Aptis One tích hợp AI, cá nhân hóa lộ trình học Tiếng Anh cho học viên

Hệ thống website hiện đại cùng kho đề được biên soạn và cập nhật liên tục, cho phép học viên luyện tập theo từng kỹ năng, từng dạng bài. Đặc biệt, các bài Speaking và Writing được ứng dụng công nghệ AI mới nhất để phân tích lỗi phát âm, ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc trả lời theo tiêu chí chấm điểm thực tế.

Sau khi được AI đánh giá và gợi ý cải thiện, bài làm của học viên tiếp tục được giáo viên chấm chữa 1-1 một lần nữa nhằm đảm bảo độ chính xác, cá nhân hóa, phản hồi và tối ưu hiệu quả học tập.

Với châm ngôn “Thi 1 lần là đạt”, Aptis One và đội ngũ giảng viên C1+ dày dặn kinh nghiệm đã đào tạo hàng nghìn học viên đạt mục tiêu B1/B2, trong đó nhiều học viên xuất sắc đạt trình độ C1 chỉ với 16 giờ học.

Lớp học Aptis Esol Online tại Aptis One (Ảnh: One Lab).

Trong những năm gần đây, chứng chỉ Aptis ESOL - bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế được nghiên cứu và phát triển bởi Hội đồng Anh (British Council) trở nên phổ biến ở Việt Nam khi nhiều trường đại học đã chấp nhận chứng chỉ trong quy đổi chuẩn đầu ra và miễn học phần tiếng Anh.

Một số trường đại học lớn như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Học viện Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Văn Lang hay Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã công bố quy đổi chứng chỉ Aptis theo từng mức điểm tương ứng với yêu cầu đầu ra tiếng Anh. Với đối tượng THPT, việc sở hữu chứng chỉ tiếng Anh từ sớm cũng giúp học sinh tăng lợi thế trong một số phương thức xét tuyển và đánh giá tư duy.

Bảng quy đổi xét miễn các học phần Anh văn tổng quát từ các chứng chỉ tiếng Anh của Đại học Văn Lang (Ảnh: Trường Đại học Văn Lang).

Đại học Bách Khoa Hà Nội đã công bố bảng tham chiếu quy đổi tương đương các chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng cho tuyển sinh đại học chính quy. Theo đó, Aptis ESOL được sử dụng để quy đổi điểm tương đương với nhiều chứng chỉ quốc tế khác như IELTS, TOEIC hay TOEFL. Cụ thể, mức Aptis 149-160 - tức B2 được quy đổi sang 9,5 điểm, hay Aptis 161-180 - tức C1 quy đổi sang 10 điểm. Đối với kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA), chứng chỉ Aptis B2 cũng có thể giúp học sinh cộng từ 4 đến 5 điểm thưởng trong xét tuyển.

Bên cạnh đó, nhu cầu học Aptis của học viên cao học cũng ngày càng gia tăng khi nhiều trường đại học hiện đã công nhận Aptis ESOL trong quy đổi chuẩn ngoại ngữ cho chương trình cao học. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học viên dự tuyển thạc sĩ cần đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu tương đương B1, trong khi chuẩn đầu ra yêu cầu tối thiểu B2.

So với các chứng chỉ ngoại ngữ khác như IELTS, TOEIC yêu cầu thời gian ôn tập dài và chi phí tương đối cao, Aptis được nhiều bạn trẻ ưa chuộng do thời gian học tối ưu, nhanh chóng đạt mục tiêu.

Nắm bắt mong muốn học nhanh của học sinh, Aptis One xây dựng chương trình học tinh gọn, thực chiến và bám sát format (dạng) đề thi thật. Chỉ với 16-24 giờ học, Aptis One cam kết đạt mục tiêu ngay từ lần đầu thi. Khác với phương pháp học nặng lý thuyết, Aptis One xây dựng hệ thống bài học cá nhân hóa theo từng dạng bài cụ thể, tập trung vào chiến thuật làm bài và phản xạ thực tế.

Ngày Hội tuyển sinh - Bách Khoa Open Day (Ảnh: One Lab).

Một trong những điểm nổi bật của trung tâm là mô hình lớp học sĩ số vừa phải, giúp giáo viên theo sát quá trình học tập và hỗ trợ cá nhân hóa, phù hợp với đầu vào của từng học viên. Với tỷ lệ hơn 95% học viên đạt mục tiêu ngay từ lần thi đầu, nhiều khóa học viên phản hồi tích cực về cơ hội được luyện tập liên tục trên hệ thống AI cùng ngân hàng đề thi sát thực tế, phù hợp với những người cần đạt mục tiêu trong thời gian ngắn.