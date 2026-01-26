Arena Next-Gen 2026: Định vị năng lực Gen Z trong kỷ nguyên AI

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và chuyển đổi số, ngoại ngữ và công nghệ là bộ đôi kỹ năng người trẻ cần có để tiến bước dài trong sự nghiệp và khẳng định vị thế công dân toàn cầu.

Tại Arena Next-Gen 2026, ông Cao Xuân Hoài Vương - Chủ tịch HĐQT AIVA Group cho rằng, AI đang thay đổi cách Gen Z học tập, làm việc và phát triển bản thân (Ảnh: Xuân Huy).

Gen Z Việt Nam được đánh giá là thế hệ năng động, nhanh nhạy với xu hướng công nghệ và có ý thức đầu tư cho ngoại ngữ từ sớm. Tuy nhiên, việc biết dùng AI và ngoại ngữ vẫn chưa đồng nghĩa với làm chủ và ứng dụng hiệu quả.

Sự phát triển nhanh chóng của AI, dữ liệu lớn và tự động hóa đặt ra một thách thức mới. Lợi thế không còn nằm ở việc tiếp cận nhiều công cụ hơn, mà ở khả năng hiểu bản chất công nghệ và sử dụng AI như một trợ lý thông minh để giải quyết vấn đề thực tiễn.

Nếu thiếu tư duy cập nhật và định hướng đúng, người trẻ có thể bị tụt lại phía sau, dù đang sống trong thời đại công nghệ phát triển. Công nghệ khi đó không còn là đòn bẩy, mà trở thành áp lực khiến nhiều bạn trẻ loay hoay giữa quá nhiều lựa chọn nhưng thiếu bản đồ dẫn đường.

Song song với đó, việc thành thạo ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh vẫn giữ vai trò then chốt trong việc giúp Gen Z tiếp cận kho tri thức toàn cầu, cập nhật xu hướng công nghệ mới và làm việc trong môi trường đa văn hóa. Tuy nhiên, khi việc học tiếng Anh chỉ xoay quanh lý thuyết và thi cử, kỹ năng này khó có thể phát huy giá trị thực sự trong học tập và công việc.

Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra cho Gen Z không còn là lựa chọn giữa công nghệ hay ngoại ngữ, mà là làm thế nào để kết nối hai năng lực này trong một lộ trình phát triển phù hợp với yêu cầu của thời đại. Điều người trẻ cần không chỉ là những khóa học đơn lẻ, mà là một môi trường định hướng, nơi các kỹ năng được đặt trong một “bản đồ năng lực” rõ ràng, có tính ứng dụng và gắn với thực tiễn thị trường lao động.

Xuất phát từ tinh thần đó, Arena Next-Gen 2026 được IELTS Arena tổ chức như một không gian chia sẻ và định hướng, giúp Gen Z nhìn rõ hơn bức tranh năng lực mà kỷ nguyên AI đang đòi hỏi, từ đó chủ động xây dựng chiến lược học tập và phát triển bản thân.

Tại sự kiện, các diễn giả chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ và ngoại ngữ trong học tập và công việc. Ông Cao Xuân Hoài Vương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ AIVA Group đã chia sẻ bức tranh toàn cảnh về sự thay đổi của thị trường lao động dưới tác động của AI, dữ liệu lớn và tự động hóa.

Theo ông, thách thức lớn nhất của người trẻ hiện nay không phải là thiếu công cụ, mà là chưa biết cách sử dụng công nghệ như một trợ lý thông minh để nâng cao năng lực bản thân.

Ông Cao Xuân Hoài Vương đã mang đến góc nhìn mới về thị trường lao động dưới tác động của AI (Ảnh: Xuân Huy).

Bên cạnh đó, bà Phạm Vũ Hồng Vân - Trưởng phòng Học thuật IELTS Arena nhấn mạnh vai trò của ngoại ngữ, đặc biệt là IELTS như một tấm hộ chiếu học thuật giúp Gen Z tiếp cận nguồn tri thức công nghệ quốc tế. Theo bà, khi được đặt trong mối liên kết với tư duy ứng dụng và công nghệ, tiếng Anh không chỉ phục vụ mục tiêu thi cử, mà trở thành công cụ giúp người trẻ học tập chủ động, cập nhật xu hướng và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong môi trường toàn cầu.

Bà Phạm Vũ Hồng Vân - Trưởng phòng Học thuật IELTS Arena chia sẻ tư duy và định hướng chinh phục ngoại ngữ thành thạo (Ảnh: Xuân Huy).

Không dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, Arena Next-Gen 2026 còn mang đến các hoạt động trải nghiệm như Mock Test với AI, các minigame tương tác và đấu trường kiến thức, tạo điều kiện để Gen Z rèn luyện phản xạ ngôn ngữ, tư duy logic và khả năng ứng dụng kiến thức trong bối cảnh thực tế.

Gen Z được trải nghiệm việc Mock Test Speaking với AI ngay tại sự kiện (Ảnh: Xuân Huy).

Sự kiện thu hút đông đảo Gen Z quan tâm đến học tập trong kỷ nguyên AI (Ảnh: Xuân Huy).

Arena Next-Gen 2026 là một phần trong chiến lược dài hạn của IELTS Arena nhằm xây dựng môi trường học tập tích hợp ngoại ngữ, công nghệ và tư duy hội nhập. Thông qua các hoạt động định hướng, trải nghiệm và kết nối chuyên gia, IELTS Arena kỳ vọng góp phần giúp Gen Z từng bước hoàn thiện “bản đồ năng lực” cho chính mình.

Từ nền tảng đó, người trẻ có thể tự tin thích ứng với những thay đổi của thời đại, chủ động nắm bắt cơ hội và sẵn sàng bước ra sân chơi toàn cầu với tâm thế vững vàng hơn trong kỷ nguyên số.