ Hằng, một người dân sống gần đó, chia sẻ: "Một ngôi trường lớn như vậy bị bỏ hoang nhiều năm là rất lãng phí. Hy vọng dự án sớm được tái khởi động để học sinh có cơ sở vật chất khang trang, đồng thời diện mạo khu vực cũng được cải thiện".

Ngoài ra, vào buổi tối, một số thanh niên còn tụ tập tại khuôn viên trường để hút thuốc, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn.

Ông Nguyễn Tư Hùng, Trưởng phòng Xây dựng 3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức, giải thích rằng dự án bị gián đoạn do điều chỉnh quy hoạch và ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đến năm 2022, dự án được chấp thuận ngừng thi công để thực hiện điều chỉnh. Hiện đơn vị đang lấy ý kiến các sở ngành để tổ chức đấu thầu phần khối lượng 53% còn lại và dự kiến sẽ thi công lại trong quý III năm nay.

Tại buổi làm việc với UBND phường Hiệp Bình, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM, nhấn mạnh cần làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc tham mưu, điều chỉnh quy hoạch. Ông Nhựt cho rằng việc dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực trong bối cảnh thành phố đang rất thiếu trường học. Nhu cầu đầu tư trường tiểu học và THCS hiện nay là rất cấp bách, với bậc tiểu học chỉ đáp ứng khoảng 56% và bậc THCS chỉ đạt khoảng 34% nhu cầu. Do đó, việc đẩy nhanh các thủ tục để dự án xây dựng Trường THCS Hiệp Bình Phước sớm hoàn thành là vô cùng quan trọng.

Dự án nằm trong khu đô thị Vạn Phúc, nơi tập trung đông dân cư, càng làm nổi bật sự cần thiết của một cơ sở giáo dục hiện đại và an toàn.

