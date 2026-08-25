Apollo English tiếp tục được vinh danh là "Nơi làm việc tuyệt vời"

Giữa bối cảnh thị trường không ngừng biến động, việc duy trì một văn hóa doanh nghiệp gắn kết và giàu năng lượng tích cực là bài toán không dễ dàng. Điều gì đã giúp Apollo giữ vững danh hiệu này?

Văn hóa doanh nghiệp gắn kết và giàu năng lượng tích cực tại doanh nghiệp (Ảnh: Apollo).

Nhân sự là cốt lõi của chất lượng giáo dục

Trong kỷ nguyên số, khi AI ngày càng đảm nhiệm nhiều tác vụ, yếu tố con người vẫn giữ vai trò đặc biệt tại Apollo.

“Sự thấu hiểu, cảm hứng sáng tạo và tình yêu thương của người giáo viên là những giá trị công nghệ khó có thể thay thế”, bà Phạm Thị Thu Hà, Giám đốc Vận hành Apollo English, chia sẻ. Theo đó, Apollo ứng dụng AI để tối ưu hiệu suất và cá nhân hóa học tập, trong khi vai trò người thầy tiếp tục được nâng cao trong việc kiến tạo trải nghiệm riêng biệt cho mỗi học viên.

Hoạt động cứu trợ miền Trung của Apollo (Ảnh: Apollo).

Giải đấu Apollo Pickleball 2026 (Ảnh: Apollo).

Gắn kết vượt khỏi phạm vi công việc

Kết quả khảo sát “Nơi làm việc tuyệt vời” cho thấy có 88% nhân sự Apollo cảm nhận môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Tinh thần đồng đội không chỉ thể hiện trong công việc mà còn được vun đắp qua những hoạt động chung, từ thể thao đến các chương trình vì cộng đồng. Những trải nghiệm ấy tạo thêm không gian để các thành viên kết nối, sẻ chia và xây dựng những mối quan hệ vượt ra ngoài phạm vi công việc.

Môi trường học tập tại Apollo English (Ảnh: Apollo).

Mỗi ngày là một trải nghiệm ý nghĩa

Cơ hội không ngừng học hỏi và nhìn thấy những đóng góp của mình tạo ra ảnh hưởng tích cực cho thế hệ trẻ. Chính cảm nhận về ý nghĩa trong công việc đã góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê và tâm huyết của đội ngũ Apollo.

Điều này được phản ánh qua kết quả khảo sát: 86% nhân sự cảm nhận mình thuộc về một cộng đồng cùng chia sẻ niềm tin và giá trị; 83% trong đội ngũ đến từ 56 quốc tịch bày tỏ niềm tự hào về công việc mình đang làm.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Apollo được ghi nhận về môi trường làm việc và quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển động của ngành giáo dục phần nào minh chứng cho định hướng phát triển bền vững của Apollo: lấy người học làm trọng tâm và con người làm nền tảng. Bởi trong một môi trường giáo dục “đo ni đóng giày”, không chỉ học viên được tạo điều kiện để bay xa trên hành trình học tập, mà mỗi thành viên trong đội ngũ cũng có cơ hội phát triển năng lực, tạo ra ảnh hưởng tích cực và vươn xa hơn trong sự nghiệp.