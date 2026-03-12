Bác sĩ nội trú khoe sấp bằng cấp gây “bão” mạng, tiết lộ khoản vay nợ 6 năm

Gần đây, cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ trước hình ảnh một vị bác sĩ trẻ với chiếc bàn làm việc đầy bằng khen và chứng chỉ chuyên môn.

Đó là bàn làm việc của bác sĩ Lê Văn Đạt (32 tuổi, ngụ tại TP Hà Nội), hiện công tác tại Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tuy nhiên, sau sự rực rỡ của những tấm bằng là sự đánh đổi, lòng kiên định và một triết lý hành nghề đầy nhân văn của một bác sĩ hết lòng với nghề.

Những tấm bằng khen, chứng nhận mà bác sĩ Lê Văn Đạt nhận được sau quá trình học tập (Video: NVCC).

Áp lực và niềm vui từ “chiếc áo trắng” nội trú

Trong ngành Y, bác sĩ nội trú được xem là những người ưu tú, bởi đây là hệ đào tạo sau đại học đặc biệt khắc nghiệt với tỷ lệ chọi cực cao.

Nhưng với Lê Văn Đạt, khoảng thời gian ôn thi nội trú là giai đoạn tự hào nhất vì anh nhận ra rằng khi bản thân đủ quyết tâm và có kế hoạch cụ thể vào một mục tiêu, thành công là điều tất yếu.

Tuy nhiên, khi chính thức khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, áp lực không còn nằm ở điểm số mà trở thành trách nhiệm và sự nghiêm khắc với chính bản thân mình để xứng đáng với kỳ vọng của gia đình, xã hội.

Trước quan điểm cho rằng bác sĩ học quá nhiều thường dễ bị gọi là “mọt sách”, Đạt lại coi đó là một lời khen tặng. Theo anh, nếu một bác sĩ bị gọi là “mọt sách”, điều đó chứng tỏ họ đang cực kỳ nghiêm túc với sức khỏe của bệnh nhân.

Bác sĩ Lê Văn Đạt trong ca mổ tại bệnh viện (Ảnh: NVCC).

“Nếu bản thân hay người thân đi khám, tôi cũng muốn được những bác sĩ “mọt sách” điều trị”, anh khẳng định. Chính tư duy này đã thúc đẩy anh không dừng lại ở chuyên môn y học thuần túy mà còn chinh phục thêm bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh để mở rộng khả năng tiếp cận tri thức thế giới.

Sự kiên trì của Đạt còn đến từ một liệu pháp tâm lý tự thân khá thú vị. Mỗi khi đối mặt với những thử thách tưởng chừng muốn bỏ cuộc, anh lại tự nhủ nửa đùa nửa thật rằng “trường Y còn đỗ được thì có gì mà... không làm được”.

Chính sự tự khích lệ đó đã giúp anh đi qua những ngày trực Tết xa nhà, những lúc tủi thân khi nhìn gia đình quây quần qua màn hình điện thoại trong khi bản thân vẫn miệt mài nơi phòng trực tại Hà Nội.

Từ những khoản vay ngân hàng lúc khó khăn

Ít ai ngờ rằng, để trở thành một bác sĩ Sản phụ khoa như hiện tại, gia đình anh, những người nông dân chân lấm tay bùn tại Vĩnh Phúc phải trải qua những năm tháng khó khăn khi anh bước vào đại học.

Không có bệ đỡ tài chính vững chãi, bố mẹ anh đã phải vay ngân hàng để trang trải học phí suốt 6 năm đại học. Vì khó khăn, Đạt chưa bao giờ cho phép mình đòi hỏi quá nhiều từ gia đình, mà trái lại, anh lấy sự hy sinh của cha mẹ làm điểm tựa tinh thần để mạnh mẽ bước tiếp trên con đường học vấn.

Bài học lớn nhất mà anh mang theo từ quê nhà nằm ở lời dặn dò của cha mẹ.

"Làm nghề phải giữ trọn đạo đức, coi người bệnh như người thân và tuyệt đối không được quát tháo, hạch sách họ”, anh chia sẻ.

Bác sĩ Lê Văn Đạt (bên trái) bế em bé sau ca đỡ đẻ (Ảnh: NVCC).

Với anh, định hướng nghề nghiệp có thể tự mình quyết định dựa trên tư duy lâm sàng và sự cập nhật lý thuyết, nhưng đạo đức làm người thì luôn phải khắc cốt ghi tâm, xem người bệnh như người thân.

Nhìn vào những tấm bằng của mình, Lê Văn Đạt không lấy đó là sự tự hào mà coi đó là động lực để bản thân không ngừng học tập và phát triển.

Gửi lời khuyên đến các sinh viên Y khoa năm nhất đang cảm thấy “choáng ngợp” trước khối lượng kiến thức khổng lồ, anh chia sẻ: “Môi trường đại học rất khác biệt so với cấp 3, những học sinh giỏi có thể tụt lùi, và những người vừa đủ điểm chuẩn vẫn có thể tiến xa”.

Lê Văn Đạt trong quá trình ôn thi bác sĩ nội trú năm 2018 (Ảnh: NVCC).

Hành trình của anh cũng vậy, bắt đầu từ một bước chân của người con miền quê, đi qua những thất bại, những lúc chán nản để rồi tự phân tích, sửa đổi và bước tiếp.

Sau khi đã hoàn tất các bậc học từ cử nhân đến nội trú, mục tiêu tiếp theo của anh sẽ trở thành nghiên cứu sinh, chinh phục những tấm bằng khác và tiếp tục đóng góp cho nền y học nước nhà.

Với anh Đạt, bằng cấp chỉ phản ánh một phần năng lực, tấm bằng quan trọng nhất chính là sự tin tưởng của bệnh nhân và kinh nghiệm dựa trên nền tảng tri thức luôn được làm mới mỗi ngày.

Nguyễn Hữu Đạt