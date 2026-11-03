Trí tuệ nhân tạo (AI) đang rút ngắn thời gian học tập, nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng và phát triển các giải pháp công nghệ. Mô hình AI Triple Nexus kết nối đại học, trung tâm nghiên cứu và phòng lab (phòng thí nghiệm) với doanh nghiệp.

Nhờ AI, quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa được rút ngắn, giúp phát hiện mới nhanh chóng đi vào thực tiễn, đồng thời đưa nhu cầu thị trường trở lại định hướng nghiên cứu.

Tại chương trình đại học của Asia University tại Việt Nam (Asia University Program), định hướng AI Triple Nexus được thể hiện qua kết nối chương trình học, phòng lab, trung tâm nghiên cứu và hợp tác doanh nghiệp tại Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

TS Hoàng Việt Hà nhấn mạnh giá trị của mô hình “AI Triple Nexus”: đại học - phòng lab - doanh nghiệp (Ảnh: Asia University VietNam).

Khi phòng lab trở thành mắt xích thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ

Khác với hình thức hợp tác chỉ dừng ở tài trợ thiết bị hay tham quan doanh nghiệp, giá trị của mô hình AI Triple Nexus nằm ở khả năng kết nối đại học, phòng lab và doanh nghiệp trong cùng một quá trình đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ và triển khai thực tiễn.

Trong mô hình này, phòng lab không chỉ phục vụ giảng dạy, thực hành mà còn đóng vai trò là nơi tiếp nhận, ứng dụng và giải các bài toán theo nhu cầu doanh nghiệp. Từ những yêu cầu về tính năng sản phẩm, cải tiến thiết bị hay tối ưu quy trình sản xuất, doanh nghiệp có thể phối hợp với đội ngũ giảng viên, sinh viên và các nhóm chuyên môn để tìm kiếm giải pháp.

Tại phòng lab, các ý tưởng được phát triển thành nguyên mẫu, tiến hành mô phỏng, đo kiểm, đánh giá khả năng vận hành và liên tục cải tiến trước khi tiến tới ứng dụng thực tế.

Ở Việt Nam, Qualcomm x Arduino Innovation Lab (Arduino Lab đầu tiên tại Đông Nam Á) là một ví dụ điển hình về việc đưa các nền tảng công nghệ quốc tế vào môi trường học thuật.

Được phát triển trong hệ sinh thái của Viện Đại học Quốc tế FPT tại Hà Nội, phòng lab cung cấp nguồn lực công nghệ phục vụ nghiên cứu, thực hành và phát triển các giải pháp trong lĩnh vực AI, Internet vạn vật (IoT), hệ thống nhúng, robot và tự động hóa thông minh.

Các nền tảng Qualcomm và Arduino tạo điều kiện kết hợp AI với phần cứng, cảm biến và hệ thống điều khiển trong những ứng dụng công nghệ thực tế.

“Sự hợp tác với các đối tác công nghệ quốc tế hướng tới gắn hoạt động đào tạo với nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển giải pháp dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Qua đó, hoạt động đào tạo và nghiên cứu có điều kiện cập nhật những tiến bộ công nghệ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn”, TS Hoàng Việt Hà - Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT - chia sẻ.

Ông ST Liew, Phó chủ tịch Qualcomm Technologies, và bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software, tham dự lễ khai trương Qualcomm x Arduino Innovation Lab tại Hà Nội (Ảnh: Asia University VietNam).

Tại Asia University Program, hoạt động của các lab công nghệ không chỉ phục vụ cho các ngành công nghệ như AI, bán dẫn mà còn cho các ngành kinh doanh và tài chính.

Nếu AI và bán dẫn ứng dụng công nghệ để nghiên cứu, phát triển thuật toán, phần mềm thông minh, vi mạch và các sản phẩm công nghệ mới, thì trong kinh doanh và tài chính công nghệ cũng đang trở thành nền tảng hình thành những mô hình hoạt động mới.

Đơn cử như AI trong quản trị, thương mại điện tử, ERP, sản xuất thông minh (Smart Manufacturing) ở lĩnh vực kinh doanh; hay Fintech, blockchain và phân tích đầu tư ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính.

Đây cũng là cách mô hình AI Triple Nexus phát huy vai trò: doanh nghiệp đưa ra bài toán thực tế, đại học huy động nguồn lực học thuật và nhân lực nghiên cứu, còn phòng lab tạo điều kiện phát triển, thử nghiệm và hoàn thiện giải pháp. Với sự hỗ trợ của AI, quá trình phân tích, mô phỏng và kiểm chứng được đẩy nhanh, góp phần đưa kết quả nghiên cứu đến gần hơn với nhu cầu ứng dụng của doanh nghiệp.

Sinh viên Asia University Program được khuyến khích phát triển các dự án công nghệ, vận dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết những bài toán thực tế ngay từ những năm đầu đại học (Ảnh: Asia University VietNam).

Tiếp nối mô hình trong lộ trình 2+2 tại Đài Loan (Trung Quốc)

Không chỉ tại Việt Nam, định hướng kết nối đại học, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp cũng được phát triển tại Asia University ở Đài Loan (Trung Quốc). Đây là môi trường sinh viên Asia University Program sẽ tiếp tục học tập trong hai năm cuối theo lộ trình 2+2.

Trong lĩnh vực bán dẫn, Asia University triển khai hợp tác ba bên với Trung tâm nghiên cứu phát triển máy móc chính xác (PMC) và Ling Sen Precision Industries, kết hợp nguồn lực học thuật, nghiên cứu và công nghiệp để phát triển thiết bị, công nghệ tự động hóa và ứng dụng AI trong sản xuất thông minh.

Đồng thời, nhà trường phối hợp với Siliconware Precision Industries (SPIL) đưa thiết bị và quy trình đóng gói chip vào đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận những yêu cầu kỹ thuật từ thực tế sản xuất.

Ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Asia University hợp tác với AMD xây dựng AMD Logic and Computation Lab, bổ sung hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu và giảng dạy AI.

Asia University chú trọng định hướng đào tạo liên ngành thông qua việc tích hợp AI vào nhiều lĩnh vực chuyên môn. Thay vì chỉ xem AI là kiến thức dành riêng cho sinh viên công nghệ, nhà trường thúc đẩy khả năng ứng dụng công cụ và phương pháp AI trong những ngành học khác nhau, từ kỹ thuật đến quản lý và kinh doanh.

Với sinh viên Asia University Program, lộ trình hai năm tại Việt Nam và hai năm tại Đài Loan (Trung Quốc) mang lại sự tiếp nối giữa hai môi trường đào tạo.

Từ nền tảng kiến thức, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm phát triển sản phẩm được xây dựng tại Việt Nam, người học có thêm cơ hội tìm hiểu công nghệ, phương pháp nghiên cứu và các quy trình công nghiệp chuyên sâu khi chuyển tiếp sang Asia University tại Đài Loan (Trung Quốc), tùy theo ngành học và hoạt động đào tạo.

Sự kết hợp này góp phần mở rộng trải nghiệm học tập của sinh viên, đồng thời tăng cường khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành trong bối cảnh công nghệ ngày càng gắn chặt với hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị.

Hoàn thành chương trình, sinh viên nhận bằng cử nhân do Asia University cấp, trường thuộc nhóm 401-500 đại học thế giới theo Times Higher Education 2026.

“Trong kỷ nguyên AI, giá trị của mô hình “Tam hợp” không chỉ nằm ở việc kết nối các phòng lab hay mở rộng mạng lưới đối tác, mà ở khả năng đưa những bài toán thực tế của doanh nghiệp vào hoạt động nghiên cứu, đồng thời chuyển các tiến bộ công nghệ thành nguồn lực đào tạo”, đại diện Asia University cho biết.

Thông tin chương trình đại học Asia University Program

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