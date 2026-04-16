AI for Impact: Chương trình phổ cập kỹ năng AI cho 100.000 người Việt

Tại Việt Nam, chương trình AI for Impact vừa ra mắt tại AI Day 2026 với mục tiêu đào tạo 100.000 giáo viên, nhà báo và nhân viên y tế - những lực lượng có khả năng lan tỏa tri thức và tác động trực tiếp tới hàng triệu người dân trong xã hội.

Chương trình AI for Impact với mục tiêu đào tạo 100.000 giáo viên, nhà báo và nhân viên y tế (Ảnh: BTC).

“Cửa sổ vàng” của AI và bài toán năng lực

Chỉ trong vài năm, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một phần tất yếu của môi trường làm việc toàn cầu. Tại Việt Nam, tốc độ tiếp cận công nghệ này vượt xa nhiều quốc gia. Theo Khảo sát Lực lượng lao động toàn cầu 2025 của PwC, 83% người lao động Việt Nam đã sử dụng AI, trong đó 38% dùng các công cụ Generative AI hằng ngày - cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Sự thay đổi này mang lại kết quả thực tế: 90% người dùng khẳng định AI giúp cải thiện năng suất và chất lượng công việc.

Nhưng chính sự phổ biến nhanh chóng đó đặt ra một câu hỏi lớn: nếu công nghệ có thể tiếp cận dễ dàng, điều gì sẽ quyết định lợi thế của một quốc gia trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời ngày càng rõ ràng: đó là năng lực con người và AI trở thành hạ tầng của nền kinh tế số.

Khi giáo dục trở thành điểm khởi đầu của năng lực AI

Tại sự kiện AI Day 2026 ở Hà Nội, TS. Nguyễn Bảo Thoa, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của AVPN, cho rằng việc tiếp cận công nghệ thôi là chưa đủ.

“Tiếp cận AI mà thiếu năng lực sử dụng thực tế thì chưa đủ. Bước đi then chốt của Việt Nam trong hành trình chuyển đổi AI là đảm bảo năng lực thực sự ở mọi cấp độ trong hệ sinh thái giáo dục - từ giáo viên đến học sinh, từ lớp học đến thị trường lao động”, bà nhấn mạnh.

TS Nguyễn Bảo Thoa, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của AVPN chia sẻ tại sự kiện AI Day 2026.

Trong kỷ nguyên AI, các năng lực như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và sự thấu cảm ngày càng quan trọng. Vì vậy, giáo dục không chỉ dừng ở việc dạy sử dụng công nghệ, mà còn phải giúp người học sử dụng AI một cách có tư duy và có trách nhiệm.

Tuy nhiên, để những năng lực này lan tỏa ra toàn xã hội, giáo dục không thể đơn độc, cần sự phối hợp giữa Chính phủ, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức xã hội và các cơ sở giáo dục.

AI for Impact ra mắt tại AI Day 2026

Trong bối cảnh đó, chương trình AI for Impact được ra mắt tại sự kiện AI Day 2026. Chương trình đặt mục tiêu đào tạo 100.000 giáo viên, nhà báo và nhân viên y tế tại Việt Nam, giúp họ tiếp cận và ứng dụng các công cụ Generative AI trong công việc hàng ngày.

Chương trình AI for Impact được ra mắt tại sự kiện AI Day 2026 (Ảnh: BTC).

Bà Young Park, Giám đốc Dự án Đặc biệt của AVPN, cho rằng việc trang bị năng lực AI cho những lực lượng này sẽ tạo ra tác động lâu dài. “Các nhà báo, giáo viên và nhân viên y tế là xương sống của cộng đồng. Chúng tôi hợp tác với STEAM for Vietnam trong sứ mệnh phổ biến kiến thức về AI. Bằng cách trang bị cho những chuyên gia này các kỹ năng AI thiết yếu, chúng tôi đang góp phần củng cố nền tảng lực lượng lao động của Việt Nam để hướng tới một tương lai lấy con người làm trung tâm”.

Theo các đơn vị triển khai, khi giáo viên, nhà báo và nhân viên y tế được trang bị năng lực AI, kiến thức và tác động của họ có thể lan tỏa đến hàng triệu học sinh, bệnh nhân và độc giả trên khắp cả nước.

Từ cam kết khu vực đến hành động tại Việt Nam

AI for Impact được triển khai tại Việt Nam bởi STEAM for Vietnam, cùng sự đồng hành của American Center Hanoi, Đại học Bách Khoa Hà Nội và ZTO Labs.

Chương trình nằm trong khuôn khổ AI Opportunity Fund: Asia-Pacific - sáng kiến của AVPN, với sự hỗ trợ từ Google.org và Ngân hàng Phát triển châu Á. Sáng kiến này hướng tới giúp người lao động trong khu vực tiếp cận kỹ năng AI thiết yếu, đặc biệt trong các lĩnh vực có tác động xã hội lớn như giáo dục, y tế và truyền thông.

Ông Trần Việt Hùng, người sáng lập và CEO của STEAM for Vietnam, cho rằng việc trang bị năng lực AI không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn là cơ hội phát triển.

“Chúng tôi vinh dự được chọn là đơn vị nhận tài trợ từ Quỹ Cơ hội AI khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Khi AI đang chuyển đổi mọi ngành công nghiệp, sự hỗ trợ này củng cố khả năng của chúng tôi trong việc trang bị cho người lao động những kỹ năng và sự tự tin cần thiết để luôn dẫn đầu xu hướng thay đổi”, ông nói.

Ông Trần Việt Hùng, người sáng lập và CEO của STEAM for Vietnam (Ảnh: BTC).

Ông nhấn mạnh thêm rằng công nghệ chỉ tạo ra giá trị khi con người biết cách sử dụng hiệu quả. “Tại STEAM for Vietnam, chúng tôi tin rằng khi con người được trang bị những công cụ phù hợp, công nghệ sẽ trở thành động lực thúc đẩy cộng đồng và nền kinh tế. Cùng với AVPN, với sự hỗ trợ từ Google.org và ADB, chúng tôi cam kết đảm bảo rằng mỗi người lao động đều có một vị trí ý nghĩa trong tương lai của công việc”, ông cho hay.

Chuẩn bị cho một lực lượng lao động mới

Sự bùng nổ của AI đòi hỏi những yêu cầu mới: khả năng học hỏi liên tục và tư duy làm việc cùng công nghệ. Việc trang bị năng lực AI không chỉ nâng cao hiệu suất mà còn giúp người lao động chủ động thích ứng với thị trường biến động.

Với mục tiêu 100.000 người tiên phong, AI for Impact kỳ vọng tạo ra tác động sâu rộng từ lớp học đến bệnh viện và phòng tin tức. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, lợi thế của Việt Nam sẽ nằm ở những con người không chỉ biết sử dụng mà còn biết dẫn dắt công nghệ vì lợi ích cộng đồng. Những chương trình như AI for Impact đang góp phần đặt nền móng cho hành trình đó tại Việt Nam.