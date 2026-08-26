Băn khoăn lo tốn tiền mua đồng phục mới: Sở GD&ĐT Khánh Hòa nói gì?

Ngày 26/8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản phản hồi, giải đáp thắc mắc của phụ huynh liên quan đến quy định đồng phục học sinh trong năm học 2026-2027.

Phản ánh tới Sở, phụ huynh có con đang học bậc THPT chia sẻ, gia đình biết được chủ trương thống nhất mẫu đồng phục của tỉnh với quần hoặc váy màu xanh, áo màu trắng. Tuy nhiên, quy định này lại đang phát sinh vướng mắc thực tế mà văn bản hướng dẫn chưa nêu rõ.

Trước đây, nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh áp dụng mẫu đồng phục riêng. Khi chuyển sang quy chuẩn chung, không ít học sinh vẫn còn đồng phục cũ do gia đình mua từ các năm trước hoặc được anh, chị để lại. Dù quần áo vẫn còn mới, dùng tốt nhưng lại lệch so với mẫu mới ban hành.

Học sinh ở tỉnh Khánh Hòa (Ảnh minh họa: Trung Thi).

"Nếu phải mua mới trong khi đồng phục cũ vẫn còn sử dụng được sẽ phát sinh thêm chi phí, gây lãng phí và tạo thêm gánh nặng cho các gia đình, nhất là những phụ huynh còn khó khăn về kinh tế", phụ huynh băn khoăn.

Đối với học sinh lớp 11 và lớp 12, phụ huynh càng băn khoăn bởi thời gian học còn lại không nhiều. Việc phải thay mới toàn bộ đồng phục trong thời gian này có thể khiến gia đình phát sinh thêm khoản chi không cần thiết.

Từ thực tế trên, phụ huynh đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa làm rõ việc học sinh lớp 11, 12 tại những trường trước đây có đồng phục riêng có được tiếp tục sử dụng đồng phục cũ nếu vẫn còn tốt, thay vì phải thay mới ngay theo mẫu thống nhất.

Trả lời ý kiến của phụ huynh, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết đối với các cơ sở giáo dục mà phụ huynh học sinh đã mua sắm đồng phục cho con em hoặc sử dụng lại đồng phục từ năm học trước, tiếp tục thực hiện trong năm học 2026-2027.

Đối với các trường hợp khác, sở thống nhất đồng phục học sinh theo kiểu truyền thống, với quần hoặc váy màu xanh, áo màu trắng; không triển khai đồng phục riêng cho từng trường và không có các phụ kiện như cà vạt, viền tay áo, cổ áo, cầu vai… khác màu.

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu không tổ chức các dịch vụ may, bán quần áo học sinh dưới bất cứ hình thức nào.

Quy định thống nhất một mẫu đồng phục được tỉnh Khánh Hòa lần đầu áp dụng từ năm học 2025-2026, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh học sinh, đồng thời hạn chế tình trạng phải may, mua đồng phục mới khi trang phục cũ vẫn còn sử dụng tốt.

Việc thống nhất mẫu đồng phục cũng tạo điều kiện để học sinh có thể tiếp tục sử dụng những bộ đồng phục còn phù hợp, qua đó tiết kiệm chi phí và tránh lãng phí cho gia đình.