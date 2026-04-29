Bệ phóng thực tiễn từ mô hình đại học trong hệ sinh thái đổi mới

Học sinh và phụ huynh giờ đây có xu hướng chọn đại học là chọn một "hệ sinh thái" - nơi giúp học sinh cọ xát thực tế và làm việc như những nhân sự thực thụ ngay từ năm nhất.

Lợi thế từ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Nhiều năm qua, giáo dục đại học thường bị chỉ trích vì "độ trễ" kỹ năng giữa những cuốn giáo trình hàn lâm và yêu cầu thực tiễn khắt khe của doanh nghiệp.

Để giải quyết điểm nghẽn này, Đại học Phenikaa không chọn cách đi một mình, mà định vị bản thân là hạt nhân trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện với mô hình: đại học - nghiên cứu - doanh nghiệp - bệnh viện.

Khuôn viên đại học Phenikaa (Ảnh: Phenikaa).

Thay vì những khái niệm vĩ mô, sự vận hành của mô hình này được cụ thể hóa vào chính thời khóa biểu và trải nghiệm hàng ngày của sinh viên. Không nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực nội bộ tách biệt với thế giới bên ngoài, Phenikaa tận dụng lợi thế của một hệ sinh thái khép kín để tạo ra môi trường mô phỏng thị trường lao động thực tế.

Ví dụ điển hình nhất là sinh viên khối ngành Khoa học Sức khỏe. Các em không chỉ tiếp cận kiến thức y khoa trên giảng đường, mà còn được tạo điều kiện tiếp cận môi trường lâm sàng từ những năm học đầu tiên.

Ngay từ những năm học đầu tiên, bên cạnh việc nắm vững lý thuyết y khoa tại giảng đường, sinh viên được trực tiếp tham gia quan sát và thực hành tại Bệnh viện Đại học Phenikaa - cơ sở y tế hiện đại nằm ngay trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Đối với khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ, sinh viên được tiếp cận với một hạ tầng nghiên cứu khổng lồ bao gồm hơn 100 phòng thí nghiệm và thực hành tiên tiến. Sinh viên không phải mài mòn thanh xuân với những lý thuyết khô khan, mà được tham gia vào các dự án nghiên cứu cùng chuyên gia.

Hiện tại, trường sở hữu 12 nhóm nghiên cứu mạnh và 23 nhóm nghiên cứu tiềm năng, bao trùm các lĩnh vực từ vật liệu tiên tiến, trí tuệ nhân tạo đến khoa học y sinh.

Giảng viên tại Phenikaa không chỉ là những thầy cô đứng trên bục giảng, mà đồng thời là các nhà khoa học, các chuyên gia đang trực tiếp giải quyết bài toán vận hành tại viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Họ mang chính những vấn đề thực tiễn từ nhà máy, từ thị trường vào làm đề tài thảo luận cho sinh viên. Sự tương tác đa chiều này giúp sinh viên hiểu rõ cấu trúc vận hành thực tế, nhờ đó, sinh viên được cập nhật kiến thức theo thời gian thực.​​

Cơ hội thực chiến từ năm nhất

Nhiều người mặc định sinh viên năm 1, năm 2 chỉ nên tập trung học các môn đại cương. Nhưng tại Đại học Phenikaa, tinh thần "Innovation Makers" (Những nhà kiến tạo đổi mới) được ươm mầm ngay khi các em vừa nhập học.

Cách tiếp cận thực chiến sớm được thấm nhuần vào các hoạt động ngoại khóa, các sân chơi đổi mới sáng tạo, nơi sinh viên được khuyến khích thử và sai dưới sự dẫn dắt của thầy cô và nhà trường.

Câu chuyện của đội ngũ ZenTab - nhóm sinh viên vừa xuất sắc giành giải Nhất trong một cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cuối tuần qua - là minh chứng giàu tính thực tiễn.

Không chỉ dừng lại ở những bản vẽ trên giấy hay slide thuyết trình, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên là những huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm, cùng khả năng tiếp cận trực tiếp với các trung tâm nghiên cứu, phòng lab của trường, nhóm đã hiện thực hóa thành công sản phẩm Starter Kit.

Lễ bế mạc ngày Hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên (Ảnh: Phenikaa).

Thành công của dự án Zen Tab, hay các dự án mang tính ứng dụng cao như sản xuất vật liệu composite từ phế thải nhựa, không phải là những hiện tượng ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình ươm mầm bài bản.

Tỷ lệ có việc làm cao - Lời giải cho bài toán đầu ra

Một nỗi băn khoăn thực tế của phụ huynh: Liệu học trong một hệ sinh thái khép kín thì sinh viên có bị đóng khung và giảm khả năng cạnh tranh khi bước ra thị trường lao động đa dạng?

Câu trả lời từ Đại học Phenikaa là: Hệ sinh thái nội bộ chỉ là bệ phóng rèn luyện ban đầu, mục tiêu tiên quyết là đưa sinh viên hội nhập sâu rộng với mạng lưới doanh nghiệp và thị trường việc làm toàn cầu.

Phenikaa đã và đang chủ động xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 120 đối tác học thuật - nghiên cứu và hơn 200 đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước. Việc mở rộng quan hệ hợp tác này đảm bảo sinh viên được đa dạng hóa môi trường thực tập, cọ xát từ các công ty khởi nghiệp năng động cho đến các tập đoàn quy mô lớn.

Bằng chứng rõ nét cho sức hút của sinh viên Phenikaa là sự kiện Ngày hội việc làm Phenikaa Career Fair 2026 vừa qua.

Ngày hội việc làm Phenikaa Career Fair 2026 (Ảnh: Phenikaa).

Sự kiện quy mô lớn đã thu hút sự góp mặt của 73 doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực, mang đến hơn 5.000 cơ hội việc làm cho sinh viên. Sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ và sản xuất lớn như Denso, Bosch Global, Sunhouse,... cùng nhiều doanh nghiệp FDI và các đơn vị kết nối việc làm quốc tế đã minh chứng cho chất lượng nhân sự mà Phenikaa đang đào tạo.

Các doanh nghiệp chủ động tìm đến trường đại học để "đặt cọc" nhân sự chất lượng cao từ sớm, giúp sinh viên Phenikaa không phải chật vật mang hồ sơ đi rải khắp nơi. Các cơ hội kiến tập, thực tập thực tế được thiết kế xen kẽ xuyên suốt 4 năm học.

Đại diện trường cho biết, khảo sát nội bộ của trường về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 cho thấy tỷ lệ sinh viên Phenikaa có việc làm đạt mức ấn tượng 96,56%. Sinh viên ở một số ngành như Ngôn ngữ Anh hay Kế toán đã duy trì thành tích xuất sắc với 100% có việc làm trong 3 năm liên tiếp.

Đây là những minh chứng cho năng lực cạnh tranh của sinh viên Phenikaa, đồng thời cho thấy khả năng đáp ứng tốt những yêu cầu khắt khe từ thị trường lao động.

Khi sinh viên đã quen với áp lực dự án, quen với việc cọ xát tại doanh nghiệp từ sớm, các em bước ra khỏi cổng trường không mang tâm thế của "tấm chiếu mới" đi xin việc, mà mang tâm thế của người sẵn sàng tạo ra giá trị.

Chọn trường đại học là chọn bệ phóng kiến tạo tương lai

Trong bối cảnh nền kinh tế số và thị trường lao động liên tục biến thiên, chọn trường đại học không còn là một ván cược vào điểm số đầu vào hay những danh tiếng bề nổi. Phụ huynh và học sinh cần một cái nhìn thực tế và lý trí hơn.

Một ngôi trường lý tưởng phải là một tổ hợp sinh thái giáo dục, nơi tri thức hàn lâm không đứng một mình mà được nhúng sâu vào thực tiễn vận hành của doanh nghiệp.

Lựa chọn Phenikaa không chỉ là chọn một nơi để mua lấy một chỗ ngồi trên giảng đường trong 4 năm, mà là chọn bước lên một bệ phóng vững chãi.

Tại đây, những người trẻ được trao quyền để cọ xát, vấp ngã, sáng tạo và tự tay rèn giũa năng lực thực chiến. Đó chính là hành trang giúp các em tự tin làm chủ con đường sự nghiệp và sẵn sàng trở thành những nhà kiến tạo vững vàng trong kỷ nguyên đổi mới.